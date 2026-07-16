Marcelo Tinelli desafió a Mario Pergolini a un combate de boxeo: ¿qué dijo el conductor?

Resumen para apurados
- Marcelo Tinelli desafió recientemente a Mario Pergolini a una pelea de boxeo en el evento de diciembre "Párense de manos" para dirimir su histórica rivalidad mediática.
- El reto surgió en una entrevista donde Tinelli ironizó sobre su victoria. Pergolini rechazó la propuesta en su programa de radio, descartando subirse a un ring de boxeo.
- Aunque el combate fue descartado, este cruce reaviva una de las mayores rivalidades de la TV argentina, adaptándola al lenguaje y eventos del streaming actual.
La histórica enemistad entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini sumó recientemente un capítulo inesperado que capturó la atención mediática. El conductor de ShowMatch propuso dirimir sus diferencias mediante un combate de boxeo en el marco del evento Párense de manos. Esta invitación reavivó una competencia televisiva vigente desde hace décadas, trasladando la disputa del rating hacia el ámbito deportivo.
El cruce surgió durante una entrevista con los integrantes del programa Paren la mano, quienes organizan peleas entre celebridades e influencers. Luquitas Rodríguez, figura central de Vorterix, confirmó que la próxima edición tendrá lugar durante diciembre.
El desafío de conductores
La pregunta sobre las probabilidades de victoria frente a su histórico rival desató una respuesta cargada de ironía. “¿Con Mario Pergolini te ves chances?”, le consultaron al conductor. “¿Vos quéres que diga lo que siento? Para mí no me dura ni medio round. Por ahí él me tira una piña y quedo tirado como un pelot…”, dijo Marcelo, intentando picantear la situación.
El presentador de ShowMatch manifestó una confianza absoluta sobre su desempeño físico inicial en el combate. Aquella declaración buscaba generar tensión antes del festival pugilístico programado para fin de año. Sin embargo, el Cabezón también reconoció entre risas la posibilidad de terminar derrotado tras un golpe certero.
La contundente respuesta de Vorterix
Desde el micrófono de su ciclo radial No preguntes por Rusia, el dueño de la emisora analizó los dichos de su colega. Uno de sus compañeros de mesa indagó: “¿Hay que hacer algo con eso o quedarse callado?”. El empresario prefirió desestimar el reto con sarcasmo al responder: “No, nada. Decirle sí, tenés razón flaco, totalmente de acuerdo con vos”.
Finalmente, el ex integrante de CQC sepultó cualquier ilusión de presenciar dicho enfrentamiento ante el público. “No hay forma de que me suba a un ring ni siquiera con un nene de diez años”, sentenció el directivo para cerrar el tema definitivamente.