Opinión› PARECERES Las lágrimas de Messi y la obra maestra táctica de España César Chelala - Columnista invitado Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas EspañaLionel MessiJulián ÁlvarezRodrigo De Paul Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto? La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad Violencia contra las madres: la ONU pide reconocer una realidad que suele pasar desapercibida Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final La reelección, el peronismo alternativo y los candidatos de alquiler Lo más popular Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio” Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final ¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial Tucumán se prepara para la final de la Copa Robótica Nacional Nazarena Pereyra presenta el libro “Acorde” en la Casa de la Ciudad Ranking notas premium Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible" El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán Femicidios y responsabilidad del Estado: La Corte de Justicia de la Nación destacó el fallo por el crimen de Paola Tacacho Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final Las lágrimas de Messi y la obra maestra táctica de España