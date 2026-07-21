Llamado abierto para participar del Salón Nacional de Arte Contemporáneo con un premio millonario

Resumen para apurados
- La UNT abrió la convocatoria para el XVIII Salón Nacional de Arte Contemporáneo en Tucumán, del 20 de julio al 28 de agosto de 2026, para premiar la producción artística del país.
- Podrán participar creadores mayores de 18 años con diversas disciplinas, incluidas obras con IA. La inscripción es digital y habrá un Gran Premio de $2.000.000.
- La muestra estará abierta hasta mayo de 2027, consolidando al MUNT como un espacio clave para el debate, la visibilidad e impulso del arte contemporáneo argentino.
La Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) acaba de abrir la convocatoria para participar del XVIII Salón Nacional de Arte Contemporáneo en el Museo de la UNT 2026. La propuesta invita a artistas que cumplan con determinadas condiciones a participar por dos premios económicos y distintas menciones honoríficas.
Podrán participar trabajos en pintura, dibujo, grabado, fotografía y fotomontaje, arte textil y objetos, escultura, instalación, videoarte, arte digital, audiovisual, arte sonoro y performance documentada o de reactivación, sujeta a la evaluación del Jurado y a la viabilidad institucional.
Las bases y condiciones para sumarse a esta nueva edición ya están disponibles para quienes deseen consultarlas. A través del MUNT se organizó este nuevo certamen que “propone una mirada actual sobre las artes visuales del país y promueve un espacio de intercambio, reflexión y visibilidad para la producción artística contemporánea”.
Quiénes pueden participar
Según informó la Secretaría de Extensión, podrán participar de la convocatoria artistas argentinos mayores de 18 años y también artistas extranjeros con residencia legal permanente en Argentina que registren al menos dos años en el país.
Se podrán presentar postulaciones tanto individuales como colectivas. Se admitirá solamente una obra concluida por artista o colectivo. Estas podrán ser inéditas o no inéditas, siempre que no hayan sido exhibidas previamente en otros salones de alcance nacional.
Los premios para esta edición serán dos como incentivo económico y menciones honoríficas. Los primeros serán el Gran Premio Adquisición que otorgará $2.000.000 al ganador y, el segundo, el Premio Especial MUNT, que reconocerá al elegido con $800.000.
No podrán participar miembros del Jurado ni personal del MUNT o autoridades de Extensión vinculados a la organización del evento.
Inscripción para artistas contemporáneos
En este link los interesados podrán acceder al formulario para inscribirse y registrar sus datos. Allí deberá consignarse información personal, de contacto y el siguiente listado –que deberá ser cargado en un único archivo en formato PDF o documento–:
A. Curriculum Vitae
B. Memoria conceptual (extensión máxima de 1.000 caracteres).
C. Fotografías y/o registro audiovisual de la obra o proyecto.
D. Ficha técnica - Dimensiones. Obra tridimensional: alto x ancho x profundidad. Obra bidimensional: alto x ancho (en ese orden).
E. Peso, materiales y técnica.
F. Requerimientos de montaje.
G. Instructivo de montaje, en el caso de obras experimentales, instalaciones, performances o proyectos con requerimientos técnicos específicos.
También podrán participar las obras intervenidas con inteligencia artificial, siempre que se especifique cuál fue el grado de intervención de dicha herramienta. Los postulantes también deberán certificar declaraciones juradas.
- Lanzamiento de la convocatoria: 20 de julio de 2026
- Recepción digital de postulaciones: del 20 de julio al 28 de agosto de 2026
- Reunión virtual de coordinación entre la Dirección del MUNT, el responsable del montaje y el Jurado: 4 de septiembre de 2026
- Instancia de presentación del Salón, de las salas expositivas, de los criterios museográficos y de los aspectos técnicos y logísticos. Esta reunión tendrá carácter exclusivamente informativo y organizativo, sin intervenir en las decisiones de selección y premiación, las cuales serán competencia exclusiva del Jurado.
- Reunión del Jurado de Selección (modalidad virtual): 7, 8 y 9 de septiembre de 2026.
- Comunicación de las obras seleccionadas: 10 de septiembre de 2026.
- Recepción física de las obras seleccionadas: del 11 de septiembre al 6 de noviembre de 2026.
- Montaje de la exposición: 13, 16 y 17 de noviembre de 2026. - Reunión del Jurado de Premiación: 18 de noviembre de 2026.
- Inauguración del XVIII Salón Nacional de Arte Contemporáneo MUNT 2026 y ceremonia de premiación: 19 de noviembre de 2026.
- Permanencia de la muestra: del 19 de noviembre de 2026 al 30 de abril de 2027.
- Clausura: 30 de abril de 2027.
- Desmontaje: 3, 4 y 5 de mayo de 2027.
- Retiro de obras: del 6 al 31 de mayo de 2027.
Consultas oficiales a muntmuseo@gmail.com