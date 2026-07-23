Nazarena Pereyra presenta el libro “Acorde” en la Casa de la Ciudad

Trayectoria

Pereyra nació en La Plata en 1974. Es licenciada en Artes por la Universidad Nacional de Tucumán y profundizó su formación en clínicas y talleres de arte, ilustración y poesía en la Ciudad de Buenos Aires. Fue seleccionada para la Beca Antorchas-UNT y la Beca Clínicas del Centro Cultural Rojas (UBA). Pintora y docente, desarrolló una trayectoria que combina la producción visual con la escritura. Es autora del libro-álbum “Chaleco, tinta resistente + escritos” (Editorial El Cruce Cartonero, 2012), ilustró “El Enano”, de Maby Sosa (edición independiente, 2015), y publicó el fanzine “Algas doradas”, junto a Florencia Fragasso (Editorial Margaritas, 2023). Actualmente reside en Buenos Aires.