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De marcarle un try a los All Blacks a elaborar vinos con el mismo carácter que Los Pumas mostraron en 2011

El tucumano Julio Farías Cabello y tres ex compañeros crearon 2456 Wines. El nombre surge de los dorsales que usaron en la selección argentina.

EN MENDOZA. Farías Cabello tuvo que aprender de una industria de la que conocía poco.
EN MENDOZA. Farías Cabello tuvo que aprender de una industria de la que conocía poco.
Edu Ruiz
Por Edu Ruiz Hace 6 Hs

Corría el Mundial de 2011. A los 20 minutos del primer tiempo, Julio Farías Cabello recogió la pelota en un ruck, se zambulló en el in-goal y el mítico estadio Eden Park enmudeció. Los Pumas se adelantaban 7 a 6 ante los All Blacks, ante la mirada de casi 60.000 personas. El recuerdo de ese instante aún perdura. Hoy, el ex rugbista tucumano ya no tiene un tackle como carta de presentación, sino un vino que se elabora con el mismo carácter que mostró aquella tarde ante Nueva Zelanda.

Al retirarse del seleccionado, el "Flaco" no se alejó del todo de sus ex compañeros. Junto a Eusebio Guiñazú, Manuel Carizza y Patricio Albacete creó 2456 Wines, una marca cuyo nombre surge de los dorsales que usaron en la camiseta argentina. La sociedad, sin embargo, no es solo comercial. Detrás de cada botella hay una forma de entender el vino que replica la lógica del equipo: trabajo en conjunto, resiliencia y pasión por lo que se hace.

"Empezamos hace 10 años, en 2016, aunque hubo un año que interrumpimos la producción (2018). Somos cuatro ex jugadores que nos unimos para este emprendimiento. Cuando estábamos juntos en Los Pumas, entre los años 2012 y 2013, coincidíamos mucho en la cancha. Sabíamos que el rugby se podía terminar rápidamente, así que buscamos algo para seguir el vínculo", cuenta Farías Cabello a LA GACETA y agrega: "La idea fue de Eusebio Guiñazú, que vive en Mendoza. Él nos ofreció la posibilidad de hacer unas botellas con unos litros que le había dejado su papá. Empezó como una excusa para juntarnos tres o cuatro veces al año, y fue mutando de acuerdo a la demanda del mismo negocio".

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El formado en Bajo Hondo cuenta que cada integrante del emprendiemiento tiene su área de trabajo: él se encarga de finanzas y administración. Pero el proyecto es horizontal: "Los cuatro estamos todo el tiempo en la toma de decisiones". Así fueron creciendo hasta tener exportaciones y una casa receptiva en Mendoza, la Casa 2456. Y no paran: tienen un terreno en Tupungato para un hotel. "Estamos armando de a poquito. Ninguno vive de esto, cada uno tiene otros trabajos. Pero seguimos empujando porque la actividad nos apasiona y refuerza el vínculo amistoso. Se puede decir que los cuatro hacemos de todo", reconoce el ex tercera línea que presentó sus vinos en un restaurante de avenida Juan Domingo Perón al 2.500, en Yerba Buena

Un nuevo mundo

El ex jugador de Tucumán Rugby llegó un poco tarde a Los Pumas. Tenía 32 años cuando debutó, el 20 de noviembre de 2010, en la ciudad de Montpellier, contra Francia. Perdieron 15-9, pero para él empezaba una etapa que lo llevaría al Mundial un año después y a la capitanía de los Pampas a la misma edad. Llegar tarde, en su caso, no fue un problema. Fue una forma de asumir el desafío con otra cabeza.

EX PUMA. Farías Cabello muestra un racimo de uvas con la que se hace uno de los vinos de 2456 Wines. EX PUMA. Farías Cabello muestra un racimo de uvas con la que se hace uno de los vinos de 2456 Wines.

Algo parecido le pasó con el vino. No fue un enamorado desde temprana edad de la bebida nacional. "No tenía idea, era un consumidor pasivo", admite. Pero el mundo vitivinícola lo fue atrapando con el tiempo: "Cuando te empiezan a introducir en esto, te das cuenta de que es apasionante. Me fui formando, conociendo la cultura y empecé a entender qué era lo que estaba tomando", comenta

En la página web del proyecto hay una frase que resume lo que ocurría años atrás en la cancha: "Como en el rugby, para hacer un gran vino se necesita cabeza, corazón y constancia. Cada cosecha es como empezar una nueva temporada. Cada barrica, un entrenamiento a conciencia. Y cada botella que sale de nuestra bodega, es el reflejo de un esfuerzo hecho en equipo, con pasión y sin atajos".

Los vinos de los ex jugadores de Los Pumas

"Fraccionamos todo en Finca Ambrosía, que es como nuestra casa y donde hacemos absolutamente todo", explica Farías. El enólogo Gonzalo Mazotta, también socio del emprendimiento, es el encargado de darle forma a los vinos, mientras que la uva llega desde distintas regiones de Mendoza. "Buscamos fruta de Gualtallary y Tupungato, en el Valle de Uco, y también de Agrelo y Luján de Cuyo para los blancos", detalla.

El portfolio de 2456 Wines es variado: dos blancos (Sauvignon Blanc y Chenin Blanc), un espumante de Pinot Noir, y las líneas Reserva (Cabernet Franc, Malbec y un Blend). En Gran Reserva, apuestan al Malbec y a un Blend, y también comercializan un formato Magnum de litro y medio.

COPA EN MANO. Los vinos que producen se caracterizan por su paso por madera. COPA EN MANO. Los vinos que producen se caracterizan por su paso por madera.

"No apuntamos a hacer un vino industrial que consigas en cualquier góndola. Somos una bodega chica y apuntamos a un nicho determinado. Hoy el mercado está bastante bastardeado, hay mucho vino industrializado y la gente a veces toma solo por ver una etiqueta conocida. Nosotros tratamos de fidelizar al cliente y explicarle el laburo de fondo que hay: todos nuestros tintos son Reserva o Gran Reserva y tienen paso por barrica", explica el ex rugbista.

Una de las ideas de Farías Cabello es tener un vino con fruta de los Valles Calchaquíes y Tucumán es uno de los lugares apuntados. Es una forma expandir una marca que ya tiene identidad propia: "En 2456 Wines yo soy el 6, por eso me gustaría tener un vino que hable de mi lugar de origen, que me identifique"."En Amaicha del Valle y en altura se están haciendo cosas muy buenas", dice y anticipa que ya hubo conversaciones con gente del sector para avanzar con su deseo. "La industria está medio jodida para invertir, pero esto está en carpeta", reconoce.

El famoso "fuego sagrado" del rugby sigue vivo en cada decisión de 2456 Wines. Farías y sus socios saben que el éxito no es inmediato, pero también saben que, con cabeza, corazón y constancia, la llama nunca se apaga.

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