Pache y Plumi, los primeros perros streamers de Argentina que condujeron con Pergolini

Pache y Plumis son pequeños, peludos, tienen orejas largas y narices probablemente húmedas. Son perros. Pero conducen un streaming y se convirtieron en los últimos meses en la nueva sensación de las redes. Su popularidad creció tanto que este lunes por la noche llegaron a estar en la conducción de “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini. Dicho esto: si todavía no aparecieron en tu horizonte algorítmico, seguramente te estés perdiendo algunas de las tendencias del mundo virtual.