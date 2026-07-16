Media sanción al proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de Argentina cada 9 de julio
La iniciativa, impulsada por las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, busca convertir en ley el reconocimiento que hoy rige por decreto y establecer que los actos centrales por el Día de la Independencia se realicen de manera permanente en la capital provincial.
Resumen para apurados
- El Senado de la Nación dio media sanción por unanimidad al proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de Argentina cada 9 de julio.
- Impulsada por las senadoras Ávila y Mendoza, la iniciativa busca dar rango de ley y estabilidad jurídica permanente a un reconocimiento que actualmente rige por decreto.
- Tras este aval, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde busca su sanción definitiva para consolidar permanentemente el rol histórico de Tucumán en la independencia.
El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que propone declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina todos los 9 de julio y establecer que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar el Día de la Independencia se realicen de manera permanente en la capital tucumana. Con la aprobación de la Cámara Alta, el texto parlamentario pasará ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
La iniciativa, impulsada por la senadora Beatriz Avila y Sandra Mendoza, plantea elevar a rango de ley una disposición que hasta ahora se encuentra respaldada por un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). El texto establece que San Miguel de Tucumán será declarada "Capital de la República Argentina" cada 9 de julio y que la ciudad será la sede de los actos oficiales por el aniversario de la Declaración de la Independencia.
El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad: 67 votos afirmativos.
Sandra Mendoza respaldó la iniciativa y sostuvo que representa "un día histórico y un día muy importante" tanto para los tucumanos como para el resto de los argentinos.
Durante su intervención en el recinto, la legisladora recordó las celebraciones por el Día de la Independencia y agradeció la presencia de autoridades nacionales y de sus pares en los actos realizados en Tucumán. "Hemos vivido ya la fiesta del 9 de julio en estos días pasados, donde estábamos presentes, y agradezco también la visita de la vicepresidenta de la Nación (Victoria Villarruel) en nuestra provincia y así también a los senadores y senadoras que estuvieron presentes el día 8 en la vigilia", expresó.
La parlamentaria del bloque Convicción Federal pidió el acompañamiento de todos los bloques para convertir el proyecto en ley y expresó su deseo de que cada 9 de julio Tucumán sea el punto de encuentro de las máximas autoridades nacionales. "Que el día 9 de julio de todos los años Tucumán sea la capital simbólica de todos los argentinos, donde puedan ir todos los representantes, no darle la espalda como se viene dando en algunas ocasiones de no estar presentes las máximas autoridades de la Nación. Es importante que nos concentremos todo ese día pensando en una Argentina mejor, pensando en hacer el bien para los argentinos y que esto se repita año a año y que podamos estar todos juntos", expresó.
Al fundamentar el proyecto, Avila comenzó recordando que impulsaba la propuesta desde 2021 y destacó que ahora volvió a obtener tratamiento parlamentario.
La legisladora afirmó que el proyecto representa una reivindicación para Tucumán y para el norte argentino, al considerar que su aporte fue determinante en el proceso de independencia del país. "Este es un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano, un proyecto que tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de nuestra Nación. Allí no solamente se libró la batalla de Tucumán en 1812 a cargo del general Manuel Belgrano, sino que el norte tuvo una vital participación. Está el Éxodo Jujeño, la batalla de Salta y, por supuesto, la de Tucumán", expresó.
Ávila remarcó que el objetivo es otorgar estabilidad jurídica al reconocimiento que actualmente rige por decreto. "Hoy hay un decreto, pero para que la gente sepa, un decreto firmado por un presidente está a tiro de otro decreto de otro presidente que no le puede llegar a gustar este proyecto. Entonces, estas reivindicaciones tienen que salir por una ley del Congreso de la Nación", sostuvo.
En ese sentido, explicó que la iniciativa busca consolidar la celebración oficial del Día de la Independencia en la capital tucumana. "Lo importante es que todos los 9 de julio San Miguel de Tucumán sea declarada capital simbólica, ciudad de la que soy vecina con mucho orgullo. Quienes participaron el 9 de julio habrán visto la fiesta popular: sale todo el pueblo tucumano. Allí no hay grietas para conmemorar. Lo que queríamos también es que las principales autoridades estén presentes en la Casa Histórica, el primer museo de la Nación, para sentir el fervor patriótico de esos congresales que representaron a las Provincias Unidas y que finalmente el 9 de julio de 1816 declararon la independencia", afirmó.
La senadora también consideró que la sanción de la ley responde a un reclamo histórico de varias generaciones de tucumanos. "Para nosotros los tucumanos es muy, pero muy importante que esto se transforme en una ley, porque tiene que ver con un reclamo de muchas generaciones que queríamos que se visibilice y se enseñe lo que ha significado la batalla de Tucumán. Sin lugar a dudas, sin esas batallas, el mapa de la Argentina hubiese sido otro frente al avance de los realistas", finalizó.