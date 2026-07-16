El análisis de la semifinal: los números que explican la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra

El empate llegó a los 84 minutos gracias a Enzo Fernández. El mediocampista, uno de los puntos más altos del encuentro, no solo convirtió el 1 a 1, sino que fue el conductor futbolístico del equipo. Con 19 pases de ruptura -la cifra más alta del partido- marcó el ritmo de los ataques argentinos y resultó determinante en la construcción del juego.