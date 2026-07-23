Cómo transformar el pan de ayer en un irresistible pan de ajo con queso

Resumen para apurados
- La redactora Milagro Corbalán difundió una receta práctica para reutilizar el pan del día anterior transformándolo en un snack con ajo y queso al horno.
- El procedimiento consiste en dorar ajos para crear una pasta con manteca, untarla en rodajas de pan viejo y gratinarlas al horno con queso mozzarella y parmesano.
- Esta propuesta promueve la cocina de aprovechamiento en el hogar, ofreciendo alternativas económicas e ingeniosas para reciclar alimentos y crear entradas sabrosas.
“Pan para hoy, hambre para mañana” dejó de ser una frase que aplique a las cocinas gracias a esta receta para reutilizar el pan que quedó descartado por la familia. Un cocinero mostró cómo usa los restos de este ingrediente, esos que quedan de un día para el otro y que ya nadie elige, para hacer una receta ultra sabrosa con ajo que puede servirse en las picadas.
Se trata de un pan de ajo aunque, en realidad, es una pasta de ajo la que se coloca al pan común. Para preparar estos deliciosos snacks se necesitan dos cabezas de ajo para medio kilo de pan, 35 gramos de manteca, 100 gramos de queso parmesano y 100 gramos de mozzarella. Además, se utilizan condimentos a gusto como sal, pimienta o hierbas.
Paso a paso para preparar el pan de ajo
El primer paso será utilizar una pequeña sartén, jarro u olla para cocinar los ajos. Todos los dientes deben estar separados y pelados y se cocinan hasta que queden dorados. Luego, en el mismo recipiente, se debe mixear o preparar un puré agregando cubitos de manteca mientras aún está caliente para mezclarla y que se desarme. En el mismo paso se puede sazonar con sal y finas hierbas.
Una vez lista la mezcla, se necesita un pequeño recipiente en el que quepa de manera casi perfecta para formar un lingote, como si se tratara de una nueva barra de manteca que más tarde se usará para untar.
Tomar el pan y cortarlo en rodajas de aproximadamente dos centímetros de grosor. Acomodarlo sobre una bandeja para horno con cinco centímetros de distancia y cocinar durante un par de minutos a fuego medio. Retirar del horno y esperar que se entibien un poco. Untar la preparación de ajo y cubrir con un poco de mozzarella y de parmesano. Llevar nuevamente al horno unos cinco minutos a fuego lento o hasta que las tostadas estén doradas.
Otra receta de pan de ajo
La alternativa paralela para preparar pan de ajo desde cero implica utilizar los dientes para la masa, pero el resultado en cuanto a sabor siempre es más suave que el de la pasta de ajo.
Para saborizar los panes de ajo, la influencer Paulina Cocina utiliza ajo en polvo, deshidratado, y lo mezcla con orégano seco, lo que genera una buena combinación. Su receta lleva una pizca de romero fresco picado, una cucharada de ajo en polvo y dos cucharadas de orégano seco.
La preparación base lleva 500 gramos de harina, 60 gramos de manteca, 10 gramos de sal, 10 gramos de azúcar, 25 gramos de levadura fresca –7 u 8 si es seca–, 300 mililitros de agua tibia, un huevo batido o manteca para pincelar la bandeja y queso rallado o semillas para decorar como opcional.
La receta de pan de ajo de Paulina Cocina
Mezclar la harina con la sal en un recipiente. Disolver la levadura en el agua tibia con el azúcar en otro y dejarla reposar de 5 a 10 minutos hasta que haga burbujas. Mezclar los dos contenidos y amasar de 8 a 10 minutos hasta que la masa sea suave y elástica.
Agregar la manteca a temperatura ambiente, amasar hasta que se integre a la masa y no agregar demasiada harina. Al principio la masa será pegajosa y es normal. Cubrirla y dejar leudar hasta que duplique su tamaño. Esto puede tomar una hora.
Una vez que la masa haya leudado, agregar el ajo, el orégano y el romero e integrar suavemente. Enmantecar y enharinar una bandeja. Formar bolitas con la masa, dejarlas sobre la bandeja con suficiente separación para que leuden por media hora más. Pincelar con huevo batido o manteca derretida y agregarles queso o semillas en la parte superior.
Hornear con el horno precalentado a 200 °C por 15 a 20 minutos. Dejar entibiar y estarán listos para servir.