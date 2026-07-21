Pache y Plumi, los primeros perros streamers de Argentina que condujeron con Pergolini

Resumen para apurados
- Los títeres Pache y Plumis condujeron este lunes junto a Mario Pergolini en la TV argentina tras el éxito de su streaming de concientización animal 'Ta bueno che'.
- El proyecto nació en pandemia y sumó a estos personajes que promueven el cuidado animal con humor. Recientemente alcanzaron un millón de seguidores en Instagram y gran audiencia.
- Este hito consolida la fusión entre nuevos formatos de streaming y la televisión tradicional, abriendo paso a propuestas innovadoras y de nicho en el prime time argentino.
Pache y Plumis son pequeños, peludos, tienen orejas largas y narices probablemente húmedas. Son perros. Pero conducen un streaming y se convirtieron en los últimos meses en la nueva sensación de las redes. Su popularidad creció tanto que este lunes por la noche llegaron a estar en la conducción de “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini. Dicho esto: si todavía no aparecieron en tu horizonte algorítmico, seguramente te estés perdiendo algunas de las tendencias del mundo virtual.
Con un humor inocente basado en la defensa del mundo animal y en el comentario sobre la actualidad, Pache y Plumis conducen “Ta bueno che”, un programa de streaming que, aunque a simple vista parece creado para niños, guarda una complejidad mucho mayor. Y se nota, porque cada vez más adultos caen en las garras divertidas y alocadas de Pache y Plumis, los perros estrella del streaming argentino.
“Ta bueno che”, el primer streaming conducido por perros
Hace apenas unas semanas, “Ta bueno che” alcanzó su primer millón de seguidores en Instagram. Allí se publican los extractos del programa original que se transmite cada miércoles a las 20 por su canal de YouTube. En la plataforma de los videos horizontales es donde Pache y Plumis hacen de anfitriones y transmiten para más de 88.000 suscriptores. Aunque sus primeros videos lograban entre 5 y 10.000 reproducciones, los últimos llegaron a superar las 120.000.
El video que lanzó a la fama a Pache y Plumis se tituló “Perros reaccionan a otros perros”. Los títeres, que son los conductores, adoptaban el clásico formato de responder en tiempo real a determinado contenido publicado—en este caso, de perros—. Con humor, pero también concientizando, explicaban los comportamientos que los dueños debían tener con sus mascotas y reclamaban a viva voz.
Cómo surge “Ta bueno che”
“Ta bueno che” está a punto de cumplir su primer año en YouTube. Pero su historia empezó en la pandemia, cuando Patricio Noé Crom creó a “Monstri”, un pequeño títere azul que repetía hasta el cansancio su muletilla: “Ta bueno, che”. “Monstri” fue el primero en aparecer en los streamings desde las redes de Crom y condujo algunos de los programas del canal.
Pero más tarde se sumaron los personajes que hoy generan furor en las redes sociales y que llegaron con su propia historia perruna. Pache –manejado por el mismo Crom– es un perro callejero de personalidad serena pero reivindicativa. Su dupla, Plumis –manejado por Leandro Stasi–, es un perro del conurbano bonaerense, del barrio de Laferrere, que pasó por muchas familias y que muestra un carácter más confrontativo y exaltado pero, a la vez, ingenioso.
Según cuentan en el stream, Pache y Plumis se conocieron en una plaza de Olivos y desde entonces se hicieron grandes amigos. En “Ta bueno che” cuentan sus andanzas, travesuras y los comportamientos de sus “humanos de compañía”. Porque desde el programa se refuerza la idea de que las mascotas no son posesiones de las personas, sino que son quienes eligen a los humanos.
Entre las figuras que ya pasaron por el programa conducido por perros estuvieron Malena Pichot, Hernán “Cucuza” Castiello, Maru Zuccaro y Esteban Prol.