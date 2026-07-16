Teatro, turismo y gastronomía: los planes para tucumanos y turistas del 16 al 19 de julio

Resumen para apurados
- Del 16 al 19 de julio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrece variadas actividades culturales, gastronómicas y turísticas en la ciudad para el disfrute de visitantes.
- En vacaciones de invierno, la oferta incluye obras de teatro infantil, el regreso del ciclo gastronómico local, circuitos históricos guiados y actividades recreativas gratuitas.
- Esta iniciativa busca potenciar el turismo local, dinamizar la economía de la capital provincial durante el receso invernal y revalorizar el patrimonio histórico de la región.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán renueva este fin de semana la agenda recreativa, artística y cultural destinada al disfrute de vecinos y visitantes. Entre las propuestas principales de la programación sobresalen las funciones infantiles en el Teatro Rosita Ávila, la Experiencia Congresales en el Paseo de la Independencia y el regreso del ciclo gastronómico "Cocina con Identidad Tucumana". Asimismo, el público podrá realizar visitas guiadas en el Cementerio del Oeste y participar de las actividades familiares por vacaciones en el Campus Educativo Ambiental.
Por otra parte, el municipio suma a su oferta de entretenimiento diversos circuitos turísticos, talleres interactivos en la Plaza Temática y paseos recreativos en bicicletas acuáticas. Quienes busquen actividades deportivas también contarán con opciones para sumarse a clases de gimnasia al aire libre, completando de este modo una variada cartelera de opciones para el tiempo libre en la ciudad.
Cronograma de actividades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
8 a 12 y 15 a 18 h - Muestra Fotográfica “Historia, Arte y Memoria”, en el Cementerio del Oeste, Asunción 150. La exhibición fue ganadora del Primer Premio 2024 del Concurso de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados, organizado por el Fondo Nacional de las Artes. Su objetivo central es registrar y difundir las obras arquitectónicas, escultóricas y ornamentales más representativas del lugar. La entrada es libre y gratuita.
10 a 22 h - En calle Congreso primera cuadra se puede interactuar con tótems tecnológicos y conocer a los personajes históricos de 1816 a través de la Experiencia Congresales, una propuesta interactiva de vanguardia que unifica historia y tecnología de última generación para revivir la gesta independentista.
10 h y 17 h - Visitas guiadas en el Cementerio del Oeste, ubicado en Asunción 150, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a los vecinos y turistas a descubrir una de las necrópolis más emblemáticas de la ciudad, ampliamente reconocida por su riqueza histórica, arquitectónica y escultórica.
11 h - Circuito Histórico y Cultural. Este circuito comienza por una explicación de los edificios que rodean a la Plaza Independencia, como el ex Banco Provincia, Jockey Club, Caja Popular de Ahorros, ex Cine Plaza, Casa de Gobierno, Museo Casa Padilla, Casa Nougués, Centro Cultural Alberto Rougés e Iglesia Catedral, entre otros. Continúa por museos municipales y finalmente regresa a la Plaza Independencia. Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt
16 h - City Tour por lugares notables de la ciudad que incluye una visita especial al Cementerio del Oeste. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. El recorrido del colectivo abarca además Barrio Norte, Plaza Urquiza, Teatro San Martín, Parque 9 de Julio, Ex Mercado de Abasto, Teatro Municipal Rosita Ávila, entre otros lugares. Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt
16 a 18 h - Desafío Maker en el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700), con taller de ensamblaje y economía circular. Entrada libre y gratuita.
16 h - Se realizará la propuesta cultural abierta a toda la comunidad “Pintemos Patria” en la Plaza Temática (Congreso y San Lorenzo). Durante la jornada se realizará una intervención colectiva de pintura para la creación de una bandera argentina gigante y se dictará un taller de armado de muñequitas quitapenas. Como cierre del evento, los asistentes compartirán un chocolate patrio. Se suspende en caso de lluvia.
19 h - Presentación del libro "TOMÁS / SAMOT Tomás Eloy Martínez", escrito por Gladys A. Coviello y Rodrigo Campos Alvo, en Casa Museo de la Ciudad, Av. Salta 532. El encuentro cultural rendirá homenaje a la figura del célebre escritor y periodista tucumano, y contará con la destacada participación y comentarios de Julio R. Esteban y Mónica Luna.
19 h - Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Parque Avellaneda, Plaza San Martín y Club Barrio Kennedy (Ecuador 3200). Se suspenden por lluvia.
19.30 h - Se realizará el ciclo de “Cocina con Identidad Tucumana” en la Plaza Temática, Congreso y San Lorenzo. Habrá una clase del chef Ramón González que cocinará humita y tarta de cayote con nuez. La receta se compartirá para que los vecinos puedan recrearla en sus hogares.
Viernes 17 de julio
8 a 12 y 15 a 18 h - Muestra Fotográfica “Historia, Arte y Memoria”, ganadora del Primer Premio 2024 del Concurso de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados, organizado por el Fondo Nacional de las Artes. Su objetivo central es registrar y difundir las obras arquitectónicas, escultóricas y ornamentales más representativas del lugar. Se puede visitar en el Cementerio del Oeste, Asunción 150. La entrada es libre y gratuita.
10 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
10 a 22 h - En calle Congreso primera cuadra se puede interactuar con tótems tecnológicos y conocer a los personajes históricos de 1816 a través de la Experiencia Congresales, una propuesta interactiva de vanguardia que unifica historia y tecnología de última generación para revivir la gesta independentista.
10 y 17 h - Visitas guiadas en el Cementerio del Oeste, ubicado en Asunción 150, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a los vecinos y turistas a descubrir una de las necrópolis más emblemáticas de la ciudad, ampliamente reconocida por su riqueza histórica, arquitectónica y escultórica.
12 h – Paseo turístico “La Ruta de la Empanada Tucumana”. Durante el circuito a pie, los participantes visitan tres restaurantes céntricos de la ciudad, donde pueden degustar empanadas y disfrutar de propuestas artísticas. La salida es a las 12 h, desde calle Laprida primera cuadra, frente a la Plaza Independencia. Las inscripciones se reciben a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. No se suspende por lluvia. En caso de precipitaciones, el paseo se realizará a bordo del Bus Turístico.
14 a 20 h – Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
15 a 18 h - En el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) se vivirá la Experiencia Dinosaurios y estará ReciClara para compartir sus aventuras en las Yungas tucumanas junto a las familias.Entrada libre y gratuita.
18 h - Taller de folclore gratuito en la Plaza del Barrio San Martín, ubicada en Horacio Poviña y Alsina. La jornada forma parte del ciclo La Muni en las Plazas. Se suspende por lluvia.
19 a 20.30 h – Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Plaza Urquiza y en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300. Se suspenden por lluvia.
19 h - Se realizará una nueva edición del Bus Turístico Nocturno. El paseo guiado gratuito comenzará desde la parada del Bus en calle Laprida primera cuadra. El colectivo recorrerá los alrededores de la Plaza Independencia y el Parque 9 de Julio, donde los participantes descenderán en el Museo de la Industria Azucarera (MIA). Después se dirigirá al Cementerio del Oeste a donde los vecinos podrán disfrutar de la visita teatralizada “Recordar”. Las inscripciones se reciben a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt.
20 h - Se realizará la visita teatralizada “Recordar” en el Cementerio del Oeste, Asunción 150. Actores del grupo teatral “Los Intérpretes”, representarán a personajes tucumanos cuyos restos descansan en esa necrópolis: Bernardo de Monteagudo, Celestino Gelsi, Lola Mora, Lucas Córdoba, Chivo Valladares y Clodomiro Hileret. Entrada libre y gratuita.
Sábado 18 de julio
9 h – Equipos de la Liga Municipal de Futbol Infantil Cebollitas jugarán las semifinales y gran final del Mundialito SMT, en el Complejo Zenón Santillán (Bulnes 1850). Se enfrentarán Colombia vs Paraguay y Haití contra Portugal, entre los que se definirá el campeón.
10 a 22 h - En calle Congreso primera cuadra se puede interactuar con tótems tecnológicos y conocer a los personajes históricos de 1816 a través de la Experiencia Congresales, una propuesta interactiva de vanguardia que unifica historia y tecnología de última generación para revivir la gesta independentista.
10 a 13 h y de 15 a 20 h - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
15 a 18 h - En el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) se vivirá la Experiencia Dinosaurios nuevamente y se dictará un taller de creación de adornos puerteros artesanales con borlas recicladas. Entrada libre y gratuita.
16.30 h - Recorrido guiado por el histórico Barrio Ciudadela, que saldrá de calle Laprida primera cuadra. Este circuito comienza en Plaza Independencia y recorre Plaza Belgrano, el sitio donde se libró la Batalla de Tucumán en 1812, calles de la antigua Fortaleza de La Ciudadela, el ex Mercado de Abasto, el Teatro Municipal Rosita Ávila, el Museo de Ciencias Naturales donde se pone en valor el legado científico de Miguel Lillo y el Estadio del Club Atlético San Martín, entre otros lugares. Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt El servicio es gratuito.
17 h - Visitas guiadas en el Cementerio del Oeste, ubicado en Asunción 150, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a los vecinos y turistas a descubrir una de las necrópolis más emblemáticas de la ciudad, ampliamente reconocida por su riqueza histórica, arquitectónica y escultórica.
Domingo 19 de julio
11 h - El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
15 a 18 h - Cine familiar y mateada, en el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700).
19.30 h - Taller de tango en el Complejo Ledesma, en 25 de Mayo y Sarmiento. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 38163681952. Actividad gratuita.
20.30 h - Jornada del Bondi Milonguero en el Complejo Ledesma, en 25 de Mayo y Sarmiento. Actividad libre y gratuita.
Cartelera del Teatro Municipal Rosita Ávila
En el marco de su ciclo de vacaciones de invierno, el sábado 18 de julio, a las 16 h, en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550), tendrá lugar la primera función de “Guardianes de la imaginación”, a cargo de la productora Las Victorias de Antonia, con dramaturgia y dirección de Josefina Ocaranza. El público acompañará a Felipe en una aventura mágica donde los cuentos, los sueños y las ideas corren peligro de desaparecer. Guiado por una misteriosa lechuza, deberá enfrentar sus miedos y descubrir el verdadero poder de la imaginación. Entradas: $ 18.000. La obra se reeditará el martes 21 de julio, a las 17 h.
Las entradas para todos los espectáculos se pueden conseguir en la ticketera digital a través del enlace https://entradas.smt.gob.ar/ o de manera presencial en la boletería del Rosita Ávila (Las Piedras 1550), que atiende días hábiles, de 9 a 18 h, y los días de función desde las 17 h.
Museos Municipales: horarios y muestras
El Museo Mercedes Sosa – Casa Natal (Pasaje Calixto del Corro 344), el Museo de la Industria Azucarera (Parque 9 de Julio), la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) y la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar), se pueden visitar de martes a viernes de 9 a 12.30 h y de 15 a 18.30 h; y sábados y domingos, de 9 a 13 h y de 15 a 19 h.
En la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), hasta el 2 de agosto se puede recorrer la muestra “Resurgimiento”, una exposición en homenaje a Tucumán, que resalta su rol como ciudad valiente y luchadora, de la artista Cecilia Calamandrei. Entrada libre y gratuita.
Horario de la Oficina de Información Turística
La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100), abre de lunes a viernes de 8 a 13 h y de 15 a 21 h; y los sábados, domingos, de 9 a 20 h.
En el link https://linktr.ee/busturisticosmt vecinos y visitantes pueden acceder a la grilla de horarios de salidas de paseos turísticos, formularios de inscripción y a una Guía Turística de Bolsillo con información de utilidad y mapas.