Media sanción al proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de Argentina cada 9 de julio

La parlamentaria del bloque Convicción Federal pidió el acompañamiento de todos los bloques para convertir el proyecto en ley y expresó su deseo de que cada 9 de julio Tucumán sea el punto de encuentro de las máximas autoridades nacionales. "Que el día 9 de julio de todos los años Tucumán sea la capital simbólica de todos los argentinos, donde puedan ir todos los representantes, no darle la espalda como se viene dando en algunas ocasiones de no estar presentes las máximas autoridades de la Nación. Es importante que nos concentremos todo ese día pensando en una Argentina mejor, pensando en hacer el bien para los argentinos y que esto se repita año a año y que podamos estar todos juntos", expresó.