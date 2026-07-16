Ideas para comer saludable durante siete días: qué recomienda una nutricionista

Resumen para apurados
- La nutricionista argentina Agustina Alda presentó en sus redes un menú semanal saludable y accesible para ayudar a las personas a retomar hábitos alimenticios equilibrados.
- El plan incluye platos sencillos y colaciones diarias, complementados con la recomendación de consumir agua, cinco porciones de frutas o verduras y realizar actividad física.
- Esta guía busca facilitar la organización hogareña y demuestra que es posible mantener una dieta nutritiva sin restricciones extremas, promoviendo el bienestar integral.
En días donde los permitidos se vuelven una regla más que una excepción, retomar los hábitos saludables es una prioridad. Pero pensar qué comer cada día supone un desafío. Por eso la nutricionista Agustina Alda propone un menú semanal con ideas para desayunos, colaciones, almuerzos, meriendas y cenas para tener a mano opciones saludables y nutritivas que cumplan con las demandas del organismo.
Agustina Alda es de La Plata, es licenciada en nutrición y en sus redes sociales tiene miles de seguidores. En su cuenta de Instagram, @agusalda.nutriviajera, comparte sus tips y recomendaciones para tener un estilo de vida más saludable.
Pero, según destaca la nutricionista, la alimentación es insuficiente por sí sola. Por eso invita a cumplir con un triple objetivo semanal: sumar cinco porciones de frutas y verduras en el día, intentar consumir dos o tres litros de líquido –agua, sopa, infusiones– y realizar actividad física tres veces por semana.
Menú semanal de la nutricionista Agustina Alda, la “Nutriviajera”
Lunes
- Desayuno: yogur con fruta y un puñado de frutos secos con una infusión
- Almuerzo: hamburguesas de legumbres con ensalada de tomate, zanahoria y huevo
- Merienda: pancake de harina de almendras con fruta, pasta de maní y un café con leche
- Cena: carne al horno con calabazas
- Colación: barrita de proteínas
- Desayuno: omelette de dos huevos con queso y dos tostadas con queso o un puñado de frutos secos
- Almuerzo: porción de tarta de zapallitos con ensalada
- Merienda: dos tostadas de pan integral con pasta de maní y fruta con una infusión
- Cena: milanesa de pollo con vegetales salteados
- Colación: un yogur proteico
- Desayuno: huevo revuelto con trocito de queso, pan integral con palta y tomates cherry y una infusión
- Almuerzo: wrap o fajita de pollo con verduras
- Merienda: chipás caseros o tarta de coco
- Cena: bife de carne con puré mixto
- Colación: una fruta
- Desayuno: tostadas con hummus o pasta de maní y semillas encima; una infusión y una fruta
- Almuerzo: ensalada tibia de tirabuzones integrales con vegetales al wok
- Merienda: dos porciones de budín de avena con fruta e infusión
- Cena: pescado con puré mixto
- Colación: rollito de jamón y queso
- Desayuno: pan integral con queso fresco, tomate y palta con un café con leche
- Almuerzo: milanesa de berenjenas con ensalada de remolacha, tomate y huevos
- Merienda: yogur proteico con granola y una banana
- Cena: hamburguesa casera de carne con papas al horno y ensalada
- Colación: frutos secos
- Desayuno: tostada de pan integral con queso untable y mermelada, miel o membrillo con una naranja y mates
- Almuerzo: milanesa de carne a la napolitana con ensalada de tomate, zanahoria y huevo
- Merienda: tostado de jamón, queso y tomate con un café con leche
- Cena: dos o tres empanadas caseras y una porción de postre
- Desayuno: plato de frutas picadas, huevos revueltos, tostadas y mate
- Almuerzo: plato de pastas y una ensalada de frutas
- Merienda: dos porciones de budín casero de cacao con mates y una fruta
- Cena: omelette de queso y tomate con ensalada de lo que tengas en la heladera