Tucumán se prepara para la final de la Copa Robótica Nacional

El 21 de agosto, Tucumán será sede de la instancia nacional de la Copa Robótica, organizada por la Provincia y Educabot, con el apoyo de la Secretaría de Educación de la Nación. La competencia reunirá a 20 finalistas, todos alumnos de escuelas secundarias comunes y técnicas, y representará una nueva oportunidad para mostrar el trabajo de los estudiantes y el avance de las propuestas educativas vinculadas con la programación, la electrónica y la robótica.