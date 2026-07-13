Nicolás Occhiato reveló qué pasó en la reunión que tuvo con Florencia Peña tras el escándalo en Luzu TV

Resumen para apurados
- Nicolás Occhiato se reunió en privado con Florencia Peña tras el escándalo por la información falsa sobre el padre de Messi que ella difundió en Luzu TV la semana pasada.
- El encuentro personal sumó a la socia de Occhiato y a Peña. El productor calificó la charla de positiva, pero evitó detallar si la actriz continuará o no en el canal digital.
- El hermetismo sobre la reunión mantiene bajo incertidumbre el futuro laboral de Peña en Luzu TV, mientras el canal de streaming busca superar la polémica generada.
El conflicto entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato, que comenzó luego de que la actriz difundiera una información falsa sobre el padre de Lionel Messi durante El show del verano, sumó un nuevo capítulo. El conductor confirmó que ambos mantuvieron una reunión privada con el objetivo de dialogar sobre la situación.
Las declaraciones de Occhiato llegaron este lunes, cuando fue abordado por el movilero Alejandro Guatti en la puerta de Luzu TV. Allí fue consultado sobre la posibilidad de una negociación para el regreso de Peña al canal de streaming. "No. No sé si llamarlo negociaciones. Charlé con ella la semana pasada, hablamos re bien, en re buenos términos, y me quedo con eso. Fue una buena conversación", afirmó.
Cómo fue el encuentro entre Nicolás Occhiato y Florencia Peña
Al ser consultado sobre si el diálogo formó parte de una audiencia vinculada con la disputa o si se trató de una reunión informal, Occhiato aclaró que fue un encuentro personal. "Fue personal", explicó.
Luego detalló quiénes participaron de la conversación. "Estábamos mi socia, yo y ella, solo los tres, y charlamos un montón. La verdad es que fue una buena charla, en buenos términos, y creo que estuvo buena", señaló.
Sin embargo, evitó brindar precisiones sobre los temas abordados. "Lo que hablé va a quedar en el ámbito de lo privado", sostuvo.
Tampoco confirmó si el encuentro estuvo relacionado con un eventual regreso de Florencia Peña a Luzu TV o con una desvinculación definitiva del canal. Cuando le mencionaron que Marley había dado a entender que existía la intención de continuar con el programa, respondió:
"No tengo idea lo que dio a entender Ale", sentenció.