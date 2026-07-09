Pan pita o pan árabe: receta fácil y liviana para preparar sánguches deliciosos

Resumen para apurados
- La cocinera Lorena Salinas presentó una receta sencilla para preparar pan árabe casero, buscando derribar el mito de su complejidad mediante técnicas accesibles.
- El proceso requiere pocos ingredientes, doble leudado y una cocción rápida de dos minutos a temperatura máxima sobre una superficie muy caliente para lograr el inflado justo.
- Esta alternativa práctica y económica permite congelar el pan hasta por seis meses, facilitando la planificación de comidas diarias y promoviendo la cocina hecha en casa.
Al ser un pan plano, el pan pita o árabe tiene fama de ser difícil de preparar. Pero la influencer de cocina Lorena Salinas (sin coma) compartió una receta explicando cómo prepararlo de forma sencilla. “Es uno de mis favoritos y en verdad que esta receta queda deliciosa y es muy fácil de hacer”, señala. Su pan promete quedar bien inflado y con un buen sabor.
Sánguches, pan relleno o pita chips. Las opciones para comer el pan árabe son infinitas y todas quedan bien. Tener un pack de estos panes en el freezer, además, puede salvar una comida improvisada o la cena de una visita inesperada. Puede usarse tanto en comidas como en meriendas y desayunos, complementándose con diferentes ingredientes: desde verduras hasta carnes y salsas.
Secretos para cocinar el pan árabe
Hay algunas claves que Salinas en su sitio, Cravings Journal, recomienda tener en cuenta al momento de la cocción. Una de ellas es precalentar el horno al máximo y también una piedra para pizza o plancha de hierro fundido. Cualquier recipiente que tenga una buena conducción y sea apto para horno es una buena alternativa.
Es importante calentar todo muy bien y poner el pan pita en una superficie que cumpla esa condición. En cuestión de un par de minutos se inflará y quedará listo para ser consumido. También es importante tener en cuenta el tiempo de cocción, porque si se excede de los dos minutos, el pan inflado pasará a ser un globo duro y crocante, imposible de usar como pan.
Otra clave es que la masa necesita un lugar tibio para leudar en dos momentos: cuando recién se prepara la masa y, después, cuando se divide en pequeños bollos. Mientras leuda, la masa debe estar cubierta con un paño de cocina húmedo o con un plástico.
Ingredientes para preparar pan árabe
Esta receta lleva pocos ingredientes y ninguno muy exótico. Lo primero serán 370 gramos de harina de todo uso, sin polvos de hornear. Para leudar, se necesitarán 9 gramos de levadura seca instantánea. También 7 gramos de sal, ½ cucharadita de azúcar, 15 gramos de aceite de oliva y 250 mililitros de agua tibia para ir hidratando la masa.
Paso a paso
1) Mezclá todos los ingredientes en un bowl y amasá por 20 minutos o batí por 10 minutos en una batidora a velocidad media.
2) Dejá leudar una hora cubierta y en un lugar tibio. Luego, dividí la masa en 16 bollos con el mismo peso y aplanalos con la mano, doblando los bordes hacia adentro como formando un paquetito. Dale la vuelta y presioná ligeramente la masa contra la mesa mientras la hacés girar para sellar las uniones del bollito.
3) Poné los bollitos en una bandeja cubierta y dejá leudar 20 minutos. Después, estirá cada bollito hasta que tenga 2 milímetros de grosor.
4) Precalentá el horno a 250 °C o al máximo que te permita. Poné también la piedra pizzera en el interior o lo que vayas a usar de recipiente.
5) Poné los panes que entren en la bandeja que calentaste y cerrá el horno. Cociná por 2 minutos. Una vez listos, retiralos y dejalos enfriar. Se pueden guardar congelados hasta seis meses.