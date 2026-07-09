Tucumán volvió a abrazar la historia: en la tierra de la Independencia, Villarruel y Jaldo encabezaron el homenaje patrio

Durante el acto protocolar también se recordó el proceso histórico que culminó el 9 de julio de 1816. Se evocó que el Congreso de Tucumán inició sus sesiones el 24 de marzo de ese año en la histórica casa de doña Francisca Bazán de Laguna y que, tras más de tres meses de deliberaciones, los congresales proclamaron el nacimiento de una nueva nación: las Provincias Unidas de América del Sur.