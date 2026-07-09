"Quieren arrebatarnos la Independencia": la CGT lanzó un duro mensaje por el 9 de Julio y apuntó contra las políticas de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) difundió este 9 de Julio un fuerte mensaje por el Día de la Independencia en el que cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y advirtió que "quieren arrebatarnos la Independencia". Sin nombrar de manera explícita al presidente Javier Milei, la central sindical vinculó la soberanía nacional con la defensa de la industria, el empleo, la ciencia, la educación, la salud y los derechos laborales.