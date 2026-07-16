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El análisis de la semifinal: los números que explican la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra

El dominio de la posesión, la presión constante y la eficacia en el tramo decisivo explican una victoria que las estadísticas respaldan.

DUPLA PARA EL TRIUNFO. Messi y Lautaro fueron los autores del segundo gol frente a Inglaterra.
DUPLA PARA EL TRIUNFO. Messi y Lautaro fueron los autores del segundo gol frente a Inglaterra. @AFASelección
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina clasificó a la final del Mundial de la FIFA 2026 al vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta, gracias a una remontada en los minutos finales.
  • Tras el gol de Gordon, la Selección dominó con el 56,5% de posesión y revirtió el marcador con goles de Enzo Fernández a los 84' y de Lautaro Martínez en el descuento.
  • Este triunfo consolida la identidad de juego de Argentina y la posiciona como sólida candidata al título, generando gran expectativa para la gran final del certamen.
Resumen generado con IA

Argentina escribió otra página memorable en su historia mundialista. En una semifinal cargada de tensión y emociones, el seleccionado albiceleste derrotó 2 a 1 a Inglaterra con una remontada sobre el final y selló su clasificación a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro, disputado en Atlanta, parecía complicarse cuando Anthony Gordon adelantó al conjunto inglés a los 54 minutos. Sin embargo, lejos de perder el control, el equipo argentino mantuvo la calma, monopolizó el balón y comenzó a inclinar la cancha hasta encontrar la recompensa en los instantes decisivos.

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Los números del partido explican por qué la victoria argentina fue mucho más que una reacción anímica. La Albiceleste tuvo el 56,5% de la posesión, manejó el ritmo del juego y sometió a Inglaterra durante buena parte del complemento, obligándola a defender cada vez más cerca de su propio arco.

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El dominio se hizo especialmente evidente en el último tercio del campo. Argentina registró 230 recepciones en zona ofensiva, una cifra muy superior a las 87 de Inglaterra, reflejo de un asedio permanente sobre la defensa rival.

A esa presencia constante se sumó una notable capacidad para romper líneas. El seleccionado completó 115 pases de ruptura, un indicador que evidencia la claridad táctica para encontrar espacios y desarticular el bloque defensivo inglés. Además, generó 15 remates, insistiendo hasta quebrar la resistencia de su rival.

El empate llegó a los 84 minutos gracias a Enzo Fernández. El mediocampista, uno de los puntos más altos del encuentro, no solo convirtió el 1 a 1, sino que fue el conductor futbolístico del equipo. Con 19 pases de ruptura -la cifra más alta del partido- marcó el ritmo de los ataques argentinos y resultó determinante en la construcción del juego.

Cuando todo indicaba que la semifinal se encaminaba al tiempo suplementario, apareció Lautaro Martínez. El delantero había ingresado desde el banco a los 81 minutos y apenas diez minutos después, en el primer minuto de descuento, conectó de cabeza un centro preciso para decretar el 2 a 1 definitivo y desatar el festejo de los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio.

La remontada también tuvo una explicación táctica. Tras abrir el marcador, Inglaterra optó por replegarse y defender la ventaja cerca de su área. Esa decisión permitió que Argentina instalara un dominio territorial casi absoluto, circulara el balón con paciencia y encontrara cada vez más espacios para generar peligro.

Con un 90% de precisión en los pases y una propuesta ofensiva sostenida durante todo el segundo tiempo, la Selección confirmó que su clasificación a la final no fue producto de una reacción aislada, sino la consecuencia de un plan de juego sólido, una identidad bien definida y una capacidad de respuesta propia de los grandes candidatos al título.

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