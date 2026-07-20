Lionel Scaloni cambió para siempre a la selección argentina

Resumen para apurados
- Tras perder la final ante España en Nueva York, el DT de Argentina, Lionel Scaloni, anunció que evalúa dejar su cargo en diciembre por cansancio y el fin de un ciclo.
- Scaloni asumió tras el fracaso de Rusia 2018 y lideró la era más exitosa del país con cuatro títulos. Visiblemente quebrado, confirmó que cumplirá su contrato hasta fin de año.
- Más allá de su decisión, el DT deja un legado que transformó la identidad de la selección, recuperando la convicción competitiva y un grupo unido de cara al futuro del fútbol.
La derrota de Argentina contra España dejó una imagen que probablemente perdure en el tiempo mucho más que el resultado. Es un flash que trae el recuerdo de Carlos Bilardo intentando consolar a Diego Maradona, poco después de que Alemania se consagrará en el Stadio Olímpico de Roma en 1990.
Se trata del momento en el que Lionel Scaloni se quebró frente a un micrófono en la sala de conferencias del estadio de Nueva York. La voz entrecortada, la respiración cortita, las lágrimas y finalmente el silencio. El aplauso espontáneo de periodistas de distintos países y una frase que sonó a despedida, aunque todavía no lo sea. "Siento la necesidad de pensar", dijo.
El DT no lloró sólo por una final perdida. Es cierto que el sueño del bicampeonato se escapó de manera abrupta; pero Scaloni lloró porque, por primera vez desde que asumió al frente de la Selección, habló como alguien que siente que un ciclo extraordinario puede estar llegando a su final.
Primero lo insinuó en la conferencia de prensa. Después lo ratificó unos minutos más tarde, cuando apareció por la zona mixta con los ojos hechos compota y volvió a detenerse ante los micrófonos. Dijo que cumplirá su contrato hasta diciembre y que recién entonces se sentará a conversar con Claudio Tapia. Incluso deslizó una idea que sorprendió todavía más. Lanzó que, quizás, sea bueno que otro ocupe su lugar.
Fue la confesión de un entrenador agotado emocionalmente después de ocho años viviendo al límite. Porque antes que los títulos, antes que las estadísticas y antes que los récords, Scaloni construyó un equipo; algo que no es sencillo y menos en el contexto en el que venía inmersa la Selección cuando él tomó el timón.
Cuando asumió después del fracaso de Rusia 2018, pocos imaginaban que aquel cuerpo técnico integrado por excompañeros de Selección iba a conducir el período más exitoso de la historia del fútbol argentino. Ni siquiera ellos.
Lo dijo él mismo entre lágrimas. "Este lugar es soñado. Nunca pensé que iba a estar acá", aseguró en una frase que explica muchas cosas.
Scaloni nunca dirigió desde el pedestal. No se sintió dueño del cargo, siempre habló desde el agradecimiento, desde la humildad y desde la sensación permanente de que estaba viviendo algo que no daba por descontado.
Tal vez por eso conectó tan rápido con un grupo que tampoco necesitaba discursos grandilocuentes. La Selección necesitaba alguien que la convenciera de volver a creer y él lo consiguió.
Primero recuperó el vestuario, después la identidad futbolística y más tarde, casi como una consecuencia de los primeros pasos, llegaron los resultados.
La Copa América de 2021 terminó con 28 años sin títulos, la Finalissima confirmó que aquello no había sido casualidad, el Mundial de Qatar lo convirtió en campeón del mundo, la Copa América de 2024 consolidó una hegemonía continental inédita, y este Mundial volvió a encontrar a Argentina disputando el último partido del torneo.
España fue superior en la final y ganó con justicia el duelo decisivo. Pero una derrota no modifica la dimensión de la obra porque el mayor legado de Scaloni no son solamente las cuatro vueltas olímpicas.
Scaloni logró que Argentina volviera a llegar a cada torneo sintiéndose candidata por convicción y no por nostalgia. Durante años la Selección vivió pendiente de sus fantasmas, de las finales perdidas, de la pesada mochila de Messi, de las urgencias, y sobre todo de la presión. Pero el DT cambió todo eso.
Le devolvió naturalidad a un lugar que parecía inhabitable. Construyó un grupo en el que las figuras convivieron sin egos, en el que los suplentes empujaban como titulares y en el que cada futbolista entendía exactamente cuál era su función. No es casual que, al hablar de una posible despedida, no mencionara primero los títulos. Mientras se quebraba, Scaloni mencionó al grupo.
"Para volver a resetearse, para formar un grupo como éste, que difícilmente se vuelva a formar...", lanzó. Ahí está la esencia de todo.
Los campeones pasan y los equipos también. Pero los grupos, muchas veces, son irrepetibles.
Scaloni entendió antes que nadie que ese era el verdadero patrimonio de esta Selección. Por eso se emocionó.
La derrota en la final pasó a un segundo plano para él. Lo que terminó quebrando emocionalmente a Scaloni fue comprender que ese grupo, tal como él mismo lo construyó, quizás esté llegando a su última estación.
Ahora vendrán semanas (o meses) de especulaciones. Intentarán convencerlo de continuar; quizás siga y quizás no. Pero esa ya no parece ser la discusión más importante. La verdadera pregunta es qué lugar ocupa en la historia; y esa respuesta hace tiempo dejó de depender de una Copa más o de una Copa menos.
Recibió una Selección golpeada, desconfiada y sin rumbo. La convirtió en campeona de América, campeona del mundo, volvió a hacerla campeona continental y la llevó nuevamente a una final del Mundial. Pero, sobre todo, le devolvió una identidad que parecía perdida.
Si diciembre termina siendo el punto final de su historia con la Selección, no será el cierre de un entrenador exitoso. Será el final del ciclo que cambió para siempre la manera en la que Argentina volvió a mirarse a sí misma en una cancha de fútbol.