Jaldo y Chahla, de licencia: Acevedo está a cargo del Poder Ejecutivo y Juri, de la Capital

Lo más destacado de la agenda del vicegobernador por estos días tuvo lugar en la jornada del miércoles, en un encuentro que mantuvo con parte del Gabinete de ministros (hay varios que aprovecharon la ausencia del gobernador para solicitar licencia). Allí comunicó la decisión oficial de no decretar asueto administrativo por la semifinal entre Argentina e Inglaterra y se terminó de definir el operativo de seguridad a desarrollar por los festejos, principalmente en la plaza Independencia. Se dejó saber que el titular del Poder Legislativo estuvo sumamente pendiente de que las masivas celebraciones finalizaran sin incidentes.