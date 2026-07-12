Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El rival de la "Albiceleste" será el combinado inglés comandado por Thomas Tuchel, que viene de eliminar en cuartos de final a la sorprendente Noruega por 2 a 1 en el tiempo suplementario, en un partido caliente que resolvió Jude Bellingham con un doblete. Con el cuadro de semifinales en marcha, Argentina buscará dar el penúltimo paso en territorio norteamericano para defender la corona y mantener encendida la ilusión de todo el país.