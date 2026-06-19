Valeria Mazza se desquitó con Mario Pergolini con un picante comentario

El cuasi insulto de Valeria Mazza a Pergolini

Cuando Pergolini inició la despedida y los agradecimientos del programa de anoche, Mazza aprovechó su turno. Luego de agradecer, le devolvió a su interlocutor la gentileza de años atrás. “Para mí fue un placer haber venido, fue muy lindo. Me encanta esta persona en la que te has convertido”, dijo para empezar y de inmediato empezó a sonar música de tensión de fondo.