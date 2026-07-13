Jaldo habilitó el "Check-In" provisorio del aeropuerto y garantizó la continuidad de los vuelos durante la remodelación

Asimismo, precisó que la obra tiene un plazo de ejecución de 36 meses, de los cuales “ya han pasado cuatro meses, así que va a estar inaugurada para octubre del año 2028”. Además, agregó: “No va a haber un metro cuadrado del aeropuerto sin remodelar, dotando a la terminal de tecnología, nuevos núcleos sanitarios y una ampliación de superficie para que el aeropuerto cuente con más de 10.000 metros cuadrados”.