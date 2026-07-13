Nicolás Occhiato reveló qué pasó en la reunión que tuvo con Florencia Peña tras el escándalo en Luzu TV

Las declaraciones de Occhiato llegaron este lunes, cuando fue abordado por el movilero Alejandro Guatti en la puerta de Luzu TV. Allí fue consultado sobre la posibilidad de una negociación para el regreso de Peña al canal de streaming. "No. No sé si llamarlo negociaciones. Charlé con ella la semana pasada, hablamos re bien, en re buenos términos, y me quedo con eso. Fue una buena conversación", afirmó.