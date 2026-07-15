Cinco ejercicios para fortalecer la espalda después de los 60 sin ir al gimnasio

Resumen para apurados
- El entrenador Tyler Read presentó esta semana una rutina de cinco ejercicios en casa para que adultos mayores de 60 años fortalezcan su espalda y eviten dolores cotidianos.
- La pérdida de fuerza lumbar dificulta tareas diarias. El especialista explica que la clave es trabajar glúteos, abdomen y caderas en conjunto para estabilizar la columna.
- Esta rutina constante permitirá a los adultos mayores realizar actividades cotidianas con mayor confianza, protegiendo su columna y previniendo lesiones futuras en el hogar.
El paso de los años trae consigo algunos desafíos físicos inevitables. Después de los 60 años, es común sentir que la espalda baja pierde su fuerza habitual, lo que convierte tareas cotidianas como agacharse, levantar objetos o incluso caminar distancias cortas en un esfuerzo incómodo. Contrario a la creencia popular de que se necesitan costosas máquinas de gimnasio para recuperarse, la clave suele estar en movimientos sencillos que podemos realizar de manera segura en la comodidad del hogar.
Así lo explicó el entrenador personal Tyler Read en un artículo publicado en el medio estadounidense Eat This, Not That!. De acuerdo con el especialista, enfocarse únicamente en la zona lumbar es un error frecuente, ya que "la salud de la columna depende de mucho más que de un solo grupo muscular; los glúteos, el abdomen y las caderas trabajan en conjunto para estabilizarla". Estos son los cinco ejercicios recomendados por el especialista para devolverle la firmeza a la postura.
Un inicio seguro para cuidar la postura
El primer movimiento sugerido es el "Bird dog". Este ejercicio enseña a los músculos estabilizadores profundos que rodean la columna a trabajar de manera coordinada mientras las extremidades se mueven de forma independiente. Para realizarlo, colócate en cuatro apoyos (manos y rodillas en el suelo). Extendé el brazo derecho hacia el frente y la pierna izquierda hacia atrás al mismo tiempo, sostené la posición un segundo y regresá lentamente para alternar de lado hasta completar 10 repeticiones por lado de manera pausada.
El segundo ejercicio de la rutina es el puente de glúteos. Fortalecer esta zona disminuye drásticamente la carga que soporta la espalda baja cada vez que te pones de pie, caminas o subes escaleras. Acostate boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados firmemente en el suelo. Apretá el abdomen y elevá las caderas hasta que tu cuerpo forme una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Bajá con control y realiza entre 12 y 15 repeticiones.
Fuerza y resistencia para el día a día
En tercer lugar se encuentra el "superman", ideal para trabajar la cadena muscular posterior que nos ayuda a mantenernos erguidos durante el día. Recostate boca abajo con los brazos estirados hacia el frente y elev levemente el pecho y las piernas del suelo durante uno o dos segundos antes de descender despacio. Para evitar lesiones, Read aconseja "elevarse solo hasta donde resulte cómodo, ya que el control del movimiento importa mucho más que la altura". Complet de 10 a 12 repeticiones.
El cuarto movimiento es el escarabajo muerto o "Dead bug", una excelente opción para fortalecer el abdomen profundo sin ejercer presión perjudicial sobre la columna lumbar. Acostado boca arriba con los brazos apuntando al techo y las rodillas dobladas en un ángulo de 90 grados, extendé lentamente un brazo hacia atrás y la pierna opuesta hacia el frente sin que toquen el suelo, regresando luego al centro. Alternar de lado hasta completar 10 repeticiones por lado te ayudará a mejorar la coordinación y la estabilidad.
Movimientos prácticos para la vida cotidiana
Para finalizar la rutina, el entrenador recomienda la bisagra de cadera de pie. Este patrón de movimiento es sumamente práctico porque enseña a doblar el cuerpo de manera segura al realizar actividades domésticas como la jardinería o levantar las bolsas de las compras. Parate con los pies separados al ancho de las caderas, colocá las manos en la cintura y empuja la pelvis hacia atrás mientras inclinás el torso hacia adelante manteniendo la espalda perfectamente plana, para luego regresar a la posición inicial apretando los glúteos. Realiza de 12 a 15 repeticiones.
Incorporar estos ejercicios de manera constante varias veces a la semana te ayudará a ganar confianza en tus movimientos diarios. Al proteger tu columna mediante el fortalecimiento de todo su sistema de soporte, las actividades cotidianas volverán a sentirse tan naturales, fluidas y libres de molestias como siempre.