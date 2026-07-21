"Dibu" Martínez puso en duda su continuidad en la Selección

En una sentida publicación en su cuenta de Instagram, el arquero exteriorizó el profundo golpe que significó la caída en la final: “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros. Soñé que la ganabamos devuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.