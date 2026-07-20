Política

Sintonía institucional en Tucumán: Jaldo y Acevedo definieron las prioridades de la agenda política

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la planificación de la próxima sesión en la Legislatura, prevista inicialmente para el jueves 30 de julio.

Sintonía institucional en Tucumán: Jaldo y Acevedo definieron las prioridades de la agenda política
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Jaldo y el vicegobernador Acevedo acordaron recientemente en la Casa de Gobierno de Tucumán coordinar la agenda política y legislativa para priorizar obras clave.
  • Definieron la sesión legislativa del 30 de mayo, la unificación de comisiones hídricas y la reactivación de obras estratégicas como el aeropuerto y la terminal de ómnibus.
  • Este acuerdo garantiza estabilidad institucional, reactivación económica mediante infraestructura local y anticipa próximas definiciones sobre el calendario electoral provincial.
Resumen generado con IA

En un encuentro clave celebrado en la Casa de Gobierno, el gobernador, Osvaldo Jaldo, y el vicegobernador, Miguel Acevedo, ratificaron la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La reunión no solo sirvió para repasar la normalidad institucional de la provincia tras los recientes festejos en la capital, sino para trazar una hoja de ruta que incluye infraestructura de envergadura, subsidios sociales y una ambiciosa agenda parlamentaria.

Jaldo y Chahla, de licencia: Acevedo está a cargo del Poder Ejecutivo y Juri, de la Capital

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Impulso a la agenda legislativa y apoyo a sectores sociales

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la planificación de la próxima sesión en la Legislatura, prevista inicialmente para el jueves 30 de julio. Según explicó Acevedo, el tratamiento de los temas dependerá de los dictámenes de comisión que se analicen el próximo lunes en la reunión parlamentaria. 

Jaldo habilitó el "Check-In" provisorio del aeropuerto y garantizó la continuidad de los vuelos durante la remodelación

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Entre los puntos destacados, el vicegobernador remarcó la voluntad de avanzar con el proyecto de ley de alerta climatológica temprana, una herramienta clave para la prevención de desastres naturales.

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Además, la gestión social tuvo un lugar relevante. Acevedo transmitió al gobernador las inquietudes de la Federación de Bomberos, al lograr el compromiso del mandatario para agilizar las gestiones de subsidios tanto provinciales como nacionales. 

Por otro lado, respecto al sector cañero, las autoridades reafirmaron el rol de la Legislatura como nexo de diálogo, al mantener la apertura de la Comisión de Producción para coordinar acciones con las disposiciones del Ejecutivo.

El Aeropuerto y la Terminal como ejes del desarrollo

En materia de obra pública, Jaldo y Acevedo analizaron el estado de los proyectos estratégicos que buscan modernizar la conectividad de la provincia. En ese sentido, confirmaron una visita de inspección a las obras del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y de la Estación Terminal de Ómnibus para el próximo miércoles.

"En un contexto nacional donde muchas obras se detienen, Tucumán no deja de pensar en el futuro", destacó el vicegobernador. Para la gestión provincial, el reacondicionamiento de estos puntos neurálgicos de transporte no es solo una cuestión de infraestructura, sino una decisión estratégica para potenciar el crecimiento económico y garantizar un acceso más moderno y eficiente para todos los tucumanos.

Unificación de la gestión hídrica y definiciones políticas en el horizonte

Otro punto destacado del encuentro fue la decisión de unificar las comisiones hídricas del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Esta fusión busca optimizar recursos y herramientas, combinando la capacidad técnica y operativa del Ejecutivo con el marco proyectual de la Legislatura para dar continuidad y actualización a las obras en las distintas cuencas de la provincia.

Finalmente, la reunión también tuvo un componente de alto voltaje político. Acevedo confirmó que dialogaron sobre el escenario electoral y la gestión partidaria, al adelantar que próximamente habrá novedades sobre el esperado decreto de convocatoria a elecciones o definiciones de gestión. “Estamos trabajando de manera conjunta y pronto tendremos novedades sobre los temas que la sociedad y el arco político están esperando”, afirmó el presidente de la Legislatura.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánMiguel Acevedo
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