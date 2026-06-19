Valeria Mazza se desquitó con Mario Pergolini con un picante comentario

Resumen para apurados
- La modelo Valeria Mazza reprochó en vivo a Mario Pergolini por su molesto estilo periodístico del pasado durante una entrevista este jueves en el programa 'Otro día perdido'.
- El cruce alude a la época de 'CQC', ciclo conducido por Pergolini caracterizado por su estilo irreverente y ácido, donde Mazza fue blanco frecuente de preguntas incómodas.
- Este cruce evidencia la transformación del estilo de conducción en los medios locales, donde el humor ácido de los años 90 da paso a formatos más respetuosos y empáticos.
Este jueves Mario Pergolini recibió a Valeria Mazza en “Otro día perdido”. Después de un repaso por momentos anecdóticos de su carrera profesional, de su vida personal e incluso de la participación de su hijo, Tiziano Gravier, la ex modelo hizo una jugada inesperada para el conductor.
Mientras Pergolini cerraba la entrevista y, por lo tanto, la emisión del programa, Mazza aprovechó para traer a colación el pasado de Pergolini y su molesto estilo periodístico. Pese a haberse dedicado a ramas muy diferentes del espectáculo, las carreras de ambos crecieron en paralelo.
El pasado de Valeria Mazza y Mario Pergolini
En los casi 10 años que se transmitió CQC, el programa conducido por Mario Pergolini, la acidez estuvo siempre entre sus características destacadas. En cada programa, móvil y entrevista, el descaro y la irreverencia formaban parte del trasfondo. Valeria Mazza fue una de las figuras que se vieron abordadas por el estilo inconfundible del programa.
Aunque en una oportunidad lo hizo de forma voluntaria –participó del ciclo de preguntas “El pueblo quiere saber”–, también fue víctima de las opiniones incómodas. En 2010 se animó a hablar de su sexualidad, de su casamiento y hasta de sus ingresos económicos.
El cuasi insulto de Valeria Mazza a Pergolini
Cuando Pergolini inició la despedida y los agradecimientos del programa de anoche, Mazza aprovechó su turno. Luego de agradecer, le devolvió a su interlocutor la gentileza de años atrás. “Para mí fue un placer haber venido, fue muy lindo. Me encanta esta persona en la que te has convertido”, dijo para empezar y de inmediato empezó a sonar música de tensión de fondo.
“Me gusta este Mario”, dijo Mazza haciendo extensivo su elogio pero con un claro doble sentido. Para remarcar la intención de la declaración de la modelo, Agustín Rada, panelista del show, destacó: “El otro Mario no le gustaba”. “Era joven”, quiso justificarse Pergolini.
Pero el reclamo de Mazza ya había empezado. “No, el otro Mario era pain in the ass (dolor en el culo)”, dijo con énfasis. “‘Pain in the ass’ en castellano se traduciría como ‘un buen tipo’”, bromeó Pergolini. Pero su invitada no se lo dejó pasar. “Una molestia, una molestia. Él y su gente. Molestaban todo el tiempo”, agregó.
Enseguida reconoció que la nueva versión del conductor le agradaba más. “Ahora es un tipo que escucha, comprensivo, no juzga, no valora. ¡Muy bien!”, lo felicitó Mazza.