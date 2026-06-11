Abrieron las inscripciones para Derecho Sin Receso, una semana de capacitación y networking

Resumen para apurados
- El Centro de Graduados de la UNT abrió inscripciones para 'Derecho Sin Receso', una capacitación para profesionales jurídicos del 20 al 24 de julio en la Facultad de Derecho.
- En su undécima edición durante el receso invernal, el evento ofrecerá talleres prácticos sobre inteligencia artificial aplicada al derecho, litigación oral y derecho laboral.
- La iniciativa busca fortalecer la red profesional y la actualización académica continua en la región, convocando además a graduados para sumarse a la organización del evento.
Mientras muchas actividades académicas se toman una pausa durante las vacaciones de invierno, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT habrá una propuesta pensada justamente para lo contrario: seguir aprendiendo, actualizar conocimientos y generar nuevos vínculos profesionales.
Del 20 al 24 de julio se desarrollará una nueva edición de Derecho Sin Receso, el tradicional ciclo de formación impulsado por el Centro de Graduadas y Graduados (Cegrade), que este año celebrará su undécima edición.
La iniciativa está dirigida a graduados, graduadas y profesionales del ámbito jurídico que busquen profundizar conocimientos, intercambiar experiencias y mantenerse al día con los desafíos actuales de la profesión.
Una semana para capacitarse
Durante cinco jornadas, los participantes podrán acceder a capacitaciones, talleres prácticos y espacios de debate sobre algunas de las áreas más relevantes para el ejercicio profesional.
La programación incluirá actividades vinculadas con:
- Derecho Laboral.
- Litigación Oral Penal.
- Familia y Sucesiones.
- Derecho Societario.
- Salud y Discapacidad.
- Derecho Previsional.
- Daños y Derecho del Consumo.
- Delitos Penales Profundizados.
- Inteligencia Artificial aplicada al ámbito jurídico.
La propuesta busca combinar actualización académica con herramientas prácticas que puedan aplicarse en el trabajo cotidiano de abogados y profesionales del sector.
Mucho más que capacitación
Con el paso de los años, Derecho Sin Receso se consolidó como uno de los espacios de encuentro más importantes para la comunidad jurídica vinculada a la UNT.
Además de las actividades académicas, el ciclo promueve el intercambio entre colegas, la construcción de redes profesionales y la posibilidad de generar nuevos contactos dentro del ámbito jurídico.
También habrá actividades culturales abiertas a la comunidad, una característica que se convirtió en parte de la identidad del evento.
Convocan a graduados para sumarse a la organización
En paralelo a la preparación de esta nueva edición, Cegrade abrió una convocatoria destinada a graduados y graduadas de la UNT interesados en formar parte del equipo organizador.
La propuesta busca incorporar colaboradores para acompañar el desarrollo de una de las iniciativas de formación continua más convocantes de la Facultad de Derecho.
Quienes se sumen podrán participar de la organización de actividades, colaborar con la logística del evento y formar parte de un espacio que reúne a profesionales de distintas áreas del Derecho
Cómo participar
Las inscripciones ya se encuentran abiertas para quienes deseen formar parte de la XI edición de Derecho Sin Receso.
La actividad se realizará entre el 20 y el 24 de julio en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y estará orientada a graduados, graduadas y profesionales interesados en continuar su formación durante el receso invernal.
Bajo el lema “Este invierno, tu formación no entra en receso”, la propuesta se posiciona como una oportunidad para capacitarse, intercambiar experiencias y fortalecer redes profesionales en un contexto donde la actualización permanente es cada vez más importante para el ejercicio del Derecho.