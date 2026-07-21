Lluvia de elogios en España para el "Flaco" López tras la final: "Fue el único que mostró respeto"

Resumen para apurados
- El delantero argentino José Manuel López recibió elogios en España por ser el único jugador que miró con respeto la premiación del campeón tras la final del Mundial 2026.
- Gran parte del plantel argentino dio la espalda a la premiación española, desatando polémica, mientras que López, sorpresivo convocado de Scaloni, observó con respeto el acto.
- El gesto del atacante cosechó amplio reconocimiento en redes de España y Brasil, marcando un ejemplo de deportividad frente a las críticas por la actitud del resto del equipo.
La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 no solo dejó el dolor por el título perdido. También abrió una polémica que todavía genera repercusiones: la decisión de gran parte del plantel de dar la espalda mientras el conjunto europeo recibía la Copa del Mundo.
Las imágenes recorrieron el mundo y dieron lugar a interpretaciones contrapuestas. Mientras algunos defendieron que los jugadores simplemente saludaban a los hinchas argentinos ubicados detrás de ellos, otros consideraron que el gesto fue una falta de respeto hacia el nuevo campeón.
En medio de ese escenario hubo una imagen que se destacó por encima del resto. José Manuel "Flaco" López fue el único futbolista argentino que permaneció mirando la ceremonia y observó cómo el capitán español Rodrigo Hernández levantaba el trofeo.
La actitud del delantero de Palmeiras no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a multiplicarse en las redes sociales, donde recibió mensajes de reconocimiento desde distintos países, especialmente desde España y Brasil.
"Felicidades y enhorabuena por la educación", "Fuiste el único que demostró respeto y madurez", "Mis respetos, más se gana con humildad que con arrogancia" y "Representas a las buenas personas de Argentina" fueron algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones del atacante.
Enquanto todos os argentinos viraram de costas… Flaco López foi o único que assistiu a cerimônia da Espanha. pic.twitter.com/Pdx3nNrgG4— João Freire (@joaofrreire) July 20, 2026
Un nombre que sorprendió en la lista de Scaloni
López fue una de las grandes sorpresas cuando Lionel Scaloni dio a conocer la lista definitiva para el Mundial. Formado en Lanús, el delantero no integraba el núcleo habitual de la Selección, aunque llegaba respaldado por un gran presente en Palmeiras, donde juega desde 2022 y se convirtió en el máximo goleador del equipo durante la última temporada.
En la Copa del Mundo tuvo una participación acotada. Sumó minutos frente a Suiza y participó en la jugada que terminó con el gol de Julián Álvarez en ese encuentro.
El Flaco López, el único jugador de Argentina que no dió le dió la espalda a España... A algunos Argentinos los educaron Pero a la mayoría los adiestraron... #MundialDelFútbol2026 #EspañaArgentina pic.twitter.com/Mhs20SBAPW— El Bot que opina (@CazaBots4) July 20, 2026