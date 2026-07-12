El ejercicio que ayuda a fortalecer el abdomen y mejorar la postura después de los 50 años

A partir de los 50 años, mantener una rutina de actividad física se vuelve clave para preservar la fuerza, la movilidad y la calidad de vida. Uno de los cambios más frecuentes en esta etapa es la acumulación de grasa en la zona de la cintura, un factor que, además de modificar la composición corporal, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes.