Alzheimer: el síntoma nocturno que puede aparecer antes de la pérdida de memoria

“Normalmente, cuando se tiene este sueño de movimientos oculares rápidos, es el momento en el que el tono muscular del cuerpo baja casi a cero, por lo que los músculos no se mueven”, explicó. “En el trastorno de conducta REM, esta supresión del tono muscular se pierde, por lo que los músculos en realidad se mueven como lo hacen en los sueños”.