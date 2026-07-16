La plaza Independencia y el Monumento al Bicentenario, desde el cielo: los videos que muestran la fiesta de los tucumanos

Resumen para apurados
- Miles de hinchas en Tucumán celebraron en la plaza Independencia la clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra en semis.
- Videos aéreos virales de creadores locales registraron la masiva convocatoria con banderas, cantos y fuegos artificiales en el Monumento al Bicentenario y el centro.
- El histórico triunfo de la Scaloneta desata una enorme expectativa nacional de cara a la final contra España, donde el equipo buscará coronar su cuarta estrella mundial.
La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial desató una fiesta inolvidable en todo el país y Tucumán no fue la excepción. Apenas el árbitro marcó el final de la histórica victoria por 2-1 sobre Inglaterra, miles de personas comenzaron a llegar a la plaza Independencia para celebrar una noche cargada de emoción, orgullo y esperanza.
La magnitud del festejo quedó reflejada en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Registradas desde el aire, las imágenes muestran el corazón de San Miguel de Tucumán completamente colmado por una marea de hinchas vestidos de celeste y blanco, que coparon cada rincón de la plaza para acompañar un nuevo capítulo de la historia de la Scaloneta.
El registro fue publicado por el creador de contenido Lucas Córdoba y en pocas horas comenzó a multiplicarse en distintas plataformas. Desde la altura se aprecia la dimensión de la convocatoria: familias enteras, grupos de amigos y cientos de jóvenes saltando, cantando y agitando banderas argentinas mientras el centro tucumano se convertía en un solo abrazo colectivo.
Las imágenes también captan el clima que se vivió durante varios minutos después del partido. Bombos, bengalas, bocinazos y los clásicos cánticos de cancha acompañaron una celebración que se extendió hasta la madrugada, con una multitud unida por la ilusión de volver a conquistar la Copa del Mundo.
El video impactó especialmente por la perspectiva aérea, que permite dimensionar la cantidad de personas que colmaron la plaza Independencia y las calles aledañas. El movimiento constante de banderas y camisetas celestes y blancas ofreció una postal que muchos usuarios definieron como una de las más impresionantes de los festejos en Tucumán.
La euforia se desató luego de una de las victorias más recordadas de la Selección Argentina en los últimos años. El equipo dirigido por Lionel Scaloni remontó el marcador frente a Inglaterra y selló su clasificación a la final del Mundial 2026, donde buscará su cuarta estrella frente a España.
Monumento al Bicentenario, también
La celebración no quedó concentrada únicamente en la plaza Independencia. En las redes sociales también se viralizó otro video publicado por el usuario Ever Rojas, quien registró desde el aire la multitud reunida en el Monumento al Bicentenario.
Las imágenes muestran otro de los puntos emblemáticos de la capital tucumana completamente cubierto por hinchas, en una demostración de que el triunfo de la Selección se celebró en distintos rincones de la ciudad.