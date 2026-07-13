Courel: “Catalán, o tiene un problema personal con Campero o tiene un acuerdo con Jaldo”

Resumen para apurados
- El legislador Manuel Courel acusó en Tucumán a Lisandro Catalán (LLA) de obstaculizar la unidad opositora para beneficiar al gobernador peronista Jaldo de cara a 2027.
- Courel cuestionó que LLA local vete al diputado Mariano Campero, aliado nacional de Milei, y atribuyó la postura de Catalán a celos o a un pacto secreto con el peronismo local.
- La tensión interna amenaza con fragmentar el frente antiperonista en las legislativas de 2025, lo que podría consolidar el poder del oficialismo provincial en el futuro cercano.
El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) arremetió contra el presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, al que acusó de mezquino por entorpecer que se forme un gran frente electoral opositor que pueda derrotar al peronismo en 2027. Remarcó que el diputado Mariano Campero forma parte del bloque de LLA en el Congreso, por lo que “no se explica” que Catalán se interponga para que no estén todos juntos.
“Catalán es como que tiene celos. Él dice quién entra y quién no, y eso no se explica. Yo lo venía diciendo: o él tiene un problema personal con Mariano Campero o tiene un acuerdo con (Osvaldo) Jaldo. Y si tiene un problema personal con Campero, habla muy mal de Catalán porque esto no es personal, es política”, expuso el parlamentario provincial en los estudios de LG PLAY.
De manera dura, Courel consideró que el ex ministro del Interior de la gestión de Javier Milei tiene problemas de celos o ego. Y señaló que, de no ser así, posiblemente mantenga algún tipo de acuerdo con el mandatario provincial. “No me explico cuál es el motivo por el cual se niega a que se una la oposición en Tucumán. Él está jugando a romper la oposición, a que la oposición vaya dividida, y ahí está haciendo el juego de Jaldo. Repetir el error de la oposición de los últimos años es lo que no queremos hacer nosotros. Queremos realmente terminar con la pobreza de Tucumán, terminar con la decadencia y realmente cambiar Tucumán. Evidentemente Catalán desde Buenos Aires quiere dividir a la oposición”, embistió.
El legislador acusó a la dirigencia de LLA de estar “muy pendiente” de si Campero se tomaba o no una foto con el Presidente en la vigilia por el 9 de Julio, actitud que consideró mezquina. “Esta gente de La Libertad Avanza en Tucumán está muy pendiente de estas señales. Nosotros vamos para adelante, recorremos Tucumán y vamos a hacer lo imposible para que en Tucumán el año que viene haya una oferta no peronista unificada”, insistió.
El parlamentario provincial camperista también cargó contra el gobernador Jaldo, quien mantiene una relación cordial con Milei. Lo acusó de mostrarse de una manera ante el Presidente y de mostrar otra cara en la provincia. “Hizo un montón de promesas de que iba a reformar este la política en Tucumán, pero vemos que las intendencias y los municipios siguen iguales. Lo que pasa en Graneros, las obras no se están están concretando ahora. Se formó una Comisión de Emergencia Hídrica y lo único que se va a tratar va a ser el sistema de alarmas tempranas, pero de obra nada”, reprochó.
Respecto a los trascendidos sobre una eventual reforma electoral a nivel nacional, con la eliminación de las PASO y la posibilidad de implementar listas colectoras, Courel se expresó en desacuerdo. “Particularmente a mí es algo que no me gusta. Lo estoy cuestionando a nivel local (al sistema de acoples). Creo que no no es no sería una buena solución. Pero bueno, creo que es muy importante que se ordenó la economía a nivel a nivel macro y ahora creo que es importante que esto baje a la micro. Creo que tenemos que concentrarnos en eso y no en tratar de ver cómo se acomodan la ley electoral en función del gobierno de turno”, declaró el legislador.