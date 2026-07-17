Jaldo y Chahla, de licencia: Acevedo está a cargo del Poder Ejecutivo y Juri, de la Capital

Las actividades oficiales bajaron el pulso en la Provincia y en la Municipalidad de la Capital esta semana, luego de la efervescencia institucional que hubo por las actividades oficiales del 9 de Julio. Desde inicios de esta semana el vicegobernador Miguel Acevedo se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo (PE) y el presidente del Concejo Fernando Juri, de la Intendencia, debido a que se tomaron licencia el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla, respectivamente.
Jaldo solicitó unos días de descanso junto a su esposa, Ana María Grillo, y su familia. Según trascendió, el mandatario se encuentra cerca de la provincia y regresaría a Tucumán el fin de semana, para retomar el lunes su agenda oficial de trabajo.
A pesar de estar en ejercicio del PE, Acevedo mantuvo la Cámara como su “base de operaciones” por estos días para poder dar continuidad a una serie de reuniones y actividades que estaban agendadas previamente para esta semana. Recibió a autoridades del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, se reunió con la nueva conducción de la Asociación Siciliana de Tucumán y mantuvo un encuentro con enfermeros que impulsan que se declare de interés legislativo el Congreso Argentino e Internacional de Enfermería en Cuidados Críticos, entre otras actividades.
Lo más destacado de la agenda del vicegobernador por estos días tuvo lugar en la jornada del miércoles, en un encuentro que mantuvo con parte del Gabinete de ministros (hay varios que aprovecharon la ausencia del gobernador para solicitar licencia). Allí comunicó la decisión oficial de no decretar asueto administrativo por la semifinal entre Argentina e Inglaterra y se terminó de definir el operativo de seguridad a desarrollar por los festejos, principalmente en la plaza Independencia. Se dejó saber que el titular del Poder Legislativo estuvo sumamente pendiente de que las masivas celebraciones finalizaran sin incidentes.
Con el retorno de Jaldo, Acevedo tendría previsto tomarse algunos días de licencia la semana próxima. En tanto que la actividad parlametaria regresaría con fuerza luego del receso invernal. Se proyecta la posibilidad de una sesión para el jueves 30 de julio.
En la administración capitalina
Por su parte, la licencia de Chahla quedó formalizada a través del decreto N° 0239, publicado en el Boletín Oficial (BO) del martes pasado. Allí se estableció que, “por razones personales”, quedaría a cargo de la jefatura municipal el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, desde el lunes 13 hasta hoy viernes.
Durante esta semana, la Municipalidad capitalina operó a un ritmo sereno a causa del receso invernal. En estos días el titular del cuerpo deliberativo participó de algunas actividades y se encargó de cuestiones administrativas requeridas por el gabinete.
En el Concejo, en tanto, comienzan las tratativas para ir a sesión este mes. El último encuentro en el recinto fue el pasado 23 de junio, cuando se aprobó la suba en la tarifa de taxis y se derogó la ordenanza que regulaba el estacionamiento medido en la Capital.