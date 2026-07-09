"Quieren arrebatarnos la Independencia": la CGT lanzó un duro mensaje por el 9 de Julio y apuntó contra las políticas de Milei
En el Día de la Independencia, la central obrera advirtió sobre la pérdida de soberanía, cuestionó las privatizaciones, el ajuste y la situación de la industria, aunque evitó mencionar directamente al presidente Javier Milei.
Resumen para apurados
- La CGT cuestionó este 9 de julio en Argentina el rumbo económico del presidente Milei, advirtiendo sobre la pérdida de soberanía e independencia debido a sus políticas.
- A través de un video, la central obrera criticó las privatizaciones, la falta de fondos para salud, educación y ciencia, y el ajuste sobre los haberes de los jubilados.
- Este pronunciamiento consolida la confrontación entre el sindicalismo y el Ejecutivo, abriendo el camino hacia nuevas protestas o la convocatoria a un nuevo paro general.
La Confederación General del Trabajo (CGT) difundió este 9 de Julio un fuerte mensaje por el Día de la Independencia en el que cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y advirtió que "quieren arrebatarnos la Independencia". Sin nombrar de manera explícita al presidente Javier Milei, la central sindical vinculó la soberanía nacional con la defensa de la industria, el empleo, la ciencia, la educación, la salud y los derechos laborales.
A través de un video y publicaciones en sus redes sociales, la CGT sostuvo que la independencia no debe entenderse únicamente como el hecho histórico de 1816, sino como una construcción permanente que exige proteger los recursos estratégicos, la producción nacional y las conquistas sociales.
El mensaje de la CGT por el 9 de Julio
"Hoy es el Día de la Independencia, la que declaramos en 1816 y la que hoy quieren arrebatarnos cuando se venden nuestras tierras, se privatiza lo que construimos entre todos, se entregan nuestros ríos, nuestros recursos, nuestro futuro", expresó la central obrera en el documento difundido durante la jornada patria.
El texto también enumeró una serie de situaciones que, según la organización, ponen en riesgo la soberanía nacional: "Cuando la industria nacional queda en peligro, la ciencia se queda sin fondos, la salud y la educación pierden recursos, los derechos laborales vuelven a estar en discusión, cuando el ajuste cae sobre quienes trabajaron toda su vida. La Independencia se lucha y se defiende todos los días".
En otro tramo del mensaje, la CGT afirmó que "la Independencia también se expresa en las decisiones que toma un país sobre sus recursos, su producción, su ciencia, sus derechos y el futuro de su pueblo. Cuando esos pilares se debilitan, la soberanía también está en juego".
El comunicado concluye con una convocatoria a "defender, construir y luchar por un país libre y soberano".
Críticas al modelo económico del Gobierno
Aunque el documento no menciona al presidente Javier Milei, el mensaje fue interpretado como una nueva crítica al modelo económico impulsado por la administración libertaria.
La declaración lleva la firma de la conducción de la CGT, integrada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes en los últimos meses cuestionaron reiteradamente el impacto del ajuste económico sobre el empleo, los salarios y la actividad productiva.
La CGT mantiene su confrontación con el Gobierno
El pronunciamiento se suma a una serie de reclamos que la central obrera viene realizando contra las políticas del Gobierno nacional y en medio de la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, incluido un eventual paro general.
Entre las principales preocupaciones expresadas por la CGT figuran la pérdida de puestos de trabajo, la caída de la actividad industrial, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, el impacto del ajuste sobre las jubilaciones y el recorte de recursos destinados a áreas como la ciencia, la salud y la educación.
Además, la organización sindical mantiene su rechazo a las reformas laborales impulsadas por el oficialismo, así como a las privatizaciones y a la reducción del rol del Estado en sectores considerados estratégicos.
Con este nuevo mensaje por el Día de la Independencia, la CGT volvió a instalar el debate sobre la soberanía nacional y sostuvo que la defensa del trabajo, la producción, la industria y los derechos sociales constituye una condición esencial para preservar la independencia argentina a 210 años de la declaración de 1816.