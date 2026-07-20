Cómo sigue el calendario de la Selección: la incertidumbre por Scaloni y una posible revancha con España
Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, la Albiceleste afrontará un cierre de año con amistosos en fechas FIFA, la chance de disputar la Finalissima y la definición sobre el futuro del entrenador.
Resumen para apurados
- Tras perder la final del Mundial 2026, la Selección de Scaloni define este año en Qatar y el país su continuidad y el nuevo calendario que incluye la Finalissima ante España.
- Con contrato hasta diciembre, Scaloni sembró dudas sobre su continuidad, mientras la AFA planifica ventanas de fecha FIFA en septiembre y noviembre con posibles rivales y sedes.
- La Finalissima ante España ofrecerá una revancha rápida, mientras que el futuro del DT definirá la transición de la Albiceleste rumbo a la Copa América 2028 y el Mundial 2030.
La derrota ante España en la final del Mundial 2026 marcó el cierre de un ciclo deportivo, pero no el final de la actividad para la Selección. De cara a los últimos meses del año, la agenda de la "Albiceleste" combina amistosos internacionales, la posibilidad de disputar la Finalissima y una incógnita que domina la escena: la continuidad de Lionel Scaloni.
El entrenador confirmó que respetará el contrato que lo une a la AFA hasta diciembre de este año. Sin embargo, también dejó abierta la puerta a una despedida. "Seguramente corte" su ciclo a fin de año, admitió tras el Mundial, aunque desde la dirigencia harán un último intento para convencerlo de seguir al frente del equipo rumbo a la Copa del Mundo 2030.
Por eso, el 31 de diciembre aparece como una fecha clave. Ese día podría marcar el final de una etapa histórica de ocho años al mando de la Selección o el comienzo de una nueva renovación encabezada por el mismo entrenador.
Mientras tanto, la FIFA ya definió las próximas ventanas internacionales. La primera se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre y tendrá un formato inédito de 15 días, que permitirá a las selecciones disputar hasta cuatro amistosos. Por el momento, Argentina todavía no tiene rivales confirmados debido a que el Mundial acaba de finalizar.
La segunda ventana será del 9 al 17 de noviembre. Al igual que la de septiembre, fue diseñada con el objetivo de ampliar la cantidad de partidos entre selecciones y brindar más tiempo de trabajo a los cuerpos técnicos.
Uno de los grandes atractivos que podría tener ese cierre de año es la disputa de la Finalissima frente a España. El encuentro, que enfrentaría al campeón de la Eurocopa con el campeón de la Copa América, aparece como una posibilidad concreta para noviembre y significaría una rápida revancha de la final del Mundial.
En ese sentido, Qatar es el principal candidato para organizar el partido. Además, distintos países de Medio Oriente presentaron ofertas para albergar encuentros de la Selección Argentina, aprovechando el interés que genera la vigente subcampeona del mundo.
Si finalmente Scaloni decide cerrar su ciclo, el nuevo entrenador tendría por delante las fechas FIFA de marzo y junio de 2027 como primera prueba antes del regreso de las competencias oficiales.
En cuanto al calendario a largo plazo, la Conmebol analiza implementar un torneo similar a la UEFA Nations League, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su participación en el Mundial 2030 por ser países anfitriones. De concretarse esa idea, el principal objetivo oficial de la Albiceleste pasará a ser la Copa América 2028, el primer gran torneo continental del nuevo proceso.