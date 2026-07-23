SociedadGastronomía

Cómo transformar el pan de ayer en un irresistible pan de ajo con queso

Reutilizar el pan que sobró nunca fue tan tentador. Con ajo, manteca y queso se convierte en un snack irresistible que se prepara en pocos minutos.

Cómo transformar el pan de ayer en un irresistible pan de ajo con queso
Foto: Cocina Casera en Facebook
Por Milagro Corbalán Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • La redactora Milagro Corbalán difundió una receta práctica para reutilizar el pan del día anterior transformándolo en un snack con ajo y queso al horno.
  • El procedimiento consiste en dorar ajos para crear una pasta con manteca, untarla en rodajas de pan viejo y gratinarlas al horno con queso mozzarella y parmesano.
  • Esta propuesta promueve la cocina de aprovechamiento en el hogar, ofreciendo alternativas económicas e ingeniosas para reciclar alimentos y crear entradas sabrosas.
Resumen generado con IA

“Pan para hoy, hambre para mañana” dejó de ser una frase que aplique a las cocinas gracias a esta receta para reutilizar el pan que quedó descartado por la familia. Un cocinero mostró cómo usa los restos de este ingrediente, esos que quedan de un día para el otro y que ya nadie elige, para hacer una receta ultra sabrosa con ajo que puede servirse en las picadas.

Sin harinas: la receta del pan de huevo ideal para tus sándwiches con lacteos

Sin harinas: la receta del pan de huevo ideal para tus sándwiches con lacteos

Se trata de un pan de ajo aunque, en realidad, es una pasta de ajo la que se coloca al pan común. Para preparar estos deliciosos snacks se necesitan dos cabezas de ajo para medio kilo de pan, 35 gramos de manteca, 100 gramos de queso parmesano y 100 gramos de mozzarella. Además, se utilizan condimentos a gusto como sal, pimienta o hierbas.

Paso a paso para preparar el pan de ajo

El primer paso será utilizar una pequeña sartén, jarro u olla para cocinar los ajos. Todos los dientes deben estar separados y pelados y se cocinan hasta que queden dorados. Luego, en el mismo recipiente, se debe mixear o preparar un puré agregando cubitos de manteca mientras aún está caliente para mezclarla y que se desarme. En el mismo paso se puede sazonar con sal y finas hierbas.

Una vez lista la mezcla, se necesita un pequeño recipiente en el que quepa de manera casi perfecta para formar un lingote, como si se tratara de una nueva barra de manteca que más tarde se usará para untar.

Pan de avena y pizza de zanahoria: platos rápidos, saludables y sin harinas

Pan de avena y pizza de zanahoria: platos rápidos, saludables y sin harinas

Tomar el pan y cortarlo en rodajas de aproximadamente dos centímetros de grosor. Acomodarlo sobre una bandeja para horno con cinco centímetros de distancia y cocinar durante un par de minutos a fuego medio. Retirar del horno y esperar que se entibien un poco. Untar la preparación de ajo y cubrir con un poco de mozzarella y de parmesano. Llevar nuevamente al horno unos cinco minutos a fuego lento o hasta que las tostadas estén doradas.

Otra receta de pan de ajo

La alternativa paralela para preparar pan de ajo desde cero implica utilizar los dientes para la masa, pero el resultado en cuanto a sabor siempre es más suave que el de la pasta de ajo.

Para saborizar los panes de ajo, la influencer Paulina Cocina utiliza ajo en polvo, deshidratado, y lo mezcla con orégano seco, lo que genera una buena combinación. Su receta lleva una pizca de romero fresco picado, una cucharada de ajo en polvo y dos cucharadas de orégano seco.

Pan de garbanzos: la receta sin gluten y alta en proteína lista en 30 minutos

Pan de garbanzos: la receta sin gluten y alta en proteína lista en 30 minutos

La preparación base lleva 500 gramos de harina, 60 gramos de manteca, 10 gramos de sal, 10 gramos de azúcar, 25 gramos de levadura fresca –7 u 8 si es seca–, 300 mililitros de agua tibia, un huevo batido o manteca para pincelar la bandeja y queso rallado o semillas para decorar como opcional.

La receta de pan de ajo de Paulina Cocina

Mezclar la harina con la sal en un recipiente. Disolver la levadura en el agua tibia con el azúcar en otro y dejarla reposar de 5 a 10 minutos hasta que haga burbujas. Mezclar los dos contenidos y amasar de 8 a 10 minutos hasta que la masa sea suave y elástica.

Agregar la manteca a temperatura ambiente, amasar hasta que se integre a la masa y no agregar demasiada harina. Al principio la masa será pegajosa y es normal. Cubrirla y dejar leudar hasta que duplique su tamaño. Esto puede tomar una hora.

Cómo reemplazar las harinas en el desayuno: pan proteico de zanahoria en pocos minutos

Cómo reemplazar las harinas en el desayuno: pan proteico de zanahoria en pocos minutos

Una vez que la masa haya leudado, agregar el ajo, el orégano y el romero e integrar suavemente. Enmantecar y enharinar una bandeja. Formar bolitas con la masa, dejarlas sobre la bandeja con suficiente separación para que leuden por media hora más. Pincelar con huevo batido o manteca derretida y agregarles queso o semillas en la parte superior.

Hornear con el horno precalentado a 200 °C por 15 a 20 minutos. Dejar entibiar y estarán listos para servir.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Receta de flan casero saludable: cómo preparar la versión proteica, baja en azúcar y grasas

Receta de flan casero saludable: cómo preparar la versión proteica, baja en azúcar y grasas

Lo más popular
¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial
1

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

La Provincia oficializó la denuncia por la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal
2

La Provincia oficializó la denuncia por la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él
3

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia
4

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

¿Tu hijo apuesta? Lo que los padres deben saber antes de que sea demasiado tarde
5

¿Tu hijo apuesta? Lo que los padres deben saber antes de que sea demasiado tarde

Ranking notas premium
Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
1

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
2

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán
3

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
4

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
5

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

Más Noticias
Cochera para 15 autos y cine privado: así es La Fortaleza, la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Cochera para 15 autos y cine privado: así es "La Fortaleza", la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Alertan por la circulación del virus sincicial respiratorio en Tucumán y llaman a reforzar la vacunación

Alertan por la circulación del virus sincicial respiratorio en Tucumán y llaman a reforzar la vacunación

Gran Hermano: aseguran que la tucumana Sol Abraham dejó una millonaria deuda de expensas

Gran Hermano: aseguran que la tucumana Sol Abraham dejó una millonaria deuda de expensas

El foclore está en luto en Argentina: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos

El foclore está en luto en Argentina: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Alerta roja y naranja por frío extremo en Argentina: el SMN advirtió por nevadas y fuertes vientos

Alerta roja y naranja por frío extremo en Argentina: el SMN advirtió por nevadas y fuertes vientos

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: Perdón, no leí lo que ponía

Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: "Perdón, no leí lo que ponía"

Comentarios