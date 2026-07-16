Ideas para comer saludable durante siete días: qué recomienda una nutricionista

En días donde los permitidos se vuelven una regla más que una excepción, retomar los hábitos saludables es una prioridad. Pero pensar qué comer cada día supone un desafío. Por eso la nutricionista Agustina Alda propone un menú semanal con ideas para desayunos, colaciones, almuerzos, meriendas y cenas para tener a mano opciones saludables y nutritivas que cumplan con las demandas del organismo.