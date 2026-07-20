Cómo sigue el calendario de la Selección: la incertidumbre por Scaloni y una posible revancha con España

La derrota ante España en la final del Mundial 2026 marcó el cierre de un ciclo deportivo, pero no el final de la actividad para la Selección. De cara a los últimos meses del año, la agenda de la "Albiceleste" combina amistosos internacionales, la posibilidad de disputar la Finalissima y una incógnita que domina la escena: la continuidad de Lionel Scaloni.