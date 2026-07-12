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Galletas de avena y manzana: la receta fácil y sin harina para una merienda saludable

Las galletas de avena y manzana son una alternativa práctica para quienes buscan un postre o una merienda sin harina de trigo. Conocé la receta paso a paso y qué ingredientes podés reemplazar.

Galletas de avena y manzana: la receta fácil y sin harina para una merienda saludable
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un medio argentino difundió hoy una receta de galletas de avena y manzana sin harina para ofrecer una merienda saludable a quienes buscan opciones nutritivas y caseras.
  • La preparación utiliza avena como sustituto del trigo y se combina con frutas, pasta de maní y miel, en sintonía con la tendencia creciente de cocinar postres caseros sin harinas.
  • Estas alternativas consolidan el cambio hacia hábitos alimenticios más conscientes, donde ingredientes versátiles como la avena desplazan progresivamente a los productos procesados.
Resumen generado con IA

Las recetas con avena ganan cada vez más espacio entre quienes buscan alternativas caseras para preparar postres y meriendas. Gracias a su versatilidad, este cereal puede utilizarse como reemplazo de la harina de trigo en distintas preparaciones y combinarse con frutas para obtener una textura suave y un sabor naturalmente dulce.

Merienda sin harinas: budín de manzana con cuatro ingredientes ideal para el frío

Merienda sin harinas: budín de manzana con cuatro ingredientes ideal para el frío

Una de las opciones más simples son las galletas de avena y manzana, una receta que requiere pocos ingredientes y que puede adaptarse fácilmente según los gustos de cada persona.

  • 1 taza de avena.
  • 1 manzana.
  • 2 cucharadas de pasta de maní.
  • 1 cucharada de miel.
  • 1 cucharada de chips de chocolate o almendras picadas.
  • Ralladura de limón.

La manzana puede sustituirse por banana u otra fruta de consistencia similar, mientras que los chips de chocolate pueden cambiarse por pasas de uva, ciruelas secas picadas o distintos frutos secos.

Una vez listas, también es posible decorarlas con chocolate derretido, pasta de avellanas o alguna mermelada de frutas para darles un toque diferente según la ocasión.

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