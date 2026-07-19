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Los alimentos que protegen la memoria y previenen el deterioro cognitivo, según la Universidad de Harvard

La prestigiosa institución hizo un repaso de los alimentos que combaten la inflamación y estimulan las neuronas. El dato clave de los expertos para ganar hasta dos años y medio de agudeza mental.

Los alimentos que previenen el deterioro cognitivo.
Los alimentos que previenen el deterioro cognitivo. (Imagen Web)
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Universidad de Harvard identificó alimentos clave que protegen la memoria y previenen el deterioro cognitivo al combatir la inflamación y estimular las neuronas.
  • El estudio destaca el consumo de pescados azules, frutos secos, vegetales de hoja verde y bayas. Estas últimas, según los expertos, retrasan la pérdida de memoria hasta 2,5 años.
  • Estos hallazgos consolidan a la nutrición como una herramienta preventiva clave frente al Alzheimer y abren camino a nuevas estrategias de salud pública para la vejez activa.
Resumen generado con IA

El cerebro es el motor de nuestra rutina: maneja desde los pensamientos y el estudio hasta las emociones y el estrés. Mantenerlo activo y joven depende, en gran medida, de lo que ponemos en el plato. Una alimentación equilibrada es la herramienta más poderosa para proteger la salud mental y prevenir enfermedades neurodegenerativas.

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Estudios recientes sobre nutrición cerebral revelan que ciertos compuestos reducen la inflamación, estimulan la creación de nuevas neuronas y mejoran el flujo sanguíneo. Estudiosos de la Universidad de Harvard detallaron cuáles son estos aliados indispensables para potenciar la concentración y proteger la memoria frente al paso del tiempo.

El poder de los pescados y los frutos secos

Los pescados azules como el salmón, la caballa y las sardinas son fuentes primordiales de omega-3, un componente crucial para la estructura de las células cerebrales. Su consumo regular no solo optimiza el aprendizaje, sino que tiene un impacto directo en la prevención de enfermedades graves.

"Una mayor ingesta se asocia con niveles más bajos de beta-amiloide, proteína vinculada al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer", destacan los expertos de la Universidad de Harvard. Para obtener sus beneficios, los nutricionistas sugieren sumarlos a la dieta al menos dos veces por semana.

Las opciones vegetales que protegen el cerebro

Por su parte, los frutos secos y las semillas aportan grasas saludables y vitamina E, ideales para combatir el estrés oxidativo. Las nueces, almendras y semillas de calabaza o girasol ofrecen un combo de proteínas y zinc que mejora tanto la memoria como el estado de ánimo de manera natural.

Las verduras de hoja verde como la espinaca, el brócoli y la col rizada también juegan un papel fundamental. Al ser ricas en vitaminas del grupo B, folato y vitamina K, favorecen la producción de energía y fortalecen las conexiones neuronales. Según los especialistas de Harvard, su consumo frecuente ayuda a retrasar el deterioro cognitivo.

Frutas rojas para rejuvenecer el cerebro

Las bayas, especialmente los arándanos, las frutillas y las moras, son auténticas joyas para la salud mental gracias a sus altos niveles de antioxidantes y flavonoides. Estos compuestos reducen la inflamación y mejoran el flujo sanguíneo en áreas clave para la concentración.

Los datos de la prestigiosa universidad norteamericana son contundentes respecto a este grupo alimenticio: los expertos de Harvard muestran que "un consumo regular puede retrasar la pérdida de memoria hasta 2,5 años". Se pueden disfrutar frescos, congelados, en licuados o combinados con yogur.

Energía constante con carbohidratos complejos

Para mantener el enfoque durante jornadas exigentes, los cereales integrales son la mejor opción. Alimentos como la avena, el arroz y el pan integral liberan glucosa de manera sostenida. Esto evita los picos de azúcar y las caídas abruptas de energía, garantizando una agudeza mental prolongada.

Finalmente, existen otros pequeños complementos que marcan la diferencia. El chocolate negro (con más del 70% de cacao) mejora la concentración; el aceite de oliva virgen extra aporta polifenoles antiinflamatorios; los huevos ofrecen colina para los neurotransmisores de la memoria, y la palta mejora la circulación vascular.

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