"Dibu" Martínez puso en duda su continuidad en la Selección

Tras volver al país junto al resto de la delegación y percibir la fervorosa bienvenida de los hinchas en las inmediaciones de Ezeiza, Emiliano Martínez dejó un emotivo descargo en sus redes sociales. Luego del vertiginoso cierre en el Mundial 2026, donde Argentina se quedó con el segundo puesto, “Dibu” dejó flotando una duda central respecto a su permanencia en la Selección.
En una sentida publicación en su cuenta de Instagram, el arquero exteriorizó el profundo golpe que significó la caída en la final: “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros. Soñé que la ganabamos devuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.
El mensaje encendió las alarmas entre los fanáticos. A pesar del afecto masivo que el plantel recibió a su llegada, la incertidumbre reina después de la derrota ante España, considerando que el propio futbolista remarcó que “queda reflexionar si es momento de dar un paso al costado”.