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Alzheimer: el síntoma nocturno que puede aparecer antes de la pérdida de memoria

Se trata de una señal que muchas personas podrían estar pasando por alto y que ayuda al diagnóstico prematuro de la enfermedad.

El Alzheimer es una enfermedad progresiva y degenerativa de los nervios centrales
El Alzheimer es una enfermedad progresiva y degenerativa de los nervios centrales Hola
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Investigadores de EE.UU. revelaron que los problemas de sueño son un síntoma temprano de Alzheimer, previo a la pérdida de memoria, por la acumulación inicial de la proteína tau.
  • La alteración ocurre porque la proteína tau daña tempranamente el tronco encefálico, regulador del sueño, afectando los ciclos circadianos y el tono muscular en la fase REM.
  • Identificar estos trastornos nocturnos de forma precoz permitirá un diagnóstico temprano y un mejor abordaje clínico de la demencia antes de que ocurra el daño cognitivo grave.
Resumen generado con IA

¿Cuáles son los primeros síntomas del alzheimer?  Esta enfermedad es el tipo de demencia más frecuente que se caracteriza por la pérdida de memoria, sin embargo, hay un posible síntoma que incluso se puede presentar mucho antes.

El alzheimer puede provocar varios síntomas como problemas de memoria, desorientación de tiempo o lugar, falta del buen juicio, cambios en el humor, pérdida de iniciativa en actividades sociales, depresión y más.

¿Qué es lo último que recuerda una persona en la etapa final del alzheimer?

¿Qué es lo último que recuerda una persona en la etapa final del alzheimer?

La pérdida de memoria suele ser el signo de alarma más común. Sin embargo, hay un síntoma que se podría presentar mucho antes que la falta de memoria, pero que las personas fácilmente podrían estar pasando por alto.

Alzheimer: este es el síntoma nocturno que podría aparecer primero

Se trata de los problemas de sueño. De acuerdo con The New York Times algunas de las primeras áreas del cerebro afectadas por la enfermedad de alzheimer son las relacionadas con la regulación del sueño y los ritmos circadianos.

Esta probablemente sea la razón por la que los problemas de sueño en la vejez podrían ser un síntoma temprano de alzheimer. Pero, ¿qué tan temprano? "Las personas que desarrollan la enfermedad pueden experimentar problemas de sueño incluso antes de mostrar signos de pérdida de memoria u otros síntomas", reseña el diario estadounidense.

Problemas de sueño y alzheimer

Los problemas de sueño como posible signo temprano de alzheimer tiene que ver con lo que ocurre con la proteína tau en el cerebro, una de las que se cree que causa la enfermedad. 

De acuerdo con el Dr. Joe Winer, investigador postdoctoral de neurología y ciencias neurológicas en el Centro de Sueño y Ciencias Circadianas de la Universidad de Stanford, uno de los primeros lugares donde se acumula la proteína tau "son estas áreas del tronco encefálico importantes para regular el sueño y la vigilia".

 "Por lo tanto, creemos que la aparición de tau en estas áreas muy temprano va a alterar los ciclos de sueño-vigilia de las personas", explicó. 

Los problemas de sueño también pueden ser una señal temprana de otros tipos de demencia, por ejemplo, en la demencia por cuerpos de Lewy, donde el sueño con movimientos oculares rápidos a veces se ve alterado, dijo la Dra. Sudha Seshadri, directora fundadora del Instituto Glenn Biggs para el Alzheimer y las Enfermedades Neurodegenerativas del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. 

“Normalmente, cuando se tiene este sueño de movimientos oculares rápidos, es el momento en el que el tono muscular del cuerpo baja casi a cero, por lo que los músculos no se mueven”, explicó. “En el trastorno de conducta REM, esta supresión del tono muscular se pierde, por lo que los músculos en realidad se mueven como lo hacen en los sueños”.

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