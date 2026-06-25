Netflix de estreno: todos los títulos que llegan al catálogo en julio de 2026

Resumen para apurados
- Netflix anunció los estrenos de series, películas y documentales que llegarán a su catálogo de Argentina en julio de 2026, con el fin de renovar su oferta mensual de contenidos.
- La renovación incluye producciones originales, regresos de franquicias como Enola Holmes 3, documentales deportivos y contenido internacional que diversifican la plataforma.
- Esta amplia actualización busca mantener el liderazgo del servicio en el competitivo mercado local del streaming, capturando la atención de diversas audiencias en el país.
Netflix anunció el listado completo de estrenos que llegarán a su catálogo en Argentina durante julio de 2026. La programación incluye nuevas series originales, películas, documentales, especiales de comedia, producciones coreanas y contenidos vinculados al deporte. Esta renovación mensual se posiciona como una de las más amplias de la plataforma de la N roja.
Entre las novedades se destacan regresos de franquicias reconocidas, adaptaciones literarias, historias basadas en hechos reales y producciones que apuntan a públicos muy diversos. Asimismo, queda reservado un espacio para títulos clásicos que se incorporarán a la grilla y para nuevas apuestas internacionales producidas exclusivamente para el servicio de streaming.
Todo el contenido de Netflix que se estrena en julio
Series
1° de julio - Los peores vecinos del mundo - Original de Netflix
2 de julio - La supervivencia de una chica con curvas: Temporada 3 - Original de Netflix
7 de julio - Más vale tarde que solteros: Temporada 2 - Original de Netflix
9 de julio - La casa de la pradera - Original de Netflix
11 de julio - El complejo de apartamentos - Original de Netflix
15 de julio - El ultimátum: Decir sí o decir adiós: Temporada 4 - Original de Netflix
16 de julio - El Halcón - Original de Netflix
17 de julio - El mapa de los anhelos - Original de Netflix
17 de julio - El palacio del este - Original de Netflix
23 de julio - Nueva vida en Ransom Canyon: Temporada 2 - Original de Netflix
23 de julio - Kaulitz y Kaulitz: Temporada 3 - Original de Netflix
29 de julio - La mujer prohibida - Original de Netflix
29 de julio - Furioso - Original de Netflix
30 de julio - Bomba en el Pan Am 103 - Original de Netflix
Películas
1° de julio - Enola Holmes 3 - Original de Netflix
1° de julio - Contrarreloj
1° de julio - Inframundo
1° de julio - Los indestructibles 2
1° de julio - Un amor para recordar
1° de julio - Emma
1° de julio - Los caballeros
1° de julio - Siempre a tu lado
8 de julio - Hasta el final - Original de Netflix
12 de julio - Susana y Elvira: Sin plan B - Original de Netflix
17 de julio - 23 000 vidas - Original de Netflix
17 de julio - Heartstopper Forever - Original de Netflix
21 de julio - Blancanieves y el cazador
22 de julio - Elize: Sombras de una mujer - Original de Netflix
24 de julio - Los creyentes - Original de Netflix
24 de julio - 72 horas - Original de Netflix
24 de julio - Los infiltrados
29 de julio - El plan perfecto
Documentales
10 de julio - Naufragio: Pesadilla en el mar - Original de Netflix
10 de julio - Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo - Original de Netflix
Deportes
14 de julio - El mariscal: Temporada 3 - Original de Netflix
21 de julio - WWE: Increíble: Temporada 3 - Original de Netflix
Especiales
7 de julio - Jeff Arcuri: Nice to Meet You - Original de Netflix
Niñez y familia
1° de julio - El principito
17 de julio - Monstruos vs. aliens
Animé
5 de julio - Destellos del mañana - Original de Netflix
8 de julio - Thunder 3 - Original de Netflix