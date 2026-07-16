Política

Media sanción al proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de Argentina cada 9 de julio

La iniciativa, impulsada por las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, busca convertir en ley el reconocimiento que hoy rige por decreto y establecer que los actos centrales por el Día de la Independencia se realicen de manera permanente en la capital provincial.

Sesión del Senado. FOTO X @SenadoArgentina
Sesión del Senado. FOTO X @SenadoArgentina
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Senado de la Nación dio media sanción por unanimidad al proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de Argentina cada 9 de julio.
  • Impulsada por las senadoras Ávila y Mendoza, la iniciativa busca dar rango de ley y estabilidad jurídica permanente a un reconocimiento que actualmente rige por decreto.
  • Tras este aval, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde busca su sanción definitiva para consolidar permanentemente el rol histórico de Tucumán en la independencia.
Resumen generado con IA

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que propone declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina todos los 9 de julio y establecer que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar el Día de la Independencia se realicen de manera permanente en la capital tucumana. Con la aprobación de la Cámara Alta, el texto parlamentario pasará ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La iniciativa, impulsada por la senadora Beatriz Avila y Sandra Mendoza, plantea elevar a rango de ley una disposición que hasta ahora se encuentra respaldada por un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). El texto establece que San Miguel de Tucumán será declarada "Capital de la República Argentina" cada 9 de julio y que la ciudad será la sede de los actos oficiales por el aniversario de la Declaración de la Independencia.

El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad: 67 votos afirmativos.

Sandra Mendoza respaldó la iniciativa y sostuvo que representa "un día histórico y un día muy importante" tanto para los tucumanos como para el resto de los argentinos.

Tucumán volvió a abrazar la historia: en la tierra de la Independencia, Villarruel y Jaldo encabezaron el homenaje patrio

Tucumán volvió a abrazar la historia: en la tierra de la Independencia, Villarruel y Jaldo encabezaron el homenaje patrio

Durante su intervención en el recinto, la legisladora recordó las celebraciones por el Día de la Independencia y agradeció la presencia de autoridades nacionales y de sus pares en los actos realizados en Tucumán. "Hemos vivido ya la fiesta del 9 de julio en estos días pasados, donde estábamos presentes, y agradezco también la visita de la vicepresidenta de la Nación (Victoria Villarruel) en nuestra provincia y así también a los senadores y senadoras que estuvieron presentes el día 8 en la vigilia", expresó.

La parlamentaria del bloque Convicción Federal pidió el acompañamiento de todos los bloques para convertir el proyecto en ley y expresó su deseo de que cada 9 de julio Tucumán sea el punto de encuentro de las máximas autoridades nacionales. "Que el día 9 de julio de todos los años Tucumán sea la capital simbólica de todos los argentinos, donde puedan ir todos los representantes, no darle la espalda como se viene dando en algunas ocasiones de no estar presentes las máximas autoridades de la Nación. Es importante que nos concentremos todo ese día pensando en una Argentina mejor, pensando en hacer el bien para los argentinos y que esto se repita año a año y que podamos estar todos juntos", expresó.

"Quieren arrebatarnos la Independencia": la CGT lanzó un duro mensaje por el 9 de Julio y apuntó contra las políticas de Milei

Quieren arrebatarnos la Independencia: la CGT lanzó un duro mensaje por el 9 de Julio y apuntó contra las políticas de Milei

Al fundamentar el proyecto, Avila comenzó recordando que impulsaba la propuesta desde 2021 y destacó que ahora volvió a obtener tratamiento parlamentario.

La legisladora afirmó que el proyecto representa una reivindicación para Tucumán y para el norte argentino, al considerar que su aporte fue determinante en el proceso de independencia del país. "Este es un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano, un proyecto que tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de nuestra Nación. Allí no solamente se libró la batalla de Tucumán en 1812 a cargo del general Manuel Belgrano, sino que el norte tuvo una vital participación. Está el Éxodo Jujeño, la batalla de Salta y, por supuesto, la de Tucumán", expresó.

Ávila remarcó que el objetivo es otorgar estabilidad jurídica al reconocimiento que actualmente rige por decreto. "Hoy hay un decreto, pero para que la gente sepa, un decreto firmado por un presidente está a tiro de otro decreto de otro presidente que no le puede llegar a gustar este proyecto. Entonces, estas reivindicaciones tienen que salir por una ley del Congreso de la Nación", sostuvo.

En ese sentido, explicó que la iniciativa busca consolidar la celebración oficial del Día de la Independencia en la capital tucumana. "Lo importante es que todos los 9 de julio San Miguel de Tucumán sea declarada capital simbólica, ciudad de la que soy vecina con mucho orgullo. Quienes participaron el 9 de julio habrán visto la fiesta popular: sale todo el pueblo tucumano. Allí no hay grietas para conmemorar. Lo que queríamos también es que las principales autoridades estén presentes en la Casa Histórica, el primer museo de la Nación, para sentir el fervor patriótico de esos congresales que representaron a las Provincias Unidas y que finalmente el 9 de julio de 1816 declararon la independencia", afirmó.

La senadora también consideró que la sanción de la ley responde a un reclamo histórico de varias generaciones de tucumanos. "Para nosotros los tucumanos es muy, pero muy importante que esto se transforme en una ley, porque tiene que ver con un reclamo de muchas generaciones que queríamos que se visibilice y se enseñe lo que ha significado la batalla de Tucumán. Sin lugar a dudas, sin esas batallas, el mapa de la Argentina hubiese sido otro frente al avance de los realistas", finalizó.

Temas TucumánCarlos MenemBeatriz AvilaSan Miguel de TucumánHonorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónCongreso de la NaciónMuseo Casa Histórica de la Independencia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo
1

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi
2

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra
3

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección
4

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas
5

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Ranking notas premium
Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
1

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones
2

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa
3

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa

Argentina y México: duele la enemistad que crece
4

Argentina y México: duele la enemistad que crece

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia
5

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia

Más Noticias
Si no te gusta, renunciá: el tenso cruce por WhatsApp entre Villarruel y Bullrich tras el triunfo argentino

"Si no te gusta, renunciá": el tenso cruce por WhatsApp entre Villarruel y Bullrich tras el triunfo argentino

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Supermercados Comodín se renueva: llega Maxi Comodín

Supermercados Comodín se renueva: llega Maxi Comodín

Planteo de la SAT para que no construyan nuevos edificios: “No se puede ir en contra del progreso”, dijo Garber

Planteo de la SAT para que no construyan nuevos edificios: “No se puede ir en contra del progreso”, dijo Garber

Comentarios