Derecho Sin Receso: esta semana habrá noches árabes, españolas, japonesas y folklóricas en Tucumán

La XI edición del ciclo, organizada por el Centro de Graduados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, ya está en marcha y se extenderá hasta el viernes 24 de julio. Además de las capacitaciones jurídicas, el patio de la Casa Remis (25 de Mayo 471) se transforma cada noche en un escenario para celebrar distintas culturas.