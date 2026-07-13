Courel: “Catalán, o tiene un problema personal con Campero o tiene un acuerdo con Jaldo”

Respecto a los trascendidos sobre una eventual reforma electoral a nivel nacional, con la eliminación de las PASO y la posibilidad de implementar listas colectoras, Courel se expresó en desacuerdo. “Particularmente a mí es algo que no me gusta. Lo estoy cuestionando a nivel local (al sistema de acoples). Creo que no no es no sería una buena solución. Pero bueno, creo que es muy importante que se ordenó la economía a nivel a nivel macro y ahora creo que es importante que esto baje a la micro. Creo que tenemos que concentrarnos en eso y no en tratar de ver cómo se acomodan la ley electoral en función del gobierno de turno”, declaró el legislador.