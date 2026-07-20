Sintonía institucional en Tucumán: Jaldo y Acevedo definieron las prioridades de la agenda política

Finalmente, la reunión también tuvo un componente de alto voltaje político. Acevedo confirmó que dialogaron sobre el escenario electoral y la gestión partidaria, al adelantar que próximamente habrá novedades sobre el esperado decreto de convocatoria a elecciones o definiciones de gestión. “Estamos trabajando de manera conjunta y pronto tendremos novedades sobre los temas que la sociedad y el arco político están esperando”, afirmó el presidente de la Legislatura.