Milei dijo que va por la reelección y se cruzó con un socio de la Bolsa: “Si no te gusta, andate a Cuba”

Sin embargo, la monotonía se rompió cuando Milei vinculó la inversión con la propiedad privada. "Ahorrar e invertir nos permitirá volver a ser potencia", dijo. El foco pasó de la teoría a la acción política cuando destacó el rol del Ministerio de Capital Humano, al asegurar que se pasó de "regalar el pescado a enseñar a pescar", lo que despertó los primeros aplausos de la plana mayor del empresariado, donde se encontraban figuras como Eduardo Elsztain y representantes del Grupo de los Seis.