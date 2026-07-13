SociedadSalud

La rutina que recomiendan los expertos para recuperar la masa muscular después de los 60 años

Por la mañana podemos ser más propensos a realizar actividad física. Aprovechar esta energía inicial es una de las claves para recuperar los tejidos esenciales.

Rutina para después de los 60 años.
Rutina para después de los 60 años. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en longevidad recomiendan a mayores de 60 años una rutina matutina de fuerza y proteínas para frenar la pérdida de masa muscular y mantener su autonomía diaria.
  • Desde los 30 años se pierde músculo gradualmente. Para revertirlo, los médicos sugieren combinar ejercicios de resistencia matutinos con un desayuno rico en proteínas de calidad.
  • Considerar el músculo como un órgano de longevidad transforma el enfoque del envejecimiento, promoviendo una vejez activa, saludable y con menor riesgo de hospitalizaciones.
Resumen generado con IA

La pérdida natural y progresiva del músculo conforme pasan los años puede convertirse en un enemigo silencioso del propósito de mantener una vida activa e independiente al envejecer. La buena noticia es que los especialistas en longevidad aseguran que la clave para revertir este proceso está en cómo empezamos el día.

El ejercicio que ayuda a fortalecer el abdomen y mejorar la postura después de los 50 años

El ejercicio que ayuda a fortalecer el abdomen y mejorar la postura después de los 50 años

A partir de los 30 años, el cuerpo comienza a perder músculo de forma gradual. Según explicó la doctora Nneoma Oparaji, especialista en obesidad, estilo de vida e medicina interna al medio estadounidense Eat This, Not That, esto ocurre porque "nuestros músculos responden menos a las señales de crecimiento del entrenamiento y las proteínas a medida que envejecemos". Esta situación no es menor, ya que impacta de lleno en la autonomía diaria.

Por qué importa cuidar el músculo

Perder fuerza no solo afecta el rendimiento físico, sino que eleva drásticamente el riesgo de sufrir caídas, fracturas, fragilidad y hospitalizaciones. De la salud de nuestros músculos depende nuestra capacidad para realizar tareas tan simples como subir escaleras, cargar las bolsas de las compras, levantarnos de una silla o, incluso, recuperarnos de una enfermedad.

Para combatir este deterioro, los expertos recomiendan estructurar una rutina matutina específica. "Noté entre mis pacientes que las personas son más propensas a hacer ejercicio por la mañana, antes de que las exigencias del día se impongan", señaló Oparaji. Comenzar temprano asegura el cumplimiento del objetivo antes de que aparezcan los imprevistos.

El poder de la resistencia

La primera recomendación para activar el cuerpo temprano es el movimiento ligero, ya sea una caminata enérgica, un paseo en bicicleta o una sesión suave de yoga. No obstante, el verdadero pilar para reconstruir el tejido perdido es el entrenamiento de fuerza. Esto incluye el uso de bandas elásticas, pesas libres, máquinas de gimnasio o el propio peso corporal.

La constancia en estos ejercicios no solo mejora el control del movimiento y el rendimiento físico, sino que impacta de forma positiva en la velocidad al caminar y en las habilidades cognitivas. Al respecto, Oparaji suele recordarles a sus pacientes un concepto fundamental: "Después de los 60 años, el músculo se convierte en un órgano de longevidad, porque la fuerza es uno de los predictores más sólidos de un envejecimiento saludable".

Un desayuno enfocado en las proteínas

El esfuerzo físico de la mañana debe complementarse de inmediato en la cocina. Las investigaciones científicas demuestran que consumir una cantidad moderada de proteínas de alta calidad tres veces al día es la estrategia más efectiva para estimular la síntesis de proteína muscular y reparar las fibras.

A la hora de armar el carro del supermercado, la prioridad debe estar en alimentos reales y nutritivos. Los expertos sugieren incorporar al desayuno opciones como huevos, yogur griego, queso ricotta, avena, semillas de chía o porotos negros. Diseñar un plato con estos ingredientes es el cierre perfecto para una rutina que protege la salud integral.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país
1

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años
2

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección
3

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas
4

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
5

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Ranking notas premium
Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
1

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional
2

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando
3

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
4

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito
5

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito

Más Noticias
Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Feriados nacionales: cuándo será el fin de semana largo de agosto

Feriados nacionales: cuándo será el fin de semana largo de agosto

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

¿Habrá otra ola polar en Argentina? Qué pronostican los especialistas para las próximas semanas

¿Habrá otra ola polar en Argentina? Qué pronostican los especialistas para las próximas semanas

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Horóscopo chino: los signos que destrabarán sus proyectos y alcanzarán la armonía en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que destrabarán sus proyectos y alcanzarán la armonía en julio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Comentarios