La Selección volvió al país tras el Mundial 2026: así fue el recibimiento en Ezeiza

Resumen para apurados
- La Selección argentina regresó este lunes a Ezeiza tras lograr el subcampeonato en el Mundial 2026, siendo recibida por miles de hinchas que agradecieron su esfuerzo.
- Con 16 futbolistas y Scaloni, la delegación arribó desde Nueva York. Diez figuras, incluido Messi, no viajaron por vacaciones, mientras 7500 policías custodiaron el predio.
- El regreso ratifica la vigencia del equipo tras la final de Qatar 2022, pero abre la incógnita sobre la continuidad de Lionel Scaloni, cuyo contrato con la AFA vence en diciembre.
La Selección regresó este lunes al país luego de finalizar como subcampeona del Mundial 2026. Tras un vuelo chárter que partió desde Nueva York con algunas demoras, la delegación aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 18.20 y recibió una cálida bienvenida de los hinchas, que volvieron a demostrar su apoyo pese a la derrota en la final frente a España.
El grupo que arribó a Buenos Aires estuvo integrado por 16 futbolistas, además del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y los integrantes del staff de la Selección.
Sin embargo, varios de los principales referentes no viajaron en el vuelo oficial. En total, fueron 10 los futbolistas que tomaron otros destinos una vez concluido el Mundial.
Lionel Messi viajará directamente a Rosario junto a su familia para comenzar su descanso antes de reincorporarse al Inter Miami. Tampoco regresaron con la delegación Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso, quienes partieron rumbo a diferentes ciudades para iniciar sus vacaciones o sumarse a los entrenamientos de sus respectivos clubes.
A pesar del golpe que significó perder la final del Mundial, cientos de hinchas se acercaron desde temprano a las inmediaciones del aeropuerto y al predio Lionel Andrés Messi de la AFA para recibir a los jugadores y agradecerles la entrega durante toda la competencia.
Para garantizar la seguridad del operativo, las autoridades desplegaron cerca de 7.500 efectivos policiales entre Ezeiza y el complejo de la Asociación del Fútbol Argentino, donde la delegación permaneció durante algunos minutos antes de que cada integrante emprendiera el regreso a su domicilio.
La llegada estuvo marcada por un clima de reconocimiento hacia un plantel que volvió a disputar una final del mundo apenas cuatro años después de la consagración en Qatar 2022.
No obstante, también sobrevuela una incógnita que dominará la agenda de la Selección en los próximos meses: el futuro de Lionel Scaloni. Tras la derrota ante España, el entrenador dejó abierta la posibilidad de poner fin a su ciclo una vez que finalice su vínculo con la AFA en diciembre, por lo que las próximas semanas podrían ser determinantes para conocer quién conducirá al equipo en el inicio del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.