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La receta de la Torta Matilda en versión saludable: puro chocolate, lista en minutos y sin harina

Una alternativa irresistible a la clásica receta de repostería. Descubre cómo preparar este postre húmedo y lleno de sabor utilizando ingredientes livianos que cuidan tu bienestar.

La receta de la Torta Matilda en versión saludable: puro chocolate, lista en minutos y sin harina
Torta matilda
Por Virginia Daniela Gómez Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Una periodista argentina publicó recientemente una receta saludable de la "Torta Matilda" sin harina ni manteca para saciar antojos dulces cuidando el bienestar físico.
  • Para superar la reputación negativa de la repostería, la receta sustituye la harina por avena y usa bananas en lugar de huevo, cocinándose en solo dos pasos y veinte minutos.
  • Esta alternativa demuestra cómo adaptar platos tradicionales hacia opciones nutritivas, promoviendo hábitos saludables respaldados por la consulta previa con especialistas.
Resumen generado con IA

Consumir alimentos que aportan bienestar físico genera una gran satisfacción, sobre todo cuando se trata de un postre. Dulces como la clásica tarta de chocolate cargan históricamente con la reputación de ser perjudiciales para la salud. Aunque la combinación de ingredientes azucarados y repostería suele despertar dudas en quienes buscan opciones saludables, existen alternativas sumamente sencillas para transformar estas recetas de forma efectiva.

Sin harinas: la receta del pan de huevo ideal para tus sándwiches con lacteos

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Esta preparación en particular prescinde por completo de la harina de trigo y de la manteca. Gracias a dicha modificación, la receta se consolida como una opción ideal para saciar un antojo dulce sin descuidar el equilibrio corporal. De este modo, el postre ayuda a las personas que persiguen metas de bienestar a mantenerse firmes en sus objetivos alimenticios diarios.

El paso a paso para hacer una torta de chocolate sin harinas

Sin embargo, es pertinente recordar que todo cambio u acción que realices en tus hábitos alimenticios debe primero ser consultado a un especialista. En este caso, con la aprobación de un profesional, podés lograr tus objetivos de reducir el consumo de harinas en sólo dos simples pasos.

Ingredientes

- 1 taza de avena⁣

- 1 taza de harina de avena (solo licua 1 taza de avena)⁣

- 2 bananas maduras pisadas (cubre la función del huevo)

- 1/4 taza de cacao en polvo⁣

- 1 cucharadita de polvo para hornear

- 3/4 taza de leche⁣

- Chispas/trozos de chocolate

- Cobertura: pasta de maní y chispas/trozos de chocolate⁣

Paso a paso

Paso 1: en un bol mezclar todos los ingredientes y colocar en una fuente mediana apta para horno
Mezclar bien y distribuir uniformemente⁣. Terminar con cucharadas de pasta de maní y revolver con un cuchillo. Agregar chispas/trozos de chocolate.
Paso 2: Hornear durante 20-25 minutos en horno precalentado a 180º, hasta que al introducir un palillo éste salga limpio y ¡listo!. Así podés preparar uno de los postres favoritos en el mundo y convertirlo en su versión más beneficiosa para el organismo.

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