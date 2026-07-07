Ravier confirmó que Manuel Adorni mantiene la custodia oficial tras dejar el gobierno de Milei

Resumen para apurados
- El vocero Adrián Ravier confirmó este martes en Casa Rosada que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia mantienen la custodia oficial tras dejar el Gobierno por amenazas.
- El Ministerio de Seguridad otorgó la custodia por un año tras denuncias de amenazas de Adorni, mientras la Justicia investiga su caso sin auditorías internas del Ejecutivo.
- La decisión expone la tensión en el gabinete de Milei y ratifica la postura del Ejecutivo de delegar plenamente en el Poder Judicial el análisis sobre la gestión de Adorni.
El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este martes que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa con custodia oficial para él y su familia, pese a que ya no integra el gobierno de Javier Milei.
Al mismo tiempo, el portavoz oficial descartó que la Casa Rosada esté llevando adelante una investigación interna sobre su actuación y sostuvo que el caso "está claramente en la Justicia".
Durante su segunda conferencia de prensa como vocero presidencial, Ravier realizó un extenso repaso de las políticas económicas de la administración libertaria. Al responder preguntas de los periodistas acreditados, explicó que el esquema de seguridad otorgado a Adorni "se mantiene" por motivos de seguridad.
Según se pudo saber, el exfuncionario solicitó la protección judicial tras denunciar una serie de amenazas recibidas. A partir de ese planteo, el Ministerio de Seguridad nacional dispuso una custodia policial que, en principio, tendrá una duración de un año, consignó el diario "Ámbito".
Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno estuviera realizando una auditoría interna para detectar nuevas irregularidades en la gestión de Adorni, Ravier negó esa posibilidad y remarcó que toda la situación se encuentra bajo análisis judicial.
"El tema está claramente en la Justicia. No es que tengamos nosotros internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte de lo que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo aparte nuestro", enfatizó el vocero, dejando sin efecto la posibilidad de una investigación administrativa paralela dentro del Ejecutivo, publicó el sitio Infobae.