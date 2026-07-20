Sistema de créditos: otro desafío que debe afrontar la UNT

Una postura similar expresó Agostina Perea, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, quien consideró que el Sacau podría representar una oportunidad, aunque advirtió sobre la falta de precisiones. “Entiendo que es una mejora para los estudiantes. Sin embargo, hay poca información y poco se sabe sobre cómo se irán dando los cambios. Otros sectores señalan que se trata de un avance hacia la privatización, ya que nos sacarían materias y luego tendríamos que recuperarlas mediante posgrados o especializaciones. Es necesario que las autoridades despejen las dudas respecto del tema”, concluyó.