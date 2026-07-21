Lluvia de elogios en España para el "Flaco" López tras la final: "Fue el único que mostró respeto"

Un nombre que sorprendió en la lista de Scaloni

López fue una de las grandes sorpresas cuando Lionel Scaloni dio a conocer la lista definitiva para el Mundial. Formado en Lanús, el delantero no integraba el núcleo habitual de la Selección, aunque llegaba respaldado por un gran presente en Palmeiras, donde juega desde 2022 y se convirtió en el máximo goleador del equipo durante la última temporada.