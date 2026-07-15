Cinco ejercicios para fortalecer la espalda después de los 60 sin ir al gimnasio

Así lo explicó el entrenador personal Tyler Read en un artículo publicado en el medio estadounidense Eat This, Not That!. De acuerdo con el especialista, enfocarse únicamente en la zona lumbar es un error frecuente, ya que "la salud de la columna depende de mucho más que de un solo grupo muscular; los glúteos, el abdomen y las caderas trabajan en conjunto para estabilizarla". Estos son los cinco ejercicios recomendados por el especialista para devolverle la firmeza a la postura.