Tucumán se prepara para la final de la Copa Robótica Nacional

El 21 de agosto, Tucumán será sede de la instancia nacional de la Copa Robótica, organizada por la Provincia y Educabot, con el apoyo de la Secretaría de Educación de la Nación. La competencia reunirá a 20 finalistas, todos alumnos de escuelas secundarias comunes y técnicas, y representará una nueva oportunidad para mostrar el trabajo de los estudiantes y el avance de las propuestas educativas vinculadas con la programación, la electrónica y la robótica.
La actividad tendrá como escenario una provincia que, durante las vacaciones, también abrió espacios gratuitos para acercar a los niños a la tecnología. Todavía queda una semana de receso para disfrutar en familia y aprovechar algunas de las propuestas oficiales. Entre ellas se encuentra el taller de programación y robótica del Centro de Innovación, Investigación, Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico (Ciidept), que combina entretenimiento y aprendizaje.
Con la orientación de los profesores, niños de entre cinco y 13 años aprenden a dar vida a pequeños robots con forma de autos y personajes que protagonizan historias sobre la fauna de la región y la vida ciudadana.
Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, de 9 a 11.30, en el edificio del Ministerio de Educación, ubicado en avenida José Ingenieros 260. Los chicos se incorporan a los distintos dispositivos a medida que llegan y los docentes los orientan según la edad y los intereses de cada uno.
Algunos eligen crear diferentes piezas en 3D. Otros aprenden a programar con pequeños bloques de colores para controlar un dinosaurio que abre y cierra el pico. También hay participantes que prefieren conocer el mundo de la fauna nativa, entre tapires y capibaras, para descubrir el hábitat de estos animales y la importancia de conservar el ambiente, siempre a través del juego.
Otra de las propuestas tiene como protagonistas a las robotinas, pequeños robots que recorren una ciudad representada sobre una mesa larga y recogen residuos. Alba, de cinco años, aprendió a separar los desechos secos de los húmedos y a indicarle a la robotina en qué tacho debe depositarlos.
Su mamá, Adriana Rodríguez, contó que Alba nació en Alemania, país donde la familia vive desde hace varios años, y que esta fue la primera vez que participó de un taller de robótica y programación. Ambas llegaron a Tucumán para visitar a sus familiares y disfrutar de los actos por el 9 de Julio.
Los hermanos Tobías y Ludmila, por su parte, interactuaron con una computadora que interpretaba de forma desopilante los dibujos que realizaban sobre una pantalla electrónica. Su papá, Adrián Albornoz, valoró el espacio como una alternativa para entretener a los chicos con la tecnología que tanto les gusta, pero desde una propuesta creativa.
Gratis
La participación en los talleres es gratuita y no requiere inscripción previa. Una vez que finalicen las vacaciones, las actividades continuarán para las escuelas que visiten el Ciidept.
“La innovación tecnológica es una línea prioritaria del Ministerio de Educación en todos los niveles educativos, desde la formación docente, en todos los niveles, del inicial al superior, y con actividades como esta, donde los niños pueden vincular los conocimientos científicos con las yungas tucumanas para el cuidado del ambiente”, señaló la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo.
Marcelo Juárez, coordinador académico del Ciidept, explicó que el objetivo es ofrecer una experiencia que permita a los chicos interactuar de manera directa con la tecnología. En los talleres se trabaja con modelos denominados Terrabot, robots creados para representar la fauna nativa de Argentina.