Teatro, turismo y gastronomía: los planes para tucumanos y turistas del 16 al 19 de julio

15 a 18 h - En el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) se vivirá la Experiencia Dinosaurios nuevamente y se dictará un taller de creación de adornos puerteros artesanales con borlas recicladas. Entrada libre y gratuita.



16.30 h - Recorrido guiado por el histórico Barrio Ciudadela, que saldrá de calle Laprida primera cuadra. Este circuito comienza en Plaza Independencia y recorre Plaza Belgrano, el sitio donde se libró la Batalla de Tucumán en 1812, calles de la antigua Fortaleza de La Ciudadela, el ex Mercado de Abasto, el Teatro Municipal Rosita Ávila, el Museo de Ciencias Naturales donde se pone en valor el legado científico de Miguel Lillo y el Estadio del Club Atlético San Martín, entre otros lugares. Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt El servicio es gratuito.