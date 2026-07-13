Argentina - Inglaterra: Una goleada inglesa, Lautaro Martínez y primer VAR de la historia

La presencia del "Toro" en el Mundial ya había sido un milagro en sí misma. Durante un partido amistoso de preparación contra Vietnam, pocas semanas antes del torneo, el bahiense sufrió una durísima fractura de tráquea tras un choque con el arquero rival. Llegó a la cita mundialista con lo justo, sin ritmo futbolístico y con la indicación médica de no arriesgar desde el arranque. Por eso, el tridente ofensivo titular estuvo compuesto por Marcelo Torres, Lucas Rodríguez y Ezequiel Ponce.