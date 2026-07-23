Cómo transformar el pan de ayer en un irresistible pan de ajo con queso

Tomar el pan y cortarlo en rodajas de aproximadamente dos centímetros de grosor. Acomodarlo sobre una bandeja para horno con cinco centímetros de distancia y cocinar durante un par de minutos a fuego medio. Retirar del horno y esperar que se entibien un poco. Untar la preparación de ajo y cubrir con un poco de mozzarella y de parmesano. Llevar nuevamente al horno unos cinco minutos a fuego lento o hasta que las tostadas estén doradas.