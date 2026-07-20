La Selección volvió al país tras el Mundial 2026: así fue el recibimiento en Ezeiza

No obstante, también sobrevuela una incógnita que dominará la agenda de la Selección en los próximos meses: el futuro de Lionel Scaloni. Tras la derrota ante España, el entrenador dejó abierta la posibilidad de poner fin a su ciclo una vez que finalice su vínculo con la AFA en diciembre, por lo que las próximas semanas podrían ser determinantes para conocer quién conducirá al equipo en el inicio del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.