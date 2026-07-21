Cúanto cuesta criar un hijo en Argentina según el Indec en junio de 2026: la suma de cuidado, alimentos y servicios

Cuánto cuesta criar a un hijo en junio de 2026 en Argentina

Del análisis del Indec se desprende la idea de que, mientras más grandes, más caros. Pero hay un gurpo etario que es la excepción a la regla. Se trata del grupo de los 4 a los 5 años que hace un retroceso respecto al monto que se necesita para criar a niños del grupo anterior, de 1 a 3 años. Sin embargo, el grupo que menos costo representa, es el de los menores de un año, los más pequeños. En contrapartida, la crianza es más cara para los hijos a partir de los 6 y hasta los 12 años.