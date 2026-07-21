Ya funciona el registro de bienes fiscales de Tucumán

Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán lanzó en julio de 2026 el Registro Único de Bienes del Estado para que los ciudadanos verifiquen la situación de terrenos y eviten estafas al comprar.
- La base de datos, creada por decreto, surge tras detectarse de manera recurrente estafas y usurpaciones donde falsos gestores vendían tierras fiscales con planos sin validez.
- Esta herramienta busca transparentar las operaciones inmobiliarias y prevenir fraudes, facilitando a los usuarios el acceso a información oficial y segura de forma digital.
El Registro Único de Bienes del Estado es la nueva base de datos que puede consultarse en el sitio oficial de la Dirección General de Catastro (www.catastrotucuman.gov.ar) para que cualquier persona verifique la situación dominial del terreno que tiene previsto adquirir.
En diciembre pasado, a través de un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, se ordenó la creación de un registro en el que constaran todos los bienes pertenecientes al Estado. Según esa norma, las autoridades de Catastro contaban con un plazo de seis meses para poner en funcionamiento la base de datos y definir los mecanismos de acceso a la información que, según explicaron las autoridades, será clave en el futuro.
La iniciativa surgió luego de que las autoridades detectaran que numerosas personas habían sido engañadas al momento de comprar terrenos. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Justicia, supuestos corredores inmobiliarios ofrecían tierras fiscales utilizando una metodología similar. Presentaban planos con los que aparentaban acreditar la titularidad de los inmuebles. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esa documentación carecía de validez legal y consistía únicamente en constancias de trámites iniciados ante Catastro que nunca habían sido concluidos.
En otros casos también se puso bajo análisis la posible complicidad de autoridades comunales, ya que no solo omitían denunciar la ocupación de tierras estatales, sino que además cobraban tasas o emitían documentación que permitía a los ocupantes acceder a servicios básicos, como energía eléctrica y agua potable.
Según consta en distintos expedientes y en los testimonios de varios damnificados, los vendedores entregaban contratos de compraventa que carecían de valor legal para acreditar la titularidad de los inmuebles.
Los tres poderes
De acuerdo con la normativa que dispuso su creación, el Registro incluye los bienes inmuebles pertenecientes a los tres poderes del Estado, a la administración descentralizada y a los entes autárquicos. Cada inmueble cuenta con información catastral y registral, destino o afectación, condiciones de ocupación y la eventual existencia de deudas vinculadas con indemnizaciones expropiatorias, impuestos, tasas o contribuciones especiales.
“Este registro es otro de los resultados del trabajo realizado por personal de distintas reparticiones del Estado. De manera sencilla, cualquier persona podrá verificar si está realizando una compra segura. Ya no habrá excusas para afirmar que fue engañada”, sostuvo la fiscal de Estado, Gilda Pedicone.