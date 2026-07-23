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Nazarena Pereyra presenta el libro “Acorde” en la Casa de la Ciudad

La obra une letras y pintura.

Nazarena Pereyra presenta el libro “Acorde” en la Casa de la Ciudad
Hace 5 Hs


La escritora y artista visual Nazarena Pereyra presentará “Acorde”, obra que reúne poesía y pintura en una propuesta donde la palabra y la imagen se entrelazan para construir un mismo universo expresivo. La actividad tendrá lugar hoy a las 20 en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) y contará con la participación musical de Max Farber y Agustín González Goytía, quienes acompañarán la velada con una intervención pensada para la ocasión.

Publicado por Dichosa Editorial, “Acorde” es el resultado de un proceso creativo que se extendió durante unos tres años. Reúne 20 poemas y 20 dibujos, concebidos como piezas que dialogan entre sí y exploran la relación entre la memoria, el tiempo y la creación artística.

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“Quería hacer un libro así. Comencé pintando sobre las partituras, venía interviniendo libros viejos, amarillos, usados... El libro tiene esta impronta de ir por los tiempos. Tiene memoria”, explica la autora acerca del origen del proyecto, una declaración que sintetiza el espíritu de una obra nacida de la experimentación con materiales cargados de historia y de la búsqueda de nuevas formas de expresión.

Trayectoria

Pereyra nació en La Plata en 1974. Es licenciada en Artes por la Universidad Nacional de Tucumán y profundizó su formación en clínicas y talleres de arte, ilustración y poesía en la Ciudad de Buenos Aires. Fue seleccionada para la Beca Antorchas-UNT y la Beca Clínicas del Centro Cultural Rojas (UBA). Pintora y docente, desarrolló una trayectoria que combina la producción visual con la escritura. Es autora del libro-álbum “Chaleco, tinta resistente + escritos” (Editorial El Cruce Cartonero, 2012), ilustró “El Enano”, de Maby Sosa (edición independiente, 2015), y publicó el fanzine “Algas doradas”, junto a Florencia Fragasso (Editorial Margaritas, 2023). Actualmente reside en Buenos Aires.

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La presentación de “Acorde” se perfila como un encuentro entre literatura, artes visuales y música, a partir de un libro que convierte la memoria y el paso del tiempo en materia poética.

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