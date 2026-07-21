Ya funciona el registro de bienes fiscales de Tucumán

En diciembre pasado, a través de un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, se ordenó la creación de un registro en el que constaran todos los bienes pertenecientes al Estado. Según esa norma, las autoridades de Catastro contaban con un plazo de seis meses para poner en funcionamiento la base de datos y definir los mecanismos de acceso a la información que, según explicaron las autoridades, será clave en el futuro.