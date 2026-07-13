La rutina que recomiendan los expertos para recuperar la masa muscular después de los 60 años

Resumen para apurados
- Especialistas en longevidad recomiendan a mayores de 60 años una rutina matutina de fuerza y proteínas para frenar la pérdida de masa muscular y mantener su autonomía diaria.
- Desde los 30 años se pierde músculo gradualmente. Para revertirlo, los médicos sugieren combinar ejercicios de resistencia matutinos con un desayuno rico en proteínas de calidad.
- Considerar el músculo como un órgano de longevidad transforma el enfoque del envejecimiento, promoviendo una vejez activa, saludable y con menor riesgo de hospitalizaciones.
La pérdida natural y progresiva del músculo conforme pasan los años puede convertirse en un enemigo silencioso del propósito de mantener una vida activa e independiente al envejecer. La buena noticia es que los especialistas en longevidad aseguran que la clave para revertir este proceso está en cómo empezamos el día.
A partir de los 30 años, el cuerpo comienza a perder músculo de forma gradual. Según explicó la doctora Nneoma Oparaji, especialista en obesidad, estilo de vida e medicina interna al medio estadounidense Eat This, Not That, esto ocurre porque "nuestros músculos responden menos a las señales de crecimiento del entrenamiento y las proteínas a medida que envejecemos". Esta situación no es menor, ya que impacta de lleno en la autonomía diaria.
Por qué importa cuidar el músculo
Perder fuerza no solo afecta el rendimiento físico, sino que eleva drásticamente el riesgo de sufrir caídas, fracturas, fragilidad y hospitalizaciones. De la salud de nuestros músculos depende nuestra capacidad para realizar tareas tan simples como subir escaleras, cargar las bolsas de las compras, levantarnos de una silla o, incluso, recuperarnos de una enfermedad.
Para combatir este deterioro, los expertos recomiendan estructurar una rutina matutina específica. "Noté entre mis pacientes que las personas son más propensas a hacer ejercicio por la mañana, antes de que las exigencias del día se impongan", señaló Oparaji. Comenzar temprano asegura el cumplimiento del objetivo antes de que aparezcan los imprevistos.
El poder de la resistencia
La primera recomendación para activar el cuerpo temprano es el movimiento ligero, ya sea una caminata enérgica, un paseo en bicicleta o una sesión suave de yoga. No obstante, el verdadero pilar para reconstruir el tejido perdido es el entrenamiento de fuerza. Esto incluye el uso de bandas elásticas, pesas libres, máquinas de gimnasio o el propio peso corporal.
La constancia en estos ejercicios no solo mejora el control del movimiento y el rendimiento físico, sino que impacta de forma positiva en la velocidad al caminar y en las habilidades cognitivas. Al respecto, Oparaji suele recordarles a sus pacientes un concepto fundamental: "Después de los 60 años, el músculo se convierte en un órgano de longevidad, porque la fuerza es uno de los predictores más sólidos de un envejecimiento saludable".
Un desayuno enfocado en las proteínas
El esfuerzo físico de la mañana debe complementarse de inmediato en la cocina. Las investigaciones científicas demuestran que consumir una cantidad moderada de proteínas de alta calidad tres veces al día es la estrategia más efectiva para estimular la síntesis de proteína muscular y reparar las fibras.
A la hora de armar el carro del supermercado, la prioridad debe estar en alimentos reales y nutritivos. Los expertos sugieren incorporar al desayuno opciones como huevos, yogur griego, queso ricotta, avena, semillas de chía o porotos negros. Diseñar un plato con estos ingredientes es el cierre perfecto para una rutina que protege la salud integral.