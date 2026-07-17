Un informe técnico refuerza las inconsistencias patrimoniales de Manuel Adorni

Resumen para apurados
- El fiscal Pollicita recibió este viernes en Buenos Aires un informe clave que detectó inconsistencias patrimoniales en el exjefe de Gabinete Adorni por presunto enriquecimiento.
- La pericia de la DAFI analizó gastos de Adorni y su esposa superiores a 400.000 dólares, deudas y refacciones, mientras él argumenta tener ahorros previos en bitcoin y herencias.
- Tras la feria judicial, el fiscal solicitará que Adorni justifique sus bienes de forma oficial; de no ser satisfactorio, podría ser citado a indagatoria por el juez Lijo.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete de Javier Milei, avanzó este viernes con la incorporación de un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), considerado una pieza central para la próxima etapa de la causa que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita.
El documento, recibido horas antes del inicio de la feria judicial de invierno, refuerza las inconsistencias patrimoniales detectadas por los investigadores y será evaluado para la elaboración del requerimiento de justificación patrimonial.
Según fuentes vinculadas al expediente, el informe realiza un análisis integral de la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su esposa, Betina Angeletti, a partir de una revisión anual de sus declaraciones juradas, consignó el diario "La Nación".
El trabajo fue elaborado por el organismo especializado del Ministerio Público con los criterios fijados por la fiscalía y, de acuerdo con trascendidos, no resulta favorable para el exfuncionario libertario.
Con la incorporación de esta prueba, la primera etapa de la investigación quedó prácticamente concluida. Una vez finalizada la feria judicial, que se extenderá del 20 al 31 de julio, el fiscal prevé firmar el requerimiento para que Adorni explique las inconsistencias detectadas en su patrimonio. Esa instancia constituye un paso previsto en las investigaciones por enriquecimiento ilícito y antecede a una eventual citación a declaración indagatoria, que debería solicitarse al juez Ariel Lijo si las explicaciones no resultan satisfactorias.
La causa ya reúne diversas medidas de prueba. En el expediente figuran gastos que superarían los U$S400.000, deudas por unos U$S335.000, consumos con tarjetas de crédito propias y con plásticos facilitados por funcionarios y allegados del área de Comunicación del gobierno de Milei.
Además, declararon varios testigos ante la fiscalía, entre ellos el contratista Matías Tabas, quien realizó refacciones en la vivienda de Indio Cuá y cuyo teléfono aportó elementos considerados relevantes para la investigación.
El expediente también incorpora información sobre compras y gastos en viajes, además de adquisiciones de alto valor, como ropa blanca por $8 millones, una cascada para la pileta de una vivienda en un country y proyectores para videojuegos. Asimismo, la fiscalía recibió respuestas de las plataformas de criptomonedas Binance y Lemon Cash, donde Adorni habría tenido cuentas, publicó el diario "Ámbito".
A partir de estos elementos, los investigadores sostienen la hipótesis de que, desde su incorporación a la función pública en diciembre de 2023, Adorni mantuvo un nivel de gastos superior al que registraba con anterioridad. En declaraciones públicas, el exfuncionario afirmó que su patrimonio se explica por "ahorros en negro" previos a su gestión, ganancias obtenidas por inversiones en Bitcoin desde 2012 y dinero recibido por herencia, argumentos que ahora deberá presentar y fundamentar ante la Justicia.