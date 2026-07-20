La forma de caminar que puede ayudarte a prevenir la demencia, según la ciencia

"La velocidad al caminar es un indicador simple pero poderoso de la salud del cerebro y del cuerpo", señaló el doctor Joe Verghese, coautor del estudio y titular de Neurología en la Escuela de Medicina Renaissance de la Universidad de Stony Brook. Los científicos definieron a estos "supermovers" no por alcanzar una velocidad fija, sino por desplazarse notablemente más rápido que el promedio esperado para su edad y sexo.