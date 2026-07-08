"Caso Adorni": la dueña de la casa confirmó el pago de U$S12.000 por el alquiler de la madre del exfuncionario

Resumen para apurados
- En Buenos Aires, la dueña de una casa declaró que el tío de Manuel Adorni pagó U$S 12.000 en efectivo por el alquiler de su madre, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
- El pago adelantado de un año de renta en un exclusivo country fue realizado en efectivo por Juan País. La fiscalía cruza este monto con las declaraciones juradas de la familia.
- El juez Ariel Lijo prohibió la salida del país de Adorni, una medida que anticipa un posible llamado a indagatoria y complica la situación procesal del exjefe de Gabinete.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un testimonio clave que complica su situación procesal. En una declaración testimonial ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la dueña de la propiedad que alquila Silvia País, madre del exfuncionario, confirmó la existencia de un pago irregular por su magnitud y modalidad: U$S12.000 en efectivo entregados de forma anticipada.
Un desembolso en dólares y "por adelantado"
El núcleo de la sospecha judicial gira en torno al contrato de locación de una vivienda en el exclusivo country "Fincas de Iraola II", ubicado en Berazategui. Según el testimonio de la propietaria, la negociación fue gestionada a través de una inmobiliaria, pero el resultado final fue contundente: se pactó un alquiler mensual de U$S1.100, pero los inquilinos decidieron saldar el primer año completo de una sola vez.
El pago, que asciende a los "12.000 dólares billete", representa un movimiento de fondos que los investigadores buscan contrastar con las declaraciones juradas del entorno de Adorni.
El fiscal Pollicita solicitó la documentación complementaria al barrio privado, que incluyen el registro de pago de expensas y otros gastos vinculados a la propiedad, para determinar el origen real de las divisas.
El rol del tío de Adorni y la estructura familiar bajo sospecha
Si bien el contrato beneficia a la madre del exvocero presidencial, la dueña de la casa identificó a Juan País, hermano de Silvia y tío de Manuel Adorni, como el hombre que "se presentó, firmó y pagó" la suma total en efectivo. Esta declaración pone el foco en el entramado familiar del exjefe de Gabinete, cuya esposa y hermano también están siendo investigados en la misma causa.
La Justicia busca determinar si estos pagos en moneda extranjera guardan relación con el patrimonio del exfuncionario o si forman parte de un esquema de triangulación de fondos. La declaración de la testigo confirma que, aunque ella no participó de las conversaciones preliminares, el acto de entrega del dinero fue concreto y ejecutado por un familiar directo de Adorni, lo que refuerza la línea de investigación sobre el patrimonio familiar.
El juez Lijo prohibió la salida del país a Adorni
Ante el avance de las pruebas y la gravedad de las inconsistencias detectadas, el juez federal Ariel Lijo tomó una medida cautelar de peso: le prohibió a Manuel Adorni salir del territorio nacional sin previa autorización judicial.
La resolución, firmada el viernes a la noche, establece que el exfuncionario deberá informar cualquier intención de abandonar el país, solicitud que será evaluada por el fiscal y el magistrado en función de los riesgos procesales.
Esta medida se percibe como el paso previo a un eventual llamado a declaración indagatoria. La prohibición de salida no solo afecta a Adorni, sino que marca el pulso de una causa que avanza sobre su círculo íntimo.