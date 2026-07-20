Lionel Scaloni cambió para siempre a la selección argentina

Primero lo insinuó en la conferencia de prensa. Después lo ratificó unos minutos más tarde, cuando apareció por la zona mixta con los ojos hechos compota y volvió a detenerse ante los micrófonos. Dijo que cumplirá su contrato hasta diciembre y que recién entonces se sentará a conversar con Claudio Tapia. Incluso deslizó una idea que sorprendió todavía más. Lanzó que, quizás, sea bueno que otro ocupe su lugar.