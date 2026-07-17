Política

Milei dijo que va por la reelección y se cruzó con un socio de la Bolsa: “Si no te gusta, andate a Cuba”

En el marco del 172° aniversario de la entidad, el Presidente abandonó su discurso técnico para confirmar sus aspiraciones de cara a 2027.

Javier Milei, en la Bolsa de Comercio.
Javier Milei, en la Bolsa de Comercio.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei anunció que buscará ser reelecto en 2027 durante un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde tuvo un fuerte cruce con un socio del lugar.
  • En el 172° aniversario de la entidad, Milei defendía su ajuste fiscal cuando fue interrumpido por un empresario que criticó la falta de empleo, desatando una dura respuesta.
  • El hecho ratifica la intención del mandatario de prolongar su proyecto político por cuatro años más y consolida su estilo confrontativo ante las críticas al rumbo económico.
Resumen generado con IA

Ante un auditorio repleto con más de 500 empresarios y tras una espera de 30 minutos, Javier Milei ingresó al salón principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires acompañado por su hermana Karina Milei y el titular de la entidad, Adelmo Gabbi.

Lo que comenzó como una disertación con tintes académicos se transformó rápidamente en un acto de fuerte contenido político cuando el mandatario soltó una definición que no estaba en los planes de nadie. "Voy a ser reelecto y voy a tener cuatro años más", afirmó.

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De las teorías económicas al anuncio de la reelección

El discurso de Milei osciló entre el tecnicismo extremo y la confrontación política. Aunque inicialmente admitió que pensaba hablar sobre la reforma de la carta orgánica del Banco Central o el "shutdown" del Estado, optó por centrarse en el crecimiento económico a largo plazo. 

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Durante casi una hora, el Presidente citó a teóricos y premios Nobel como Peter Howitt y Philippe Aghion para explicar su modelo de crecimiento endógeno, lo que por momentos aletargó el clima en el recinto de mármol.

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Sin embargo, la monotonía se rompió cuando Milei vinculó la inversión con la propiedad privada. "Ahorrar e invertir nos permitirá volver a ser potencia", dijo. El foco pasó de la teoría a la acción política cuando destacó el rol del Ministerio de Capital Humano, al asegurar que se pasó de "regalar el pescado a enseñar a pescar", lo que despertó los primeros aplausos de la plana mayor del empresariado, donde se encontraban figuras como Eduardo Elsztain y representantes del Grupo de los Seis.

"Si no te gusta, andate a Cuba"

El momento de mayor voltaje ocurrió cuando Milei defendía su ajuste fiscal. Al advertir que un gobierno "asquerosamente populista" llevaría al país al estrellato financiero, fue interrumpido por un socio veterano de la Bolsa, identificado luego como el ingeniero Castellanos. "¡Como  ahora! ¡Terminala!", gritó el hombre de unos 80 años desde el público, desafiando el protocolo del evento.

La respuesta de Milei fue inmediata y cortante. "¡Voy a terminar este mandato y voy a tener cuatro años más!". Ante la insistencia del socio, quien increpó al Presidente afirmando que "las empresas cierran y no hay laburo", Milei redobló la apuesta: "Mala noticia: ¡si no te gusta, andate a Cuba!". 

Mientras la seguridad rodeaba al hombre y otros asistentes le gritaban "andate, kuka", el clima de tensión se apoderó de las primeras filas, donde observaban incómodos funcionarios como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el jefe de Gabinete.

El respaldo a Caputo y el balance de los empresarios

Tras el incidente, Milei buscó retomar el hilo de su exposición defendiendo el "ajustazo" y el fin de la Ley de Alquileres. Aprovechó el escenario para blindar a su equipo económico, al calificar a Luis "Toto" Caputo como "el mejor ministro de la historia" y respaldando las desregulaciones promovidas por Federico Sturzenegger. Según el mandatario, el recorte del gasto público no solo fue necesario, sino que devolvió "tres puntos del PBI" al sector privado.

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