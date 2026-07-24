Opinión› PARECERES

Las lágrimas de Messi y la obra maestra táctica de España

César Chelala - Columnista invitado

Las lágrimas de Messi y la obra maestra táctica de España
Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas EspañaLionel MessiJulián ÁlvarezRodrigo De Paul
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

Violencia contra las madres: la ONU pide reconocer una realidad que suele pasar desapercibida

Violencia contra las madres: la ONU pide reconocer una realidad que suele pasar desapercibida

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

La reelección, el peronismo alternativo y los candidatos de alquiler

La reelección, el peronismo alternativo y los candidatos de alquiler

Lo más popular
Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”
1

Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
2

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial
3

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

Tucumán se prepara para la final de la Copa Robótica Nacional
4

Tucumán se prepara para la final de la Copa Robótica Nacional

Nazarena Pereyra presenta el libro “Acorde” en la Casa de la Ciudad
5

Nazarena Pereyra presenta el libro “Acorde” en la Casa de la Ciudad

Ranking notas premium
Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
1

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán
2

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Femicidios y responsabilidad del Estado: La Corte de Justicia de la Nación destacó el fallo por el crimen de Paola Tacacho
3

Femicidios y responsabilidad del Estado: La Corte de Justicia de la Nación destacó el fallo por el crimen de Paola Tacacho

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
4

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Las lágrimas de Messi y la obra maestra táctica de España
5

Las lágrimas de Messi y la obra maestra táctica de España

Más Noticias
Documentales, libros, música y teatro para ir despidiendo las vacaciones

Documentales, libros, música y teatro para ir despidiendo las vacaciones

Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”

Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”

Opciones para una salida en familia, o con amigos

Opciones para una salida en familia, o con amigos

Vuelta a clases: más de 60 escuelas fueron reacondicionadas tras el receso invernal

Vuelta a clases: más de 60 escuelas fueron reacondicionadas tras el receso invernal

Temporales en Chile dejan 13 muertos y siete desaparecidos

Temporales en Chile dejan 13 muertos y siete desaparecidos

“Backrooms” vuelve a los cines tucumanos en una versión extendida

“Backrooms” vuelve a los cines tucumanos en una versión extendida

Nazarena Pereyra presenta el libro “Acorde” en la Casa de la Ciudad

Nazarena Pereyra presenta el libro “Acorde” en la Casa de la Ciudad

Tucumán se prepara para la final de la Copa Robótica Nacional

Tucumán se prepara para la final de la Copa Robótica Nacional

Comentarios