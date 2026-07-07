Política

Ravier confirmó que Manuel Adorni mantiene la custodia oficial tras dejar el gobierno de Milei

"El tema está claramente en la Justicia", dijo el vocero presidencial.

Manuel Adorni mantiene la custodia. ARCHIVO
Manuel Adorni mantiene la custodia. ARCHIVO
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • El vocero Adrián Ravier confirmó este martes en Casa Rosada que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia mantienen la custodia oficial tras dejar el Gobierno por amenazas.
  • El Ministerio de Seguridad otorgó la custodia por un año tras denuncias de amenazas de Adorni, mientras la Justicia investiga su caso sin auditorías internas del Ejecutivo.
  • La decisión expone la tensión en el gabinete de Milei y ratifica la postura del Ejecutivo de delegar plenamente en el Poder Judicial el análisis sobre la gestión de Adorni.
Resumen generado con IA

El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este martes que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa con custodia oficial para él y su familia, pese a que ya no integra el gobierno de Javier Milei

Al mismo tiempo, el portavoz oficial descartó que la Casa Rosada esté llevando adelante una investigación interna sobre su actuación y sostuvo que el caso "está claramente en la Justicia".

Durante su segunda conferencia de prensa como vocero presidencial, Ravier realizó un extenso repaso de las políticas económicas de la administración libertaria. Al responder preguntas de los periodistas acreditados, explicó que el esquema de seguridad otorgado a Adorni "se mantiene" por motivos de seguridad.

Indagan desde el Senado sobre el estado de las rutas

Indagan desde el Senado sobre el estado de las rutas

Según se pudo saber, el exfuncionario solicitó la protección judicial tras denunciar una serie de amenazas recibidas. A partir de ese planteo, el Ministerio de Seguridad nacional dispuso una custodia policial que, en principio, tendrá una duración de un año, consignó el diario "Ámbito".

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno estuviera realizando una auditoría interna para detectar nuevas irregularidades en la gestión de Adorni, Ravier negó esa posibilidad y remarcó que toda la situación se encuentra bajo análisis judicial.

Sin Adorni, la mesa política pone en marcha tres reformas

Sin Adorni, la mesa política pone en marcha tres reformas

"El tema está claramente en la Justicia. No es que tengamos nosotros internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte de lo que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo aparte nuestro", enfatizó el vocero, dejando sin efecto la posibilidad de una investigación administrativa paralela dentro del Ejecutivo, publicó el sitio Infobae.

Temas Buenos AiresGobierno nacionalGabinete nacionalJavier MileiManuel AdorniAdrián Ravier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adrián Ravier debutó en la Rosada: inflación debajo del 2% y un plan de blindaje financiero para 2027

Adrián Ravier debutó en la Rosada: inflación debajo del 2% y un plan de "blindaje" financiero para 2027

Lo más popular
El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada
1

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria
2

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
3

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
4

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse
5

Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse

Ranking notas premium
Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
1

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
2

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
3

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
4

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos
5

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Más Noticias
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse

Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse

Con la suba del boleto, viajar en colectivo puede costar hasta $90.000 por mes

Con la suba del boleto, viajar en colectivo puede costar hasta $90.000 por mes

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Proponen cambiar recorridos y un boleto integrado para el transporte público de la capital

Proponen cambiar recorridos y un boleto integrado para el transporte público de la capital

Comentarios