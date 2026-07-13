Argentina - Inglaterra: Una goleada inglesa, Lautaro Martínez y primer VAR de la historia
En el debut del Mundial Sub 20 de 2017, el "Toro" ingresó para intentar revertir una dura derrota frente a los británicos, que terminarían siendo campeones. Sin embargo, apenas duró 18 minutos en cancha antes de convertirse en la primera víctima de la tecnología en el fútbol.
Resumen para apurados
- En Corea del Sur el 20 de mayo de 2017, Lautaro Martínez fue el primer expulsado por VAR de la historia tras agredir a un rival en la derrota de Argentina Sub 20 ante Inglaterra.
- El delantero ingresó diezmado por una lesión para intentar revertir el 2-0, pero tras 18 minutos en cancha, un VAR primitivo detectó un manotazo que no había sido advertido.
- Este hito tecnológico marcó el inicio del VAR. Casi una década después, protagonistas de aquel partido como Martínez y Montiel buscarán revancha en la semifinal del Mundial 2026.
Mientras todo el país aguarda ansioso por una nueva edición del clásico frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, los recuerdos de los duelos entre ambos países siguen reapareciendo.
En este caso, el 20 de mayo de 2017, en Corea del Sur, la Selección Sub 20 dirigida por Claudio Úbeda tropezó feo en su estreno al caer por un inapelable 3 a 0 ante Inglaterra. Ese partido marcó el inicio de caminos opuestos: los británicos terminarían alzando el título mundial de la categoría, mientras que la "Albiceleste" sufriría una dolorosa eliminación en primera ronda, aunque la suerte posterior de los futbolistas argentinos sería mejor que la de sus colegas ingleses.
Pero más allá del abultado resultado, la gran historia de esa noche coreana la protagonizó un joven delantero de Racing que ya desvelaba a los cazatalentos de Europa: Lautaro Martínez. Su participación en ese clásico juvenil tuvo todos los condimentos de un drama cinematográfico.
La odisea previa y un ingreso de urgencia
La presencia del "Toro" en el Mundial ya había sido un milagro en sí misma. Durante un partido amistoso de preparación contra Vietnam, pocas semanas antes del torneo, el bahiense sufrió una durísima fractura de tráquea tras un choque con el arquero rival. Llegó a la cita mundialista con lo justo, sin ritmo futbolístico y con la indicación médica de no arriesgar desde el arranque. Por eso, el tridente ofensivo titular estuvo compuesto por Marcelo Torres, Lucas Rodríguez y Ezequiel Ponce.
El plan inicial se desmoronó rápido. Inglaterra impuso sus condiciones físicas y futbolísticas de entrada. Con goles de Dominic Calvert-Lewin y Adam Armstrong, los británicos ya ganaban 2 a 0 cómodo y manejaban el desarrollo a su antojo. Ante la urgencia y la falta de peso en el área, Úbeda decidió quemar las naves a los 60 minutos: mandó a Lautaro Martínez a la cancha en reemplazo del tucumano Exequiel Palacios para intentar una remontada heroica.
El manotazo a Tomori y el bautismo tecnológico
El "Toro" entró con las revoluciones a mil, buscando chocar contra los centrales ingleses y arrastrar marcas. Sin embargo, la ilusión duró apenas un suspiro. A los 78 minutos de juego, mientras disputaba una pelota larga, Martínez forcejeó con el defensor Fikayo Tomori (hoy figura en el Milan) y le tiró un manotazo para sacárselo de encima.
En ese momento, la jugada continuó con total normalidad. Nadie en la cancha —ni el árbitro principal, ni el asistente, ni los jugadores ingleses— advirtió una infracción de gravedad. Pero de repente, el juego se detuvo de manera abrupta por un llamado desde las cabinas.
Sucedía que Corea del Sur 2017 había sido el banco de pruebas oficial donde la FIFA implementaba, por primera vez en un torneo de selecciones, el Árbitro de Asistente de Video. Era un "VAR primitivo", lento y poco aceitado. Tras varios minutos de una confusión generalizada que congeló el estadio, el juez del partido revisó la pantalla y regresó al campo para mostrarle la tarjeta roja directa a Lautaro.
Esa expulsión terminó de quebrar el partido. Con diez hombres y el golpe anímico a cuestas, Argentina terminó sufriendo el tercer gol sobre el cierre, de penal, a manos de Dominic Solanke.
El espejo del tiempo: ¿Dónde están hoy?
Mirar las planillas de ese 3 a 0 casi una década después permite entender la jerarquía de los nombres que estaban en cancha. Por el lado de Inglaterra, además de los goleadores Calvert-Lewin y Solanke, jugaron futbolistas consolidados como Lewis Cook y el propio Tomori. En el banco de suplentes, esperando su turno, estaban el arquero Dean Henderson y el defensor Ezri Konsa, dos que están presentes en la actual Copa del Mundo.
Del lado argentino, el equipo que sufrió aquella pesadilla contaba en sus filas con otras tres piezas que años más tarde serían mundialistas: Gonzalo Montiel, Juan Foyth, y Marcos Senesi. El fútbol les daría su revancha grande, pero la primera experiencia mundialista contra los ingleses quedó marcada por la impotencia y el debut de una tecnología que llegó para cambiar las reglas del juego.
Formaciones del partido:
Argentina (0): Franco Petroli; Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Marcos Senesi, Milton Valenzuela; Santiago Colombatto, Santiago Ascacíbar; Marcelo Torres, Exequiel Palacios, Lucas Rodríguez; Ezequiel Ponce. DT: Claudio Úbeda. (Ingresó: Lautaro Martínez, quien fue expulsado a los 78').
Inglaterra (3): Freddie Woodman; Jonjoe Kenny, Fikayo Tomori, Jake Clarke-Salter, Callum Connolly; Kieran Dowell, Josh Onomah, Lewis Cook, Dominic Calvert-Lewin; Adam Armstrong, Dominic Solanke. DT: Paul Simpson. (Quedaron en el banco: Ezri Konsa y Dean Henderson).