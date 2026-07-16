Marcelo Tinelli desafió a Mario Pergolini a un combate de boxeo: ¿qué dijo el conductor?

La contundente respuesta de Vorterix

Desde el micrófono de su ciclo radial No preguntes por Rusia, el dueño de la emisora analizó los dichos de su colega. Uno de sus compañeros de mesa indagó: “¿Hay que hacer algo con eso o quedarse callado?”. El empresario prefirió desestimar el reto con sarcasmo al responder: “No, nada. Decirle sí, tenés razón flaco, totalmente de acuerdo con vos”.