Copa del Mundo

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni irá en busca de una nueva final frente a los ingleses en Atlanta.

CLÁSICO. Argentina enfrentará a Inglaterra después de más de dos décadas.
CLÁSICO. Argentina enfrentará a Inglaterra después de más de dos décadas.
Hace 2 Hs

La selección argentina ya tiene día, hora y escenario confirmados para buscar el pase a la gran final del Mundial 2026. Tras superar una batalla durísima en los cuartos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se metió entre los cuatro mejores del torneo y ahora protagonizará un clásico histórico frente a Inglaterra.

El seleccionado nacional disputará las semifinales el próximo miércoles 15 de julio desde las 16.. El encuentro se jugará en el estadio de Atlanta, que se vestirá de gala para albergar uno de los duelos más esperados y con mayor magnetismo de la Copa del Mundo.

El rival de la "Albiceleste" será el combinado inglés comandado por Thomas Tuchel, que viene de eliminar en cuartos de final a la sorprendente Noruega por 2 a 1 en el tiempo suplementario, en un partido caliente que resolvió Jude Bellingham con un doblete. Con el cuadro de semifinales en marcha, Argentina buscará dar el penúltimo paso en territorio norteamericano para defender la corona y mantener encendida la ilusión de todo el país.

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