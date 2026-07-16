EconomíaNoticias económicas

En Tucumán, las canastas básicas subieron menos que la inflación

Para no caer en situación de pobreza, una familia tipo que reside en la provincias requirió en junio más de $ 1.274.640 mensuales.

En junio, la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue del 0,9% respecto de mayo
En junio, la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue del 0,9% respecto de mayo
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 5 Hs

Las estadísticas oficiales muestran un dato que puede significar una mejora en los indicadores más sensibles desde el punto de vista socioeconómico: la pobreza y la indigencia. En Tucumán, el incremento de las canastas básicas, en ese aspecto, estuvo por debajo de la variación del Índice General de Precios al Consumidor (IPC) que, en junio, fue del 1,4%.

Durante el sexto mes del año, la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue del 0,9% respecto de mayo, mientras que la canasta Básica Total (CBT) fue de 1,3%. De esta manera, una familia tipo necesitó un ingreso mayor a $ 634.725 (CBA) para no ser considerada indigente, mientras que para no caer en situación de pobreza ese grupo familiar requirió más de $1.274.640 (el valor de la CBT), de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Provincia. En otros términos, esa familia tipo requirió en junio $27.175 diarios sólo para alimentarse, pero esa cifra se eleva a $42.488 en promedio diario tanto para alimentarse como para atender los gastos mínimos de sustentación.

El dólar oficial quiebra la tendencia bajista: el mercado recalibra las bandas tras el dato de inflación

El dólar oficial quiebra la tendencia bajista: el mercado recalibra las bandas tras el dato de inflación

La variación de la CBA y de la CBT, con respecto al mismo mes del año anterior, es de 37,3% y 35,2% respectivamente, puntualiza el diagnóstico de la repartición que dirige Santiago Costa.

El primer semestre del año mostró una suba acumulada de los precios de los alimentos y bebidas de 22,6% en las localidades del interior del país y, en ese contexto, las familias no tienen más que “achicar” o “acomodar” sus consumos debido a que la actualización de los ingresos familiares no sigue el mismo desempeño. Así se desprende del último Monitoreo de Opinión Pública elaborado por la consultora Management & Fit (M&F) realizado entre el 12 y el 26 de junio sobre una muestra de 2.600 casos en todo el país.

En Tucumán, las canastas básicas subieron menos que la inflación

Del reporte se desprende que la percepción sobre la situación económica continúa siendo mayoritariamente negativa. El 40,7% calificó como mala o muy mala su situación personal, mientras que solo el 25,3% realizó una evaluación positiva. Además, casi uno de cada cuatro argentinos (23,5%) aseguró que ya no puede afrontar su situación económica, mientras que el 52,1% reconoció que los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir los gastos sin dificultades.

Hábitos de consumo cambiados

En ese contexto, el 84,1% de los encuestados afirmó haber modificado sus hábitos de consumo durante el último año. Entre las principales estrategias para adaptarse aparecen la postergación de compras no esenciales, el reemplazo de primeras marcas por alternativas más económicas e incluso la reducción del consumo de carne, uno de los alimentos más costosos dentro de la canasta básica.

Con menos tarifas y alimentos sin grandes saltos, la inflación tucumana fue del 1,4%

Con menos tarifas y alimentos sin grandes saltos, la inflación tucumana fue del 1,4%

Según un informe de la Fundación Colsecor, la CBA se reajustó un 3,9% el mes pasado en 30 localidades medianas y pequeñas de siete provincias. El diagnóstico incorpora también la evolución de la relación entre la Canasta Básica Alimentaria y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En junio, el salario mínimo alcanzó para cubrir sólo 16,7 días de alimentación básica de una familia tipo. De este modo, se observa que el ingreso mínimo continúa sin cubrir el mes completo de alimentos básicos para un hogar promedio, expresa el economista y asesor de esa entidad Gerardo Sánchez.

Temas TucumánEl PaísInflaciónPobreza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Inflación, consumo y empleo: por qué los servicios aumentan más que los bienes y qué impacto tiene en Tucumán

Inflación, consumo y empleo: por qué los servicios aumentan más que los bienes y qué impacto tiene en Tucumán

Por qué recomiendan no refinanciar las deudas con tarjeta de crédito

Por qué recomiendan no refinanciar las deudas con tarjeta de crédito

Conflicto en Lustramax: denuncian nuevos despidos y que ofrecieron pagar indemnizaciones con papel higiénico

Conflicto en Lustramax: denuncian nuevos despidos y que ofrecieron pagar indemnizaciones con papel higiénico

Se aceleró la inflación de alimentos en la primera semana de julio

Se aceleró la inflación de alimentos en la primera semana de julio

Sobreendeudamiento: el Banco de La Pampa refinanció más de $1.000 millones en deudas de tarjetas de crédito

Sobreendeudamiento: el Banco de La Pampa refinanció más de $1.000 millones en deudas de tarjetas de crédito

Lo más popular
El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986
1

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98
2

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa
3

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa

La historia del pacto de México 86: cuando las hinchadas argentinas dejaron la rivalidad para combatir a los hooligans
4

La historia del pacto de México 86: cuando las hinchadas argentinas dejaron la rivalidad para combatir a los hooligans

Así está el historial entre Argentina e Inglaterra: el dato que ilusiona y el que preocupa antes de la semifinal
5

Así está el historial entre Argentina e Inglaterra: el dato que ilusiona y el que preocupa antes de la semifinal

Ranking notas premium
La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus
1

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus

Sueña con ver otro Mundial sin que su pueblo desaparezca
2

Sueña con ver otro Mundial sin que su pueblo desaparezca

Violencia contra las madres: la ONU pide reconocer una realidad que suele pasar desapercibida
3

Violencia contra las madres: la ONU pide reconocer una realidad que suele pasar desapercibida

Las tensiones de una semana de emociones
4

Las tensiones de una semana de emociones

Argentina y México: duele la enemistad que crece
5

Argentina y México: duele la enemistad que crece

Más Noticias
Así está el historial entre Argentina e Inglaterra: el dato que ilusiona y el que preocupa antes de la semifinal

Así está el historial entre Argentina e Inglaterra: el dato que ilusiona y el que preocupa antes de la semifinal

La historia del pacto de México 86: cuando las hinchadas argentinas dejaron la rivalidad para combatir a los hooligans

La historia del pacto de México 86: cuando las hinchadas argentinas dejaron la rivalidad para combatir a los hooligans

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

Se ajustarán los topes de facturación y los montos mensuales del Monotributo

Se ajustarán los topes de facturación y los montos mensuales del Monotributo

España vive el verano más cálido en décadas

España vive el verano más cálido en décadas

Argentina y México: duele la enemistad que crece

Argentina y México: duele la enemistad que crece

Comentarios