De marcarle un try a los All Blacks a elaborar vinos con el mismo carácter que Los Pumas mostraron en 2011

El formado en Bajo Hondo cuenta que cada integrante del emprendiemiento tiene su área de trabajo: él se encarga de finanzas y administración. Pero el proyecto es horizontal: "Los cuatro estamos todo el tiempo en la toma de decisiones". Así fueron creciendo hasta tener exportaciones y una casa receptiva en Mendoza, la Casa 2456. Y no paran: tienen un terreno en Tupungato para un hotel. "Estamos armando de a poquito. Ninguno vive de esto, cada uno tiene otros trabajos. Pero seguimos empujando porque la actividad nos apasiona y refuerza el vínculo amistoso. Se puede decir que los cuatro hacemos de todo", reconoce el ex tercera línea que presentó sus vinos en un restaurante de avenida Juan Domingo Perón al 2.500, en Yerba Buena