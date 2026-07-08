"Caso Adorni": la dueña de la casa confirmó el pago de U$S12.000 por el alquiler de la madre del exfuncionario

La Justicia busca determinar si estos pagos en moneda extranjera guardan relación con el patrimonio del exfuncionario o si forman parte de un esquema de triangulación de fondos. La declaración de la testigo confirma que, aunque ella no participó de las conversaciones preliminares, el acto de entrega del dinero fue concreto y ejecutado por un familiar directo de Adorni, lo que refuerza la línea de investigación sobre el patrimonio familiar.