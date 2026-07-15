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Florencia Peña rompió el silencio sobre Nico Occhiato y reveló si hará o no un juicio contra Luzu TV

La actriz rompió el silencio sobre su conflicto con Nico Occhiato, aclaró qué pasó tras su salida de Luzu TV y sorprendió al revelar cómo está hoy su relación con el conductor.

Florencia Peña reveló qué pasó con Nico Occhiato tras la polémica en Luzu TV
Florencia Peña reveló qué pasó con Nico Occhiato tras la polémica en Luzu TV
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Florencia Peña desmintió en América TV los rumores de un juicio millonario contra Nico Occhiato tras su salida de Luzu TV, confirmando que dialogaron para calmar la tensión.
  • Tras semanas de conflicto y especulaciones sobre una demanda legal, la actriz aclaró que mantuvo una charla aliviadora con el productor y destacó el apoyo privado de Marley.
  • El acercamiento descomprime la interna mediática y deja abierta la posibilidad de que la conductora regrese a la grilla de la plataforma de streaming junto a Marley.
Resumen generado con IA

Florencia Peña volvió a referirse al conflicto que protagonizó con Nico Occhiato tras su salida de Luzu TV y aclaró uno de los rumores que más repercusión tuvo en las últimas semanas: la posibilidad de iniciar una demanda judicial contra la plataforma de streaming.

Nicolás Occhiato reveló qué pasó en la reunión que tuvo con Florencia Peña tras el escándalo en Luzu TV

Nicolás Occhiato reveló qué pasó en la reunión que tuvo con Florencia Peña tras el escándalo en Luzu TV

Durante una entrevista en Sálvese Quien Pueda (América TV), la actriz aseguró que nunca tuvo intención de avanzar por la vía legal y contó que, después de semanas de tensión, logró mantener una conversación con el creador de Luzu TV que ayudó a descomprimir la situación.

Qué dijo Florencia Peña sobre Nico Occhiato y Luzu TV

Consultada por Yanina Latorre, Florencia Peña fue contundente al desmentir las versiones que hablaban de un reclamo judicial millonario. "Nunca tuve la intención de hacer un juicio millonario", afirmó.

La actriz también reveló que volvió a hablar con Nico Occhiato y que ese diálogo permitió bajar el nivel del conflicto. "Estamos hablando con Nico. Fue un mes en donde necesité respirar un poco y meterme para adentro. Hablar con Nico fue muy aliviador para los dos, estoy mucho más tranquila", expresó.

Qué dijo sobre Marley y la posibilidad de volver a Luzu

En la entrevista, Peña también respondió a quienes aseguraban que Marley no la había acompañado durante la polémica originada tras la difusión de una información falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

La actriz explicó que el conductor estuvo presente desde el ámbito personal y que nunca esperó una manifestación pública de apoyo. "Marley estuvo mucho conmigo. No esperaba que saliera a apoyarme públicamente", sostuvo.

Por último, dejó abierta la posibilidad de regresar a la plataforma de streaming junto a Marley, aunque aclaró que todavía no hay una decisión tomada. "Todavía no sabemos si volvemos con Marley", concluyó, alimentando las expectativas de quienes seguían el ciclo en Luzu TV.

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