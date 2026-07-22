Femicidios y responsabilidad del Estado: La Corte de Justicia de la Nación destacó el fallo por el crimen de Paola Tacacho
En la presentación del "Compendio de Jurisprudencia sobre Femicidios 2026", la Oficina de la Mujer de la Nación advirtió sobre las fallas del servicio de justicia y las condenas al Estado por no proteger a las víctimas antes de los ataques.
Resumen para apurados
- La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema destacó el fallo por el femicidio de Paola Tacacho en Tucumán para advertir sobre fallas estatales en la protección a víctimas.
- Paola Tacacho fue asesinada por su acosador Mauricio Parada Parejas. El caso expuso graves omisiones de la justicia ante reiteradas denuncias previas de la víctima.
- El compendio de jurisprudencia sienta un precedente para sancionar la negligencia estatal y exigir mayores garantías judiciales en casos de acoso y violencia de género.
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