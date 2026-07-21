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Cúanto cuesta criar un hijo en Argentina según el Indec en junio de 2026: la suma de cuidado, alimentos y servicios

Desde pañales y comida hasta el costo del cuidado, el Indec reveló los nuevos valores de la canasta de crianza.

Cúanto cuesta criar un hijo en Argentina según el Indec en junio de 2026: la suma de cuidado, alimentos y servicios
Fuente: Fundación clinica de las familias
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, el Indec informó que criar un hijo en Argentina costó entre $529.539 y $678.308 al mes según la edad, por el alza en gastos de cuidado, comida y servicios.
  • La cifra varía por edad: de 6 a 12 años es el tramo más caro ($678.308). La escolarización desde los 4 años reduce el costo de cuidado pero eleva el gasto en bienes y servicios.
  • Estos montos elevan la preocupación económica de quienes desean tener hijos, en un contexto donde una familia tipo necesitó más de $1.500.000 en junio para evitar la pobreza.
Resumen generado con IA

La crianza se entiende como algo difícil desde todos los puntos de vista, pero hay contextos que incrementan la preocupación de quienes desean ser padres. Uno de ellos es el económico: encargarse de la ropa, higiene, alimentos, juguetes, pañales, entre varios servicios y necesidades esenciales, hace que quienes desean ser padres piensen bien en sus posibilidades.

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El Indecpublicó recientemente su evaluación del valor de la canasta de crianza, en base a los datos de junio. El mantenimiento de un bebé menor de 1 año asciende a $529.539; conforme al avance de la edad, el monto requerido para su crianza va cambiando.

Cuánto cuesta criar a un hijo en junio de 2026 en Argentina

Del análisis del Indec se desprende la idea de que, mientras más grandes, más caros. Pero hay un gurpo etario que es la excepción a la regla. Se trata del grupo de los 4 a los 5 años que hace un retroceso respecto al monto que se necesita para criar a niños del grupo anterior, de 1 a 3 años. Sin embargo, el grupo que menos costo representa, es el de los menores de un año, los más pequeños. En contrapartida, la crianza es más cara para los hijos a partir de los 6 y hasta los 12 años.

  • Menores de 1 año: $ 529.539 mensuales.
  • De 1 a 3 años: $ 630.926 mensuales.
  • De 4 a 5 años: $ 539.612 mensuales.
  • De 6 a 12 años: $ 678.308 mensuales

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A partir de los 4 años, la incorporación progresiva a la jornada escolar reduce la incidencia económica del tiempo de cuidado y otorga un mayor peso a los bienes y servicios. Entre los 4 y 5 años, el gasto destinado a bienes y servicios alcanza los $285.275 frente a los $254.337 destinados al cuidado personal, una tendencia hacia un mayor consumo material que se profundiza en la franja de los 6 a los 12 años.

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