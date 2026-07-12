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El ejercicio que ayuda a fortalecer el abdomen y mejorar la postura después de los 50 años

Este movimiento fortalece el core, mejora la movilidad y aporta beneficios que van mucho más allá de la apariencia física.

Cómo quemar la grasa de la cintura después de los 50 años
Cómo quemar la grasa de la cintura después de los 50 años
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ejercicio de rotación de columna en Pilates ayuda a adultos mayores de 50 años a fortalecer el abdomen y mejorar su postura para prevenir problemas cardiovasculares.
  • Tras los 50 años, la acumulación de grasa abdominal y la pérdida de movilidad afectan la salud. El Pilates contrarresta esto mediante movimientos controlados basados en el core.
  • La práctica regular de Pilates disminuye el riesgo de caídas, reduce el estrés y mejora la densidad ósea en mujeres postmenopáusicas, promoviendo un envejecimiento saludable.
Resumen generado con IA

A partir de los 50 años, mantener una rutina de actividad física se vuelve clave para preservar la fuerza, la movilidad y la calidad de vida. Uno de los cambios más frecuentes en esta etapa es la acumulación de grasa en la zona de la cintura, un factor que, además de modificar la composición corporal, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes.

En este contexto, el método Pilates se posiciona como una alternativa para fortalecer el cuerpo de manera integral. Creado por Joseph Pilates durante el siglo 20, este sistema de entrenamiento pone el foco en el fortalecimiento del core, es decir, los músculos del abdomen, la espalda y los glúteos, fundamentales para estabilizar la columna vertebral y mejorar la postura.

Los dos ejercicios que ayudan a ganar fuerza y calidad de vida después de los 55 años

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Basado en principios como la concentración, el control, la precisión, la respiración, la fluidez y la centralización, Pilates busca desarrollar fuerza y flexibilidad mediante movimientos controlados y conscientes.

Cómo hacer el ejercicio de Pilates que fortalece la cintura

Uno de los movimientos más recomendados dentro de esta disciplina es la rotación de columna sentado, un ejercicio que activa la musculatura abdominal y mejora la movilidad de la espalda.

Para realizarlo correctamente, se deben seguir estos pasos:

  • Sentarse sobre una colchoneta con las piernas cruzadas y mantener la espalda erguida.
  • Colocar las manos detrás de la cabeza, con los codos abiertos y los hombros relajados.
  • Inhalar profundamente y, al exhalar, girar el torso hacia la derecha intentando acercar el codo derecho al suelo, sin perder la alineación de la espalda ni dejar de contraer el abdomen.
  • Mantener la posición durante unos segundos y regresar lentamente al centro mientras se inhala.
  • Repetir el mismo movimiento hacia el lado izquierdo.
  • Completar 10 repeticiones por lado, priorizando siempre un movimiento lento y controlado para evitar lesiones y aprovechar mejor el trabajo muscular.

De acuerdo con el Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia, esta disciplina ayuda a mejorar la flexibilidad y el equilibrio al combinar ejercicios de fortalecimiento y estiramiento muscular. Estas mejoras pueden reducir el riesgo de caídas, una de las principales causas de lesiones en personas mayores.

Asimismo, el trabajo específico sobre los músculos profundos del abdomen favorece la estabilidad corporal y facilita la realización de las actividades cotidianas.

Otro de los aportes del método está relacionado con el bienestar mental. La concentración que exige cada ejercicio y el control de la respiración contribuyen a generar una sensación de relajación y a disminuir el estrés.

La práctica regular también favorece una mejor alineación corporal, lo que puede aliviar molestias asociadas a una mala postura.

Por último, algunos estudios señalan que el Pilates podría contribuir a mejorar la densidad ósea, especialmente en mujeres después de la menopausia, ayudando a disminuir el riesgo de osteoporosis y fracturas. Si bien no reemplaza otros tratamientos o recomendaciones médicas, puede convertirse en un complemento dentro de un estilo de vida activo y saludable.

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