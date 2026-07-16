En Tucumán, las canastas básicas subieron menos que la inflación

Las estadísticas oficiales muestran un dato que puede significar una mejora en los indicadores más sensibles desde el punto de vista socioeconómico: la pobreza y la indigencia. En Tucumán, el incremento de las canastas básicas, en ese aspecto, estuvo por debajo de la variación del Índice General de Precios al Consumidor (IPC) que, en junio, fue del 1,4%.
Durante el sexto mes del año, la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue del 0,9% respecto de mayo, mientras que la canasta Básica Total (CBT) fue de 1,3%. De esta manera, una familia tipo necesitó un ingreso mayor a $ 634.725 (CBA) para no ser considerada indigente, mientras que para no caer en situación de pobreza ese grupo familiar requirió más de $1.274.640 (el valor de la CBT), de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Provincia. En otros términos, esa familia tipo requirió en junio $27.175 diarios sólo para alimentarse, pero esa cifra se eleva a $42.488 en promedio diario tanto para alimentarse como para atender los gastos mínimos de sustentación.
La variación de la CBA y de la CBT, con respecto al mismo mes del año anterior, es de 37,3% y 35,2% respectivamente, puntualiza el diagnóstico de la repartición que dirige Santiago Costa.
El primer semestre del año mostró una suba acumulada de los precios de los alimentos y bebidas de 22,6% en las localidades del interior del país y, en ese contexto, las familias no tienen más que “achicar” o “acomodar” sus consumos debido a que la actualización de los ingresos familiares no sigue el mismo desempeño. Así se desprende del último Monitoreo de Opinión Pública elaborado por la consultora Management & Fit (M&F) realizado entre el 12 y el 26 de junio sobre una muestra de 2.600 casos en todo el país.
Del reporte se desprende que la percepción sobre la situación económica continúa siendo mayoritariamente negativa. El 40,7% calificó como mala o muy mala su situación personal, mientras que solo el 25,3% realizó una evaluación positiva. Además, casi uno de cada cuatro argentinos (23,5%) aseguró que ya no puede afrontar su situación económica, mientras que el 52,1% reconoció que los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir los gastos sin dificultades.
Hábitos de consumo cambiados
En ese contexto, el 84,1% de los encuestados afirmó haber modificado sus hábitos de consumo durante el último año. Entre las principales estrategias para adaptarse aparecen la postergación de compras no esenciales, el reemplazo de primeras marcas por alternativas más económicas e incluso la reducción del consumo de carne, uno de los alimentos más costosos dentro de la canasta básica.
Según un informe de la Fundación Colsecor, la CBA se reajustó un 3,9% el mes pasado en 30 localidades medianas y pequeñas de siete provincias. El diagnóstico incorpora también la evolución de la relación entre la Canasta Básica Alimentaria y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En junio, el salario mínimo alcanzó para cubrir sólo 16,7 días de alimentación básica de una familia tipo. De este modo, se observa que el ingreso mínimo continúa sin cubrir el mes completo de alimentos básicos para un hogar promedio, expresa el economista y asesor de esa entidad Gerardo Sánchez.