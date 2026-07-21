Derecho Sin Receso: esta semana habrá noches árabes, españolas, japonesas y folklóricas en Tucumán

Resumen para apurados
- El Centro de Graduados de Derecho de la UNT realiza 'Derecho Sin Receso' hasta el 24 de julio en Tucumán para brindar capacitaciones académicas y noches culturales gratuitas.
- El evento, realizado desde hace 11 años durante el receso invernal, combina charlas jurídicas en las aulas con shows nocturnos gratuitos de danza y música en el patio del edificio.
- Esta iniciativa consolida un espacio de integración entre la universidad y la comunidad, promoviendo el acceso a la cultura global y la actualización académica constante.
El receso invernal también puede ser una oportunidad para salir. Mientras estudiantes y profesionales participan de una nueva edición de Derecho Sin Receso, quienes no cursan la carrera también tienen un lugar: cada tarde, la propuesta suma actividades culturales gratuitas y abiertas a toda la comunidad.
La XI edición del ciclo, organizada por el Centro de Graduados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, ya está en marcha y se extenderá hasta el viernes 24 de julio. Además de las capacitaciones jurídicas, el patio de la Casa Remis (25 de Mayo 471) se transforma cada noche en un escenario para celebrar distintas culturas.
La agenda continúa este martes 21 de julio con la Noche Española, a cargo del ballet de la academia de Sandra Maldonado de la Sociedad Española de Tucumán. La actividad será de 19.30 a 21.
El miércoles 22 será el turno de la Noche Japonesa, organizada por la Asociación Nikkei Tucumán. El jueves 23 llegará la Noche Folklórica, con un repertorio interpretado por Flavio Cruz y Guadalupe Herrero y la participación de la academia de danza de Sara Rueda.
El cierre será el viernes 24 con la Noche Argentina, que combinará música nacional en vivo, streaming y las presentaciones de Esteban Martínez Mirabella, Laura Albornoz y Nazar, junto al grupo Astor Rock.
La propuesta cultural acompaña a las capacitaciones que forman parte de Derecho Sin Receso, un encuentro que desde hace once años reúne a abogados, graduados y estudiantes para actualizarse en distintas ramas del derecho durante las vacaciones de invierno.
Quienes deseen participar únicamente de las actividades culturales no necesitan inscribirse previamente. Todas las presentaciones son libres, gratuitas y abiertas al público, por lo que cualquier persona puede acercarse y disfrutar de cada jornada.
Así, mientras las aulas reciben a quienes buscan seguir formándose, el patio de la Facultad se convierte cada noche en un punto de encuentro donde la música, la danza y las tradiciones también encuentran su espacio.