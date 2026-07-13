La rutina que recomiendan los expertos para recuperar la masa muscular después de los 60 años

La constancia en estos ejercicios no solo mejora el control del movimiento y el rendimiento físico, sino que impacta de forma positiva en la velocidad al caminar y en las habilidades cognitivas. Al respecto, Oparaji suele recordarles a sus pacientes un concepto fundamental: "Después de los 60 años, el músculo se convierte en un órgano de longevidad, porque la fuerza es uno de los predictores más sólidos de un envejecimiento saludable".