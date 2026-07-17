Un informe técnico refuerza las inconsistencias patrimoniales de Manuel Adorni

A partir de estos elementos, los investigadores sostienen la hipótesis de que, desde su incorporación a la función pública en diciembre de 2023, Adorni mantuvo un nivel de gastos superior al que registraba con anterioridad. En declaraciones públicas, el exfuncionario afirmó que su patrimonio se explica por "ahorros en negro" previos a su gestión, ganancias obtenidas por inversiones en Bitcoin desde 2012 y dinero recibido por herencia, argumentos que ahora deberá presentar y fundamentar ante la Justicia.