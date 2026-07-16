En Tucumán, las canastas básicas subieron menos que la inflación

Durante el sexto mes del año, la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue del 0,9% respecto de mayo, mientras que la canasta Básica Total (CBT) fue de 1,3%. De esta manera, una familia tipo necesitó un ingreso mayor a $ 634.725 (CBA) para no ser considerada indigente, mientras que para no caer en situación de pobreza ese grupo familiar requirió más de $1.274.640 (el valor de la CBT), de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Provincia. En otros términos, esa familia tipo requirió en junio $27.175 diarios sólo para alimentarse, pero esa cifra se eleva a $42.488 en promedio diario tanto para alimentarse como para atender los gastos mínimos de sustentación.