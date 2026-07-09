Tucumán volvió a abrazar la historia: en la tierra de la Independencia, Villarruel y Jaldo encabezaron el homenaje patrio
Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, Tucumán inició la jornada patria. Estudiantes fueron protagonistas al leer un discurso alusivo a la fecha.
Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador Osvaldo Jaldo encabezaron este 9 de julio en Tucumán el izamiento de la bandera por el aniversario de la Independencia.
- El acto inició con el tradicional chocolate patrio e incluyó un emotivo discurso colaborativo de estudiantes locales ante una masiva concurrencia de autoridades y vecinos.
- La jornada reforzó el legado independentista y evidenció un fuerte respaldo institucional y político entre los gobiernos nacional y provincial en un escenario de unidad.
Por las celebraciones por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y el gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezaron el acto de izamiento de la Bandera Nacional en el mástil de la plaza Independencia, uno de los momentos centrales del inicio de la jornada patria.
La actividad comenzó con el tradicional chocolate patrio, compartido junto a vecinos, estudiantes y autoridades, y continuó con la ceremonia oficial, de la que participaron representantes de los poderes del Estado, fuerzas de seguridad, instituciones civiles, organizaciones intermedias y una multitud que se acercó a la plaza principal para conmemorar la fecha.
Al inicio del acto, el jefe de la Agrupación Independencia, teniente coronel Héctor Orlando Rodríguez, presentó los efectivos formados a la Vicepresidenta y solicitó la autorización para dar comienzo al izamiento de la Enseña Nacional. Posteriormente, Villarruel y Jaldo saludaron a la Agrupación Independencia y a los alumnos de escuelas públicas que participaron de la ceremonia.
Durante el acto protocolar también se recordó el proceso histórico que culminó el 9 de julio de 1816. Se evocó que el Congreso de Tucumán inició sus sesiones el 24 de marzo de ese año en la histórica casa de doña Francisca Bazán de Laguna y que, tras más de tres meses de deliberaciones, los congresales proclamaron el nacimiento de una nueva nación: las Provincias Unidas de América del Sur.
El mensaje de los estudiantes
Uno de los momentos más destacados de la ceremonia tuvo como protagonistas a tres estudiantes tucumanos, quienes elaboraron y leyeron un discurso alusivo a la fecha tras un trabajo conjunto entre distintas instituciones educativas.
Axel Vázquez, de la Escuela Técnica Juan XXIII; Abigail, de la Escuela Rafael Marino de Tafí Viejo; y Diego Racedo, también de la Escuela Técnica Juan XXIII, contaron que la redacción fue el resultado de un proceso colaborativo.
"Estamos muy emocionados. Fue un trabajo entre todos para decidir el proyecto final del discurso. Muy contentos de que nos hayan elegido a nosotros", expresó Abigail.
Por su parte, Diego explicó que la elaboración del texto requirió consenso entre los participantes. "Cada uno tenía un discurso al principio y pudimos unificar todos en uno solo. La gente lo disfrutó y sintió lo que queríamos transmitir", señaló.
Axel recordó que fueron seleccionados luego de una convocatoria realizada en sus escuelas. "Nuestra profesora preguntó quién quería leer el discurso y nosotros nos ofrecimos", contó.
Para Abigail, la posibilidad de dirigirse a las máximas autoridades nacionales y provinciales representó un momento inolvidable. "Leerlo frente a nuestro gobernador y a la vicepresidenta es un gran honor. Le agradezco a mi escuela por haberme elegido para transmitir este sentimiento que tenemos por la patria", afirmó.
En la misma línea, Diego destacó que el objetivo del mensaje fue reflejar la vigencia del legado independentista. "Queríamos transmitir lo que significa este día para nosotros y para el país. Gracias a los próceres somos libres y hoy también nos toca a nosotros llevar adelante la bandera y la patria", sostuvo.
Amplia presencia de autoridades
La ceremonia contó con una nutrida participación institucional. Junto al gobernador Osvaldo Jaldo estuvieron su esposa, Ana María Grillo; el vicegobernador Miguel Acevedo y su esposa, Miryam Segura; el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto; y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
También asistieron legisladores nacionales y provinciales, integrantes del Poder Judicial, ministros del gabinete provincial, intendentes, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, autoridades eclesiásticas y de distintos credos, miembros del cuerpo consular, representantes de colegios profesionales, entidades empresariales, organizaciones gremiales, referentes del sector productivo y alumnos de establecimientos educativos de toda la provincia.